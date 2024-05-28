https://sputnik-georgia.ru/20240528/premer-shansy-na-otkrytie-peregovorov-o-vstuplenii-gruzii-s-es-vyrosli-288143725.html

Премьер: шансы на открытие переговоров о вступлении Грузии в ЕС выросли

Премьер: шансы на открытие переговоров о вступлении Грузии в ЕС выросли

Sputnik Грузия

Полтора месяца в Тбилиси проходят акции протеста против принятия закона об "иноагентах" 28.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-28T21:12+0400

2024-05-28T21:12+0400

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ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Шансы на открытие переговоров о вступлении Грузии в Евросоюз в 2024 году были равны нулю до инициирования законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", а теперь они намного выше, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на пресс-конференции.Во вторник парламент Грузии преодолел вето президента на т. н. закон об "иноагентах". Законопроект, против которого выступили оппозиция, неправительственные организации и Запад, обязывает НПО и СМИ, минимум 20% годового дохода которых – это зарубежное финансирование, регистрироваться в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, и ежегодно заполнять декларацию.По его словам, Грузии искусственно ставили такие требования, которые, и это было известно, власти страны не стали бы выполнять. Среди них "репрессии в судебной системе, передача ЦИК оппозиции и так далее". "В таких условиях явно было видно, что для кого-то было самоцелью не открытие переговоров... Я гарант того, что эти процессы (вокруг закона об "иноагентах" – ред.) повышают шансы открытия переговоров. Наша задача к 2030 году стать страной-членом Евросоюза", – сказал Кобахидзе.Сразу после преодоления парламентом Грузии вето президента распространилось совместное заявление Еврокомиссии и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.ЕС в июне примет меры, если в Грузии заработает закон об "иноагентах" - Боррель>>В заявлении говорится, что принятый парламентом Грузии закон противоречит основным принципам и ценностям ЕС. Его принятие приведет к регрессу в выполнении Грузией как минимум трех условий Евросоюза: борьба с дезинформацией о ЕС, преодоление политической поляризации, улучшение защиты прав человека и участие гражданского общества в законодательных и политических процессах.Грузия в декабре 2023 года получила статус кандидата на вступление в Евросоюз и девять условий, выполнение которых необходимо для перехода на новый этап сближения с ЕС – открытие переговоров.Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии.Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. С 15 апреля они проводят акции протеста. Парламент Грузии преодолел вето президента на закон об "иноагентах">>К отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.Власти Грузии подчеркнули, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе