https://sputnik-georgia.ru/20240527/kto-podpishet-gruzinskuyu-khartiyu-reaktsiya-oppozitsii-na-initsiativu-prezidenta-gruzii-288113078.html

Кто подпишет "Грузинскую хартию"? Реакция оппозиции на инициативу президента Грузии

Кто подпишет "Грузинскую хартию"? Реакция оппозиции на инициативу президента Грузии

Sputnik Грузия

"Грузинская хартия" отражает порядок и запросы общества, заявила Саломе Зурабишвили 27.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-27T12:27+0400

2024-05-27T12:27+0400

2024-05-27T12:34+0400

политика

грузия

новости

георгий вашадзе

ника гварамия

саломе зурабишвили

единое национальное движение

европейская грузия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/02/282856313_135:384:1878:1364_1920x0_80_0_0_05e8de9ffe839d3b2f0c781cbada13d4.jpg

ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Новая инициатива президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая предложила оппозиционным партиям подписать "Грузинскую хартию", оказалась приемлемой и интересной для оппонентов власти – ряд ведущих оппозиционных партий уже выразили желание присоединиться к документу, а некоторым пока еще требуется время для уточнения деталей. "Локальная хартия войны" – в "Грузинской мечте" оценили предложение президента>>Президент Грузии Саломе Зурабишвили предложила оппозиционным партиям подписать "Грузинскую хартию" и тем самым взять на себя обязательство после парламентских выборов октября 2024 года упразднить законы, препятствующие европейскому курсу страны, провести реформы в судебной, правоохранительной и других сферах и досрочные выборы. В хартии сказано, что этот план должен быть выполнен укомплектованным президентом правительством. Одним из первых готовность присоединиться к "Грузинской хартии" выразила крупнейшая оппозиционная партия страны "Единое национальное движение". Партия "Ахали", которую в марте 2024 года создали основатель оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия и экс-председатель "Нацдвижения" Ника Мелия, также намерена присоединиться к инициативе президента. "Я думаю, что с нашей стороны не будет никаких препятствий. Партия "Ахали" подпишет хартию. Где-то меньше, где-то больше, но в целом, я думаю, документ очень хороший, с правильными акцентами, и мы его подпишем и присоединимся", – заявил Гварамия. Содержание реформ и график в представленном президентом Грузии документе абсолютно правильные – это то, что нужно для интеграции Грузии в ЕС, считает лидер оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе. Предложенный президентом план действий обязательно приведет Грузию к членству в Евросоюзе, считает один из лидеров оппозиционной партии "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе. "Мы смотрим на этот вопрос очень позитивно и обязательно присоединимся к этой хартии. Это даст понять обществу, что у всех проевропейских партий есть общий план действий, чтобы страна смогла занять свое место в европейской семье", – заявил Джапаридзе. Парламент Грузии ввел желтый уровень безопасности>>Инициативу президента также поддержали оппозиционные партии Зураба Джапаридзе "Гирчи – больше свободы" и Элене Хоштария "Дроа", опубликовав совместное заявление. Присоединиться к инициативе президента намерена оппозиционная партия "Европейская Грузия". Реальная демонстрация того, что у оппозиции есть конкретный общий план необходимых шагов, несмотря на все различия, – это именно то, чего требовала значительная часть общества, считает председатель партии Гига Бокерия. "Был точный посыл о том, что это не означает смешаться друг с другом, не означает, что не будет споров по важным вопросам, что все окажутся в одной копилке, что облегчило бы правящему режиму пропаганду – нет! Это означает демонстрацию того, что люди разных политических взглядов могут работать вместе над важными вопросами", – заявил Бокерия. "Есть вопросы о временном техническом правительстве и досрочных выборах. Есть и другие моменты, по которым у нас есть вопросы. Я не хочу опережать события. Нам нужно обсудить эту тему с президентом, с инициаторами, и после этого я скажу вам нашу позицию, присоединимся мы к хартии или нет", – заявил Даушвили. "Грузинская хартия" от президента Зурабишвили"Грузинская хартия", как отметила президент Грузии, отражает порядок и запросы общества. Она по своей сути и духу служит также осуществлению основных шагов, имеющих сегодня экзистенциальное значение для общества, и перекликается с рекоменадциями, которые должа выполнить Грузия для вступления в ЕС.Основные пункты хартии:1. Отмена законов, вредящих европейскому курсу страны: все законы, противоречащие европейскому пути и европейским рекомендациям, будут немедленно отменены, в частности закон "О прозрачности иностранного влияния".Политически мотивированные дела против демонстрантов, участвовавших в протесте 2024 года, также будут отменены, будет объявлена амнистия.2. Освобождение системы правосудия и восстановление доверия: увольнение судей и проверка их добросовестности, ликвидация клановости. Проверка коснется всех членов Конституционного суда, Высшего совета юстиции, Верховного суда, председателей Апелляционного суда и городских судов.Кроме того, будет проведена коренная реформа Высшего совета юстиции, у которого будут отняты лишние полномочия.3. Другие приоритетные шаги реформ коснутся прокуратуры Грузии, СГБ и МВД. За деятельностью каждого из ведомств будет установлен эффективный парламентский контроль, который защитит их от политического влияния. Также реформы коснутся Национального банка, где увеличат количество членов совета директоров и баланс между исполнительными и неисполнительными членами.4. Совершенствование избирательной системы: будет усовершенствован порядок избрания председателя ЦИК и укомплектования комиссии, снижен проходной барьер на парламентских выборах, восстановлена возможность создания блоков, пересмотрен порядок финансирования партий, диаспоре будет предоставлена возможность участвовать в выборах.Правительство, которое придет к власти после выборов 26 октября, будет формироваться не из представителей политических партий, а из "людей, отличающихся профессионализмом", которых будет согласовывать сама президент. А после выполнения всех пунктов парламент должен будет провести внеочередные выборы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, георгий вашадзе, ника гварамия, саломе зурабишвили , единое национальное движение, европейская грузия