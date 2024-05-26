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https://sputnik-georgia.ru/20240526/kak-otmetit-mir-den-nezavisimosti-gruzii-programma-raznykh-stran-288090104.html
Как отметит мир День независимости Грузии? Программа разных стран
Как отметит мир День независимости Грузии? Программа разных стран
Sputnik Грузия
Концерты, выставки, фестивали и многое другое ждет любителей грузинской культуры за рубежом 26.05.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Достопримечательности по всему миру будут освещены в цвета грузинского флага в День независимости Грузии, кроме того, в разных точках мира запланированы концерты и выставки, приуроченные к этому дню. День независимости Грузии будет отпразднован – МИД Грузии пресек панику&gt;&gt;Празднование приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года. Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт, на основании результатов всенародного референдума, 9 апреля принял Верховный Совет республики. Кроме того, по обычаю памятник писающему мальчику в Брюсселе оденут в грузинскую чоху, а в Ватикане пройдет традиционный концерт, посвященный грузинскому композитору Гии Канчели. Во Франции в поместье Левиль пройдет фестиваль, посвященный грузинской культуре и искусству, а в Испании – перформанс грузинского хореографического ансамбля и концерт фольклорной музыки. В Москве пройдет празднование Дня независимости Грузии&gt;&gt; Фестиваль на грузинскую тематику пройдет также в Японии, а в Барселоне, Милане и Софии состоятся выставки, посвященные грузинской живописи и культуре. Концерты в честь Дня независимости пройдут в Италии, Швеции, Швейцарии, Нидерландах, Молдове, Корее и Бразилии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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день независимости грузии, грузия, культура, новости, мадрид, париж, вашингтон, ноэ жордания, гия канчели
день независимости грузии, грузия, культура, новости, мадрид, париж, вашингтон, ноэ жордания, гия канчели

Как отметит мир День независимости Грузии? Программа разных стран

12:49 26.05.2024 (обновлено: 15:36 26.05.2024)
© MFA of GeorgiaПразднование дня независимости Грузии в Филадельфии, США
Празднование дня независимости Грузии в Филадельфии, США - Sputnik Грузия, 1920, 26.05.2024
© MFA of Georgia
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Концерты, выставки, фестивали и многое другое ждет любителей грузинской культуры за рубежом
ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Достопримечательности по всему миру будут освещены в цвета грузинского флага в День независимости Грузии, кроме того, в разных точках мира запланированы концерты и выставки, приуроченные к этому дню.
День независимости Грузии будет отпразднован – МИД Грузии пресек панику>>
Празднование приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года.
© Photo: National Library of GeorgiaНоэ Жордания и Ноэ Рамишвили с другими членами правительства Грузии
Ноэ Жордания и Ноэ Рамишвили с другими членами правительства Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 25.05.2024
Ноэ Жордания и Ноэ Рамишвили с другими членами правительства Грузии
© Photo: National Library of Georgia
Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт, на основании результатов всенародного референдума, 9 апреля принял Верховный Совет республики.

По данным МИД Грузии, в цвета грузинского флага окрасятся мост Фредерика Дугласа в Вашингтоне, Ниагарский водопад, 17-й округ Парижа, площадь Сибелиса в Мадриде, главный фонтан в Афинах, мост Самюэля Беккета в Дублине, а также другие достопримечательности в разных городах Европы, Южной Америки, Африки и Азии.

Кроме того, по обычаю памятник писающему мальчику в Брюсселе оденут в грузинскую чоху, а в Ватикане пройдет традиционный концерт, посвященный грузинскому композитору Гии Канчели.
Во Франции в поместье Левиль пройдет фестиваль, посвященный грузинской культуре и искусству, а в Испании – перформанс грузинского хореографического ансамбля и концерт фольклорной музыки.
В Москве пройдет празднование Дня независимости Грузии>>
Фестиваль на грузинскую тематику пройдет также в Японии, а в Барселоне, Милане и Софии состоятся выставки, посвященные грузинской живописи и культуре. Концерты в честь Дня независимости пройдут в Италии, Швеции, Швейцарии, Нидерландах, Молдове, Корее и Бразилии.
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