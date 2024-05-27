https://sputnik-georgia.ru/20240527/kto-podpishet-gruzinskuyu-khartiyu-reaktsiya-oppozitsii-na-initsiativu-prezidenta-gruzii-288113078.html
Кто подпишет "Грузинскую хартию"? Реакция оппозиции на инициативу президента Грузии
Кто подпишет "Грузинскую хартию"? Реакция оппозиции на инициативу президента Грузии
Sputnik Грузия
"Грузинская хартия" отражает порядок и запросы общества, заявила Саломе Зурабишвили 27.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-27T12:27+0400
2024-05-27T12:27+0400
2024-05-27T12:34+0400
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ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Новая инициатива президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая предложила оппозиционным партиям подписать "Грузинскую хартию", оказалась приемлемой и интересной для оппонентов власти – ряд ведущих оппозиционных партий уже выразили желание присоединиться к документу, а некоторым пока еще требуется время для уточнения деталей. "Локальная хартия войны" – в "Грузинской мечте" оценили предложение президента>>Президент Грузии Саломе Зурабишвили предложила оппозиционным партиям подписать "Грузинскую хартию" и тем самым взять на себя обязательство после парламентских выборов октября 2024 года упразднить законы, препятствующие европейскому курсу страны, провести реформы в судебной, правоохранительной и других сферах и досрочные выборы. В хартии сказано, что этот план должен быть выполнен укомплектованным президентом правительством. Одним из первых готовность присоединиться к "Грузинской хартии" выразила крупнейшая оппозиционная партия страны "Единое национальное движение". Партия "Ахали", которую в марте 2024 года создали основатель оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия и экс-председатель "Нацдвижения" Ника Мелия, также намерена присоединиться к инициативе президента. "Я думаю, что с нашей стороны не будет никаких препятствий. Партия "Ахали" подпишет хартию. Где-то меньше, где-то больше, но в целом, я думаю, документ очень хороший, с правильными акцентами, и мы его подпишем и присоединимся", – заявил Гварамия. Содержание реформ и график в представленном президентом Грузии документе абсолютно правильные – это то, что нужно для интеграции Грузии в ЕС, считает лидер оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе. Предложенный президентом план действий обязательно приведет Грузию к членству в Евросоюзе, считает один из лидеров оппозиционной партии "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе. "Мы смотрим на этот вопрос очень позитивно и обязательно присоединимся к этой хартии. Это даст понять обществу, что у всех проевропейских партий есть общий план действий, чтобы страна смогла занять свое место в европейской семье", – заявил Джапаридзе. Парламент Грузии ввел желтый уровень безопасности>>Инициативу президента также поддержали оппозиционные партии Зураба Джапаридзе "Гирчи – больше свободы" и Элене Хоштария "Дроа", опубликовав совместное заявление. Присоединиться к инициативе президента намерена оппозиционная партия "Европейская Грузия". Реальная демонстрация того, что у оппозиции есть конкретный общий план необходимых шагов, несмотря на все различия, – это именно то, чего требовала значительная часть общества, считает председатель партии Гига Бокерия. "Был точный посыл о том, что это не означает смешаться друг с другом, не означает, что не будет споров по важным вопросам, что все окажутся в одной копилке, что облегчило бы правящему режиму пропаганду – нет! Это означает демонстрацию того, что люди разных политических взглядов могут работать вместе над важными вопросами", – заявил Бокерия. "Есть вопросы о временном техническом правительстве и досрочных выборах. Есть и другие моменты, по которым у нас есть вопросы. Я не хочу опережать события. Нам нужно обсудить эту тему с президентом, с инициаторами, и после этого я скажу вам нашу позицию, присоединимся мы к хартии или нет", – заявил Даушвили. "Грузинская хартия" от президента Зурабишвили"Грузинская хартия", как отметила президент Грузии, отражает порядок и запросы общества. Она по своей сути и духу служит также осуществлению основных шагов, имеющих сегодня экзистенциальное значение для общества, и перекликается с рекоменадциями, которые должа выполнить Грузия для вступления в ЕС.Основные пункты хартии:1. Отмена законов, вредящих европейскому курсу страны: все законы, противоречащие европейскому пути и европейским рекомендациям, будут немедленно отменены, в частности закон "О прозрачности иностранного влияния".Политически мотивированные дела против демонстрантов, участвовавших в протесте 2024 года, также будут отменены, будет объявлена амнистия.2. Освобождение системы правосудия и восстановление доверия: увольнение судей и проверка их добросовестности, ликвидация клановости. Проверка коснется всех членов Конституционного суда, Высшего совета юстиции, Верховного суда, председателей Апелляционного суда и городских судов.Кроме того, будет проведена коренная реформа Высшего совета юстиции, у которого будут отняты лишние полномочия.3. Другие приоритетные шаги реформ коснутся прокуратуры Грузии, СГБ и МВД. За деятельностью каждого из ведомств будет установлен эффективный парламентский контроль, который защитит их от политического влияния. Также реформы коснутся Национального банка, где увеличат количество членов совета директоров и баланс между исполнительными и неисполнительными членами.4. Совершенствование избирательной системы: будет усовершенствован порядок избрания председателя ЦИК и укомплектования комиссии, снижен проходной барьер на парламентских выборах, восстановлена возможность создания блоков, пересмотрен порядок финансирования партий, диаспоре будет предоставлена возможность участвовать в выборах.Правительство, которое придет к власти после выборов 26 октября, будет формироваться не из представителей политических партий, а из "людей, отличающихся профессионализмом", которых будет согласовывать сама президент. А после выполнения всех пунктов парламент должен будет провести внеочередные выборы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, георгий вашадзе, ника гварамия, саломе зурабишвили , единое национальное движение, европейская грузия
политика, грузия, новости, георгий вашадзе, ника гварамия, саломе зурабишвили , единое национальное движение, европейская грузия
Кто подпишет "Грузинскую хартию"? Реакция оппозиции на инициативу президента Грузии
12:27 27.05.2024 (обновлено: 12:34 27.05.2024)
"Грузинская хартия" отражает порядок и запросы общества, заявила Саломе Зурабишвили
ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Новая инициатива президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая предложила оппозиционным партиям подписать "Грузинскую хартию", оказалась приемлемой и интересной для оппонентов власти – ряд ведущих оппозиционных партий уже выразили желание присоединиться к документу, а некоторым пока еще требуется время для уточнения деталей.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили предложила оппозиционным партиям подписать "Грузинскую хартию" и тем самым взять на себя обязательство после парламентских выборов октября 2024 года упразднить законы, препятствующие европейскому курсу страны, провести реформы в судебной, правоохранительной и других сферах и досрочные выборы. В хартии сказано, что этот план должен быть выполнен укомплектованным президентом правительством.
Одним из первых готовность присоединиться к "Грузинской хартии" выразила крупнейшая оппозиционная партия страны "Единое национальное движение".
""Единое национальное движение" приветствует новую инициативу президента Грузии Саломе Зурабишвили, целью которой является формирование общего видения прозападных партий относительно шагов и реформ, связанных с членством в ЕС", – говорится в заявлении партии.
Партия "Ахали", которую в марте 2024 года создали основатель оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия и экс-председатель "Нацдвижения" Ника Мелия, также намерена присоединиться к инициативе президента.
"Я думаю, что с нашей стороны не будет никаких препятствий. Партия "Ахали" подпишет хартию. Где-то меньше, где-то больше, но в целом, я думаю, документ очень хороший, с правильными акцентами, и мы его подпишем и присоединимся", – заявил Гварамия.
Содержание реформ и график в представленном президентом Грузии документе абсолютно правильные – это то, что нужно для интеграции Грузии в ЕС, считает лидер оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе.
"Я думаю, что будет очень важно взять общую ответственность за реформы. Президент сказала, что этот документ не касается единого списка, но он касается единых реформ, и я приветствую это", – заявил Вашадзе.
Предложенный президентом план действий обязательно приведет Грузию к членству в Евросоюзе, считает один из лидеров оппозиционной партии "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе.
"Мы смотрим на этот вопрос очень позитивно и обязательно присоединимся к этой хартии. Это даст понять обществу, что у всех проевропейских партий есть общий план действий, чтобы страна смогла занять свое место в европейской семье", – заявил Джапаридзе.
Инициативу президента также поддержали оппозиционные партии Зураба Джапаридзе "Гирчи – больше свободы" и Элене Хоштария "Дроа", опубликовав совместное заявление.
"Партии "Гирчи – больше свободы" и "Дроа" приветствуют инициативу президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая предусматривает достижение партиями соглашения о едином видении реформ, необходимых для открытия переговоров с ЕС, и подписывают "Грузинскую хартию", – говорится в заявлении партий.
Присоединиться к инициативе президента намерена оппозиционная партия "Европейская Грузия". Реальная демонстрация того, что у оппозиции есть конкретный общий план необходимых шагов, несмотря на все различия, – это именно то, чего требовала значительная часть общества, считает председатель партии Гига Бокерия.
"Был точный посыл о том, что это не означает смешаться друг с другом, не означает, что не будет споров по важным вопросам, что все окажутся в одной копилке, что облегчило бы правящему режиму пропаганду – нет! Это означает демонстрацию того, что люди разных политических взглядов могут работать вместе над важными вопросами", – заявил Бокерия.
В партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузия" считают, что схема реформ является правильной, и намерены поддерживать их реализацию. Что касается подписания хартии и присоединения к ней, то, по словам депутата и члена партии "За Грузию" Михаила Даушвили, здесь есть определенные вопросы.
"Есть вопросы о временном техническом правительстве и досрочных выборах. Есть и другие моменты, по которым у нас есть вопросы. Я не хочу опережать события. Нам нужно обсудить эту тему с президентом, с инициаторами, и после этого я скажу вам нашу позицию, присоединимся мы к хартии или нет", – заявил Даушвили.
"Грузинская хартия" от президента Зурабишвили
"Грузинская хартия", как отметила президент Грузии, отражает порядок и запросы общества. Она по своей сути и духу служит также осуществлению основных шагов, имеющих сегодня экзистенциальное значение для общества, и перекликается с рекоменадциями, которые должа выполнить Грузия для вступления в ЕС.
1. Отмена законов, вредящих европейскому курсу страны: все законы, противоречащие европейскому пути и европейским рекомендациям, будут немедленно отменены, в частности закон "О прозрачности иностранного влияния".
Политически мотивированные дела против демонстрантов, участвовавших в протесте 2024 года, также будут отменены, будет объявлена амнистия.
2. Освобождение системы правосудия и восстановление доверия: увольнение судей и проверка их добросовестности, ликвидация клановости. Проверка коснется всех членов Конституционного суда, Высшего совета юстиции, Верховного суда, председателей Апелляционного суда и городских судов.
Кроме того, будет проведена коренная реформа Высшего совета юстиции, у которого будут отняты лишние полномочия.
3. Другие приоритетные шаги реформ коснутся прокуратуры Грузии, СГБ и МВД. За деятельностью каждого из ведомств будет установлен эффективный парламентский контроль, который защитит их от политического влияния. Также реформы коснутся Национального банка, где увеличат количество членов совета директоров и баланс между исполнительными и неисполнительными членами.
4. Совершенствование избирательной системы: будет усовершенствован порядок избрания председателя ЦИК и укомплектования комиссии, снижен проходной барьер на парламентских выборах, восстановлена возможность создания блоков, пересмотрен порядок финансирования партий, диаспоре будет предоставлена возможность участвовать в выборах.
Правительство, которое придет к власти после выборов 26 октября, будет формироваться не из представителей политических партий, а из "людей, отличающихся профессионализмом", которых будет согласовывать сама президент. А после выполнения всех пунктов парламент должен будет провести внеочередные выборы.