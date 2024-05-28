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Скрытое иностранное вмешательство угрожает национальным интересам Грузии – Папуашвили
Скрытое иностранное вмешательство угрожает национальным интересам Грузии – Папуашвили
Sputnik Грузия
Если некоммерческие организации участвуют в принятии решений, то общество должно знать, кто стоит за ними, заявил спикер 28.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-28T22:43+0400
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ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Скрытое иностранное вмешательство угрожает национальным интересам многих стран, в том числе и Грузии, что усиливается геополитическим положением и сложной региональной ситуацией – вот почему важно принять закон "О прозрачности иностранного влияния", заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в ответ на критику европейских политиков. Спикеры парламентов семи стран-членов ЕС – Франция, Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Нидерланды – призвали парламент Грузии отозвать закон об "иноагентах". В их заявлении, адресованном спикеру парламента Шалве Папуашвили, отмечено, что последние решения, принятые в Грузии, "тревожны", а действия власти противоречат ценностям и принципам, которыми Грузия обязалась руководствоваться для вступления в ЕС. По его словам, если некоммерческие организации участвуют в принятии решений, то общество должно знать, кто стоит за ними. "Это верно в отношении государственных учреждений, политических партий и государственных служащих, и это должно быть верно и в отношении некоммерческих организаций. Финансовая прозрачность всех этих ключевых участников процесса принятия решений является основным принципом", – заявил Папуашвили. Как отметил Папуашвили, упомянутая проблема в Грузии исходит из всех частей мира и организаций, в том числе от Европейского фонда за демократию. По словам Папуашвили, EED финансируется европейскими, в том числе французскими, чешскими, эстонскими, латвийскими, литовскими, голландскими и польскими налогоплательщиками. "Несмотря на многочисленные попытки в прошлом году убедить представителей ЕС и местные организации добровольно обеспечить прозрачность для общественности, все усилия оказались безуспешными. Несмотря на признание недостатков и законных опасений, никаких шагов по повышению прозрачности предпринято не было", – подчеркнул Папуашвили. Премьер: шансы на открытие переговоров о вступлении Грузии в ЕС выросли>>Более того, мы продолжаем раскрывать различные скрытые схемы по поощрению поляризации, финансированию политических партий и радикальных группировок, что грубо противоречит европейским ценностям и основным принципам Парижской декларации об эффективности помощи, подчеркнул спикер парламента Грузии. По его словам, решить проблему удастся лишь принятием закона о прозрачности. Кроме того, спикер парламента Грузии обеспокоен стигматизацией указанного закона внутренними и внешними акторами, а также тенденцией к поспешным выводам. "С самого начала к закону был прикреплен ярлык "российский". На самом деле "российский закон" – это аппетитная политическая метафора, призванная заклеймить закон и вызвать общественные волнения", – отметил Папуашвили. Как отметил политик, в Грузии некоммерческие организации свободны и будут свободными даже после принятия закона. По его словам, время покажет, что единственной целью закона "О прозрачности иностранного влияния" является поддержание прочности политической, экономической системы и систем безопасности, а также укрепление устойчивости Грузии перед лицом вызовов. Парламент Грузии 28 мая преодолел вето президента на резонансный законопроект "О прозрачности иностранного влияния", предусматривающий создание реестра финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций и СМИ и заполнение ими деклараций. Президент Саломе Зурабишвили в мотивированных замечаниях к вето отметила, что законопроект не подлежит изменениям, добавив одну статью, согласно которой закон теряет силу через день после вступления в силу. В правящей партии "Грузинская мечта" заявили, что президент закрыла пространство для дискуссии и, соответственно, возможность внесения изменений. Парламент Грузии преодолел вето президента на закон об "иноагентах">>Законопроект предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Отказ от регистрации или не заполнение декларации в установленные сроки повлечет за собой штраф в 25 тысяч лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, шалва папуашвили, франция, чехия, законопроект об иноагентах
Скрытое иностранное вмешательство угрожает национальным интересам Грузии – Папуашвили
22:43 28.05.2024 (обновлено: 22:53 28.05.2024)
Если некоммерческие организации участвуют в принятии решений, то общество должно знать, кто стоит за ними, заявил спикер
ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Скрытое иностранное вмешательство угрожает национальным интересам многих стран, в том числе и Грузии, что усиливается геополитическим положением и сложной региональной ситуацией – вот почему важно принять закон "О прозрачности иностранного влияния", заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в ответ на критику европейских политиков.
Спикеры парламентов семи стран-членов ЕС – Франция, Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Нидерланды – призвали парламент Грузии отозвать закон об "иноагентах". В их заявлении, адресованном спикеру парламента Шалве Папуашвили, отмечено, что последние решения, принятые в Грузии, "тревожны", а действия власти противоречат ценностям и принципам, которыми Грузия обязалась руководствоваться для вступления в ЕС.
"Как и во всех ваших странах, скрытое иностранное вмешательство угрожает национальным интересам многих государств по всему миру... В этом плане Грузия не является исключением. Геополитическое положение Грузии и сложная региональная ситуация еще больше усложняют ситуацию и делают страну и общество более уязвимыми. На этом фоне мы не можем позволить себе роскошь бездействовать", – говорится в обращении Папуашвили.
По его словам, если некоммерческие организации участвуют в принятии решений, то общество должно знать, кто стоит за ними.
"Это верно в отношении государственных учреждений, политических партий и государственных служащих, и это должно быть верно и в отношении некоммерческих организаций. Финансовая прозрачность всех этих ключевых участников процесса принятия решений является основным принципом", – заявил Папуашвили.
Как отметил Папуашвили, упомянутая проблема в Грузии исходит из всех частей мира и организаций, в том числе от Европейского фонда за демократию.
Как уже заявляли в правящей партии, финансы, выделяемые американским "Национальным фондом демократии" (NED) и "Европейксим фондом за демократию" (EED), попадают на счета фиктивных НПО в Грузии, которыми управляют политические партии.
По словам Папуашвили, EED финансируется европейскими, в том числе французскими, чешскими, эстонскими, латвийскими, литовскими, голландскими и польскими налогоплательщиками.
"Несмотря на многочисленные попытки в прошлом году убедить представителей ЕС и местные организации добровольно обеспечить прозрачность для общественности, все усилия оказались безуспешными. Несмотря на признание недостатков и законных опасений, никаких шагов по повышению прозрачности предпринято не было", – подчеркнул Папуашвили.
Более того, мы продолжаем раскрывать различные скрытые схемы по поощрению поляризации, финансированию политических партий и радикальных группировок, что грубо противоречит европейским ценностям и основным принципам Парижской декларации об эффективности помощи, подчеркнул спикер парламента Грузии.
"Закон "О прозрачности иностранного влияния" вызвал громкие заявления и эмоции, но никто не выразил того единственного, что необходимо в этом процессе – готовности быть прозрачным. Мои беседы с соответствующими представителями Евросоюза позволяют мне сказать, что Европейский фонд демократии непрозрачен как для граждан Грузии, так и для ваших стран", – сказал Папуашвили.
По его словам, решить проблему удастся лишь принятием закона о прозрачности.
Кроме того, спикер парламента Грузии обеспокоен стигматизацией указанного закона внутренними и внешними акторами, а также тенденцией к поспешным выводам.
"С самого начала к закону был прикреплен ярлык "российский". На самом деле "российский закон" – это аппетитная политическая метафора, призванная заклеймить закон и вызвать общественные волнения", – отметил Папуашвили.
Как отметил политик, в Грузии некоммерческие организации свободны и будут свободными даже после принятия закона.
"Закон о прозрачности внешней деятельности налагает единственное простое обязательство для некоммерческих организаций, более 20% доходов которых поступает от иностранного финансирования, – декларировать свои финансы один раз в год. Закон распространяется только на организации, а не на частных лиц", – подчеркнул Папуашвили.
По его словам, время покажет, что единственной целью закона "О прозрачности иностранного влияния" является поддержание прочности политической, экономической системы и систем безопасности, а также укрепление устойчивости Грузии перед лицом вызовов.
Парламент Грузии 28 мая преодолел вето президента на резонансный законопроект "О прозрачности иностранного влияния", предусматривающий создание реестра финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций и СМИ и заполнение ими деклараций.
Президент Саломе Зурабишвили в мотивированных замечаниях к вето отметила, что законопроект не подлежит изменениям, добавив одну статью, согласно которой закон теряет силу через день после вступления в силу. В правящей партии "Грузинская мечта" заявили, что президент закрыла пространство для дискуссии и, соответственно, возможность внесения изменений.
Законопроект предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.
Отказ от регистрации или не заполнение декларации в установленные сроки повлечет за собой штраф в 25 тысяч лари.