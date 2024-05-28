https://sputnik-georgia.ru/20240528/premer-gruzii-sdelal-pervyy-kommentariy-posle-preodoleniya-veto-na-zakon-ob-inoagentakh-288143004.html
Премьер Грузии сделал первый комментарий после преодоления вето на закон об "иноагентах"
Премьер Грузии сделал первый комментарий после преодоления вето на закон об "иноагентах"
Sputnik Грузия
Голосование прошло на фоне акции протеста у здания парламента 28.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-28T20:20+0400
2024-05-28T20:20+0400
2024-05-28T20:29+0400
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ираклий кобахидзе
саломе зурабишвили
законопроект об иноагентах
акция против закона об иноагентах
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ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Парламент Грузии, преодолев вето президента на законопроект "О прозрачности иностранного влияния", создал правовые основания для укрепления государственного суверенитета страны, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на пресс-конференции. Голосование прошло на фоне акции протеста у здания парламента. Законопроект, против которого выступили оппозиция, неправительственные организации и Запад, обязывает НПО и СМИ, минимум 20% годового дохода которых – это зарубежное финансирование, регистрироваться в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, и ежегодно заполнять декларацию. По его словам, в последние дни еще раз подтвердилось, что против закона нет ни одного аргумента. "Беспомощное положение представителя Саломе Зурабишвили (президент - ред.) в парламенте было еще одним неопровержимым доказательством этого", - заявил Кобахидзе. "Грузинская мечта" резко раскритиковала Венецианскую комиссию за ее заключение>>Он подчеркнул, что, согласно проведенному среди населения опросу, прозрачность иностранного финансирования поддержали более 80% опрошенных, а непосредственно закон на фоне критики иностранцев - более 60%. "У граждан Грузии есть право знать кто кем финансируется в этой стране, кто проводит положительные или отрицательные интересы иностранной силы в Грузии", - сказал Кобахидзе.
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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили , законопроект об иноагентах, акция против закона об иноагентах
грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили , законопроект об иноагентах, акция против закона об иноагентах
Премьер Грузии сделал первый комментарий после преодоления вето на закон об "иноагентах"
20:20 28.05.2024 (обновлено: 20:29 28.05.2024)
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Голосование прошло на фоне акции протеста у здания парламента
ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Парламент Грузии, преодолев вето президента на законопроект "О прозрачности иностранного влияния", создал правовые основания для укрепления государственного суверенитета страны, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на пресс-конференции.
Голосование прошло на фоне акции протеста у здания парламента. Законопроект, против которого выступили оппозиция, неправительственные организации и Запад, обязывает НПО и СМИ, минимум 20% годового дохода которых – это зарубежное финансирование, регистрироваться в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, и ежегодно заполнять декларацию.
"Главный представительный орган страны, который избран грузинским народом и подотчетен только грузинскому народу, действовал исключительно согласно воле грузинского народа и создал важные правовые основания для укрепления государственного суверенитета Грузии", - сказал Кобахидзе.
По его словам, в последние дни еще раз подтвердилось, что против закона нет ни одного аргумента.
"Беспомощное положение представителя Саломе Зурабишвили (президент - ред.) в парламенте было еще одним неопровержимым доказательством этого", - заявил Кобахидзе.
Он подчеркнул, что, согласно проведенному среди населения опросу, прозрачность иностранного финансирования поддержали более 80% опрошенных, а непосредственно закон на фоне критики иностранцев - более 60%.
"У граждан Грузии есть право знать кто кем финансируется в этой стране, кто проводит положительные или отрицательные интересы иностранной силы в Грузии", - сказал Кобахидзе.