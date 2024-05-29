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Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии – новая статистика
Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии – новая статистика
Sputnik Грузия
В апреле 2024 года по сравнению с мартом 2024-го цены на промышленную продукцию выросли на 0,8% 29.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-29T09:01+0400
2024-05-29T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Индекс цен производителей промышленной продукции в Грузии в апреле 2024 года вырос на 5,9% по сравнению с апрелем 2023 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).На формирование индекса в основном повлиял рост цен в перерабатывающей промышленности на 0,9%, в том числе цены на продовольствие снизились на 0,3%, а в горнодобывающей промышленности цены выросли на 9%.В апреле 2024 года по сравнению с мартом 2024-го цены на промышленную продукцию выросли на 0,8%, сообщает "Сакстат".Местное производствоЦены на промышленную продукцию, выпущенную для внутреннего рынка Грузии, выросли в апреле на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.Инфляция в Грузии выросла в апреле – новая статистика >>При этом цены выросли в горнодобывающей промышленности на 12,5%, в перерабатывающей промышленности цены повысились на 2,6%.Экспорт и импортИндекс цен производителей промышленной продукции, идущей на экспорт, в апреле вырос на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.На продукцию горнодобывающей промышленности цены выросли на 21,8%. Цены на экспортируемую продукцию перерабатывающей промышленности выросли на 5,5%, в том числе цены на продовольствие выросли на 30,3%.Внешнеторговый оборот упал с начала года – с кем торгует Грузия >>Цены на промышленную продукцию, импортированную в Грузию, за отчетный период выросли на 0,6%. При этом импортированная продукция перерабатывающей промышленности подорожала на 4,4%.Потребительские ценыУровень годовой инфляции в Грузии в апреле 2024 года составил 1,5% при целевом показателе 3%. Цены на продовольствие за год снизились на 1,4%. В апреле 2024 года по сравнению с мартом уровень инфляции составил 0,3%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, инфляция, цены, промышленность, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
экономика, грузия, новости, инфляция, цены, промышленность, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии – новая статистика
В апреле 2024 года по сравнению с мартом 2024-го цены на промышленную продукцию выросли на 0,8%
ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Индекс цен производителей промышленной продукции в Грузии в апреле 2024 года вырос на 5,9% по сравнению с апрелем 2023 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).
На формирование индекса в основном повлиял рост цен в перерабатывающей промышленности на 0,9%, в том числе цены на продовольствие снизились на 0,3%, а в горнодобывающей промышленности цены выросли на 9%.
В апреле 2024 года по сравнению с мартом 2024-го цены на промышленную продукцию выросли на 0,8%, сообщает "Сакстат"
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Цены на промышленную продукцию, выпущенную для внутреннего рынка Грузии, выросли в апреле на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
При этом цены выросли в горнодобывающей промышленности на 12,5%, в перерабатывающей промышленности цены повысились на 2,6%.
Индекс цен производителей промышленной продукции, идущей на экспорт, в апреле вырос на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
На продукцию горнодобывающей промышленности цены выросли на 21,8%. Цены на экспортируемую продукцию перерабатывающей промышленности выросли на 5,5%, в том числе цены на продовольствие выросли на 30,3%.
Цены на промышленную продукцию, импортированную в Грузию, за отчетный период выросли на 0,6%. При этом импортированная продукция перерабатывающей промышленности подорожала на 4,4%.
Уровень годовой инфляции
в Грузии в апреле 2024 года составил 1,5% при целевом показателе 3%. Цены на продовольствие за год снизились на 1,4%. В апреле 2024 года по сравнению с мартом уровень инфляции составил 0,3%.