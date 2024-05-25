https://sputnik-georgia.ru/20240525/gruziya-ne-budet-nichey-koloniey--gensek-pravyaschey-partii-288086431.html

Грузия не будет ничьей колонией – генсек правящей партии

Грузия не будет ничьей колонией – генсек правящей партии

Sputnik Грузия

"Мне важнее развитие Грузии и сохранение мира, чем "ездить по другим странам", – заявил Каладзе 25.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-25T18:08+0400

2024-05-25T18:08+0400

2024-05-25T18:15+0400

каха каладзе

каладзе - мэр "мечты"

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

госдепартамент сша

сша

госдеп сша

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ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Когда речь идет об интересах страны, своя судьба менее интересна, как и вводимые санкции, но Грузия никогда не будет чьей-то колонией, заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Каладзе. "Осталось только направить на Грузию ракету" – депутат "Силы народа" о санкциях США>>Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Госдеп в ответ на принятие в Грузии законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" вводит политику визовых ограничений в отношении ответственных "за подрыв демократии в Грузии", их соучастников и членов семей. Блинкен также объявил о всестороннем пересмотре двухстороннего сотрудничества с Грузией. Политик отметил, что ему непонятно, почему США должны вводить санкции. "Почему должны вводиться санкции, из-за чего? Они более сильное государство и хотят нас притеснить, как вели себя в отношении статуса кандидата? Пожалуйста, пусть делают! Они этим заставят нас отступить и уступить страну? Кто-то это себе так представляет? Мы это как-то переживем", – сказал Каладзе. По словам Каладзе, ему важнее развитие страны и сохранение мира, чем "ездить по другим странам". "Когда речь идет о стране, я, члены моей семьи и должностные лица перенесем все это. Для меня важно развитие этой страны, сохранение мира", – сказал Каладзе.В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" назвали заявление Блинкена попыткой грубого и циничного ограничения суверенитета и независимости Грузии, отметив, что это беспрецедентное явление в мировой истории, когда официальный представитель одной страны угрожает законодателю другой страны санкциями только потому, что он проголосовал за закон о прозрачности. Страсти вокруг законопроектаПарламент Грузии 14 мая принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния" в третьем и окончательном чтении на фоне продолжающихся в течение месяца акций протеста.Президент Саломе Зурабишвили 18 мая воспользовалась правом вето, а правящая партия "Грузинская мечта" заявила, что преодолеет его, так как это является единственной возможностью снять напряженность в стране.Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии.Власти сделают выбор в пользу суверенитета – в Грузии ответили на заявление БлинкенаСкандальный законопроект предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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каха каладзе, каладзе - мэр "мечты", акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, госдепартамент сша, сша, госдеп сша