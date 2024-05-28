https://sputnik-georgia.ru/20240528/ya---eto-vy-vy---eto-ya---prezident-gruzii-obratilas-k-mitinguyuschim-v-tbilisi-288153445.html

"Я – это вы, вы – это я" – президент Грузии обратилась к митингующим в Тбилиси

"Я – это вы, вы – это я" – президент Грузии обратилась к митингующим в Тбилиси

Sputnik Грузия

Зурабишвили призвала противников т. н. закона об "иноагентах" собирать подписи 28.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-28T22:09+0400

2024-05-28T22:09+0400

2024-05-28T23:16+0400

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саломе зурабишвили

евросоюз

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в своем видеообращении к участникам акции против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" в центре Тбилиси выразила им поддержку и призвала готовиться к предстоящим парламентским выборам. Во вторник парламент Грузии преодолел вето президента на т. н. закон об "иноагентах". Законопроект, против которого выступили оппозиция, неправительственные организации и Запад, обязывает НПО и СМИ, минимум 20% годового дохода которых – это зарубежное финансирование, регистрироваться в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, и ежегодно заполнять декларацию.А до этого президент призвала протестующих против законопроекта, который пока не вступил в силу, собрать подписи о проведении референдума касательно внешнеполитического курса Грузии и отнести ей, чтобы она подписала соответствующий документ.При этом Зурабишвили пообещала работать с зарубежными партнерами, друзьями Грузии над тем, чтобы заручиться их поддержкой."84 депутата не изменят будущего Грузии, это будущее наше... Я с вами. Я – это вы, вы – это я", – заявила Зурабишвили.Обращение президента транслировалось на большом экране перед зданием парламента Грузии, где проходит акция протеста. Премьер: шансы на открытие переговоров о вступлении Грузии в ЕС выросли>>Согласно Избирательному кодексу, президент Грузии правомочен по требованию Парламента Грузии, Правительства Грузии или не менее чем 200 тысяч избирателей назначить референдум в течение 30 дней после поступления требования о его назначении.Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии.Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. С 15 апреля они проводят акции протеста.Парламент Грузии преодолел вето президента на закон об "иноагентах">>К отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.Власти Грузии подчеркнули, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, саломе зурабишвили , евросоюз, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах