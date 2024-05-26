https://sputnik-georgia.ru/20240526/kak-otmetit-mir-den-nezavisimosti-gruzii-programma-raznykh-stran-288090104.html

Как отметит мир День независимости Грузии? Программа разных стран

Как отметит мир День независимости Грузии? Программа разных стран

Sputnik Грузия

Концерты, выставки, фестивали и многое другое ждет любителей грузинской культуры за рубежом 26.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-26T12:49+0400

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день независимости грузии

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ноэ жордания

гия канчели

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ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Достопримечательности по всему миру будут освещены в цвета грузинского флага в День независимости Грузии, кроме того, в разных точках мира запланированы концерты и выставки, приуроченные к этому дню. День независимости Грузии будет отпразднован – МИД Грузии пресек панику>>Празднование приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года. Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт, на основании результатов всенародного референдума, 9 апреля принял Верховный Совет республики. Кроме того, по обычаю памятник писающему мальчику в Брюсселе оденут в грузинскую чоху, а в Ватикане пройдет традиционный концерт, посвященный грузинскому композитору Гии Канчели. Во Франции в поместье Левиль пройдет фестиваль, посвященный грузинской культуре и искусству, а в Испании – перформанс грузинского хореографического ансамбля и концерт фольклорной музыки. В Москве пройдет празднование Дня независимости Грузии>> Фестиваль на грузинскую тематику пройдет также в Японии, а в Барселоне, Милане и Софии состоятся выставки, посвященные грузинской живописи и культуре. Концерты в честь Дня независимости пройдут в Италии, Швеции, Швейцарии, Нидерландах, Молдове, Корее и Бразилии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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день независимости грузии, грузия, культура, новости, мадрид, париж, вашингтон, ноэ жордания, гия канчели