"Я – это вы, вы – это я" – президент Грузии обратилась к митингующим в Тбилиси
22:09 28.05.2024 (обновлено: 23:16 28.05.2024)
© press-service of the President of GeorgiaПрезидент Грузии Саломе Зурабишвили
© press-service of the President of Georgia
Подписаться
Зурабишвили призвала противников т. н. закона об "иноагентах" собирать подписи
ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в своем видеообращении к участникам акции против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" в центре Тбилиси выразила им поддержку и призвала готовиться к предстоящим парламентским выборам.
Во вторник парламент Грузии преодолел вето президента на т. н. закон об "иноагентах". Законопроект, против которого выступили оппозиция, неправительственные организации и Запад, обязывает НПО и СМИ, минимум 20% годового дохода которых – это зарубежное финансирование, регистрироваться в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, и ежегодно заполнять декларацию.
"Сейчас мы должны сделать все, чтобы подготовиться к 26 октября, которое будет нашим ответом на сегодняшний день... Вашим (молодежи – ред.) главным обязательством будет защитить выборы везде, где это будет необходимо", – сказала Зурабишвили.
А до этого президент призвала протестующих против законопроекта, который пока не вступил в силу, собрать подписи о проведении референдума касательно внешнеполитического курса Грузии и отнести ей, чтобы она подписала соответствующий документ.
При этом Зурабишвили пообещала работать с зарубежными партнерами, друзьями Грузии над тем, чтобы заручиться их поддержкой.
© photo: Sputnik / StringerТрансляция заявления президента Грузии Саломе Зурабишвили на митинге оппозиции 28 мая 2024 года
Трансляция заявления президента Грузии Саломе Зурабишвили на митинге оппозиции 28 мая 2024 года
© photo: Sputnik / Stringer
"84 депутата не изменят будущего Грузии, это будущее наше... Я с вами. Я – это вы, вы – это я", – заявила Зурабишвили.
Обращение президента транслировалось на большом экране перед зданием парламента Грузии, где проходит акция протеста.
Согласно Избирательному кодексу, президент Грузии правомочен по требованию Парламента Грузии, Правительства Грузии или не менее чем 200 тысяч избирателей назначить референдум в течение 30 дней после поступления требования о его назначении.
Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии.
© StringerАкция протеста сторонников оппозиции во время преодоления вето против закона об иноагентах 28 мая 2024 года
Акция протеста сторонников оппозиции во время преодоления вето против закона об иноагентах 28 мая 2024 года
© Stringer
Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. С 15 апреля они проводят акции протеста.
К отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.
Власти Грузии подчеркнули, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.