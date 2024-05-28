https://sputnik-georgia.ru/20240528/parlament-gruzii-preodolel-veto-prezidenta-na-zakon-ob-inoagentakh-288127746.html
Парламент Грузии преодолел вето президента на закон об "иноагентах"
Парламент Грузии преодолел вето президента на закон об "иноагентах"
Sputnik Грузия
Законопроект предполагает регистрацию ПНО и СМИ, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование, и обязывает заполнять декларацию 28.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-28T18:58+0400
2024-05-28T18:58+0400
2024-05-28T19:55+0400
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законопроект об иноагентах
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ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Парламент Грузии преодолел вето президента на резонансный законопроект "О прозрачности иностранного влияния", предусматривающий создание реестра финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций и СМИ и заполнение ими деклараций.Президент Саломе Зурабишвили в мотивированных замечаниях к вето отметила, что законопроект не подлежит изменениям, добавив одну статью, согласно которой закон теряет силу через день после вступления в силу. В правящей партии "Грузинская мечта" заявили, что президент закрыла пространство для дискуссии и, соответственно, возможность внесения изменений.По его словам, инициированный парламентским большинством и принятый в трех чтениях законопроект об "иноагентах" противоречит Конституции Грузии. "Закон полностью от начала до конца был антиконституционным, в том числе противоречил закрепленной Конституцией цели – евроинтеграции. Является антиевропейским, антигрузинским, следовательно – российским", – заявил Мсхиладзе.За мотивированные замечания президента не проголосовал ни один человек, а за первоначальную версию законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" – 84 депутата. Законопроект предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.Отказ от регистрации или незаполнение декларации в установленные сроки повлечет за собой штраф в 25 тысяч лари.ЕС в июне примет меры, если в Грузии заработает закон об "иноагентах" - Боррель>>Согласно законопроекту, полномочное лицо министерства юстиции Грузии получает право в любое время провести мониторинг (надлежащее исследование и изучение вопроса) для выявления организаций, проводящих интересы иностранной силы, или проверки выполнения требований закона.Для проведения мониторинга полномочное лицо Минюста получает право отыскать персональные данные и содержащую тайну информацию, за исключением гостайны.Закон вступит в силу после того, как его подпишет председатель парламента и его обнародуют на сайте Законодательного вестника Грузии.Страсти вокруг законопроектаПарламент Грузии 14 мая принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния" в третьем и окончательном чтении на фоне продолжающихся в течение месяца акций протеста. Президент Саломе Зурабишвили 18 мая воспользовалась правом вето, а правящая партия "Грузинская мечта" заявила, что преодолеет его, так как это является единственной возможностью снять напряженность в стране. C 15 апреля в Тбилиси ежедневно проходят акции протеста. Мирный протест несколько раз перерастал в беспорядки - демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет. "Грузинская мечта" резко раскритиковала Венецианскую комиссию за ее заключение>>По последним данным, за все это время задержаны были около 200 человек, из них девять были привлечены к уголовной ответственности за нападение на полицейских, повреждение уличных камер видеонаблюдения, полицейской машины и железного заграждения на входе в парламент. Остальные были оштрафованы в административном порядке на сумму от 500 лари до 5 тысяч лари за мелкое хулиганство, неподчинение законному требованию полиции, блокировку дорог и изуродование внешнего вида города.В начале мая Служба госбезопасности Грузии сообщила о получении информации о подготовке некоторыми группами лиц провокаций на акциях у парламента страны, цель которых – развитие деструктивных и насильственных сценариев.По данным СГБ, подготовкой провокаций занимаются руководители конкретных парламентских и непарламентских партий и неправительственных организаций на поступающие из-за рубежа деньги. Между тем, Специальная следственная служба уже начала расследование о превышении силовиками силы против участников акции.Власти сделают выбор в пользу суверенитета – в Грузии ответили на заявление БлинкенаВласти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии.Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.К отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.Власти Грузии подчеркнули, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
грузия, новости, политика, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
Парламент Грузии преодолел вето президента на закон об "иноагентах"
18:58 28.05.2024 (обновлено: 19:55 28.05.2024)
Законопроект предполагает регистрацию ПНО и СМИ, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование, и обязывает заполнять декларацию
ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Парламент Грузии преодолел вето президента на резонансный законопроект "О прозрачности иностранного влияния", предусматривающий создание реестра финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций и СМИ и заполнение ими деклараций.
Президент Саломе Зурабишвили в мотивированных замечаниях к вето отметила, что законопроект не подлежит изменениям, добавив одну статью, согласно которой закон теряет силу через день после вступления в силу. В правящей партии "Грузинская мечта" заявили, что президент закрыла пространство для дискуссии и, соответственно, возможность внесения изменений.
"Президент изначально заявила, что этот закон не подлежит облагораживанию, это было невозможно", – заявил парламентский секретарь президента Георгий Мсхиладзе на пленарном заседании, представляя мотивированные замечания.
По его словам, инициированный парламентским большинством и принятый в трех чтениях законопроект об "иноагентах" противоречит Конституции Грузии.
"Закон полностью от начала до конца был антиконституционным, в том числе противоречил закрепленной Конституцией цели – евроинтеграции. Является антиевропейским, антигрузинским, следовательно – российским", – заявил Мсхиладзе.
За мотивированные замечания президента не проголосовал ни один человек, а за первоначальную версию законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" – 84 депутата.
Законопроект предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.
Отказ от регистрации или незаполнение декларации в установленные сроки повлечет за собой штраф в 25 тысяч лари.
Согласно законопроекту, полномочное лицо министерства юстиции Грузии получает право в любое время провести мониторинг (надлежащее исследование и изучение вопроса) для выявления организаций, проводящих интересы иностранной силы, или проверки выполнения требований закона.
Для проведения мониторинга полномочное лицо Минюста получает право отыскать персональные данные и содержащую тайну информацию, за исключением гостайны.
Закон вступит в силу после того, как его подпишет председатель парламента и его обнародуют на сайте Законодательного вестника Грузии.
Страсти вокруг законопроекта
Парламент Грузии 14 мая принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния" в третьем и окончательном чтении на фоне продолжающихся в течение месяца акций протеста.
Президент Саломе Зурабишвили 18 мая воспользовалась правом вето, а правящая партия "Грузинская мечта" заявила, что преодолеет его, так как это является единственной возможностью снять напряженность в стране.
C 15 апреля в Тбилиси ежедневно проходят акции протеста. Мирный протест несколько раз перерастал в беспорядки - демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет.
По последним данным, за все это время задержаны были около 200 человек, из них девять были привлечены к уголовной ответственности за нападение на полицейских, повреждение уличных камер видеонаблюдения, полицейской машины и железного заграждения на входе в парламент.
Остальные были оштрафованы в административном порядке на сумму от 500 лари до 5 тысяч лари за мелкое хулиганство, неподчинение законному требованию полиции, блокировку дорог и изуродование внешнего вида города.
В начале мая Служба госбезопасности Грузии сообщила о получении информации о подготовке некоторыми группами лиц провокаций на акциях у парламента страны, цель которых – развитие деструктивных и насильственных сценариев.
По данным СГБ, подготовкой провокаций занимаются руководители конкретных парламентских и непарламентских партий и неправительственных организаций на поступающие из-за рубежа деньги.
Между тем, Специальная следственная служба уже начала расследование о превышении силовиками силы против участников акции.
Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии.
Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.
К отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.
Власти Грузии подчеркнули, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.