https://sputnik-georgia.ru/20240529/kak-izmenilis-tseny-na-promyshlennuyu-produktsiyu-v-gruzii--novaya-statistika-288157085.html

Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии – новая статистика

Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии – новая статистика

Sputnik Грузия

В апреле 2024 года по сравнению с мартом 2024-го цены на промышленную продукцию выросли на 0,8% 29.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-29T09:01+0400

2024-05-29T09:01+0400

2024-05-29T09:01+0400

экономика

грузия

новости

инфляция

цены

промышленность

статистика

национальная служба статистики грузии "сакстат"

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/01/1b/274327992_0:144:2048:1296_1920x0_80_0_0_11bdbd969a17f787a69931998a85041a.jpg

ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Индекс цен производителей промышленной продукции в Грузии в апреле 2024 года вырос на 5,9% по сравнению с апрелем 2023 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).На формирование индекса в основном повлиял рост цен в перерабатывающей промышленности на 0,9%, в том числе цены на продовольствие снизились на 0,3%, а в горнодобывающей промышленности цены выросли на 9%.В апреле 2024 года по сравнению с мартом 2024-го цены на промышленную продукцию выросли на 0,8%, сообщает "Сакстат".Местное производствоЦены на промышленную продукцию, выпущенную для внутреннего рынка Грузии, выросли в апреле на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.Инфляция в Грузии выросла в апреле – новая статистика >>При этом цены выросли в горнодобывающей промышленности на 12,5%, в перерабатывающей промышленности цены повысились на 2,6%.Экспорт и импортИндекс цен производителей промышленной продукции, идущей на экспорт, в апреле вырос на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.На продукцию горнодобывающей промышленности цены выросли на 21,8%. Цены на экспортируемую продукцию перерабатывающей промышленности выросли на 5,5%, в том числе цены на продовольствие выросли на 30,3%.Внешнеторговый оборот упал с начала года – с кем торгует Грузия >>Цены на промышленную продукцию, импортированную в Грузию, за отчетный период выросли на 0,6%. При этом импортированная продукция перерабатывающей промышленности подорожала на 4,4%.Потребительские ценыУровень годовой инфляции в Грузии в апреле 2024 года составил 1,5% при целевом показателе 3%. Цены на продовольствие за год снизились на 1,4%. В апреле 2024 года по сравнению с мартом уровень инфляции составил 0,3%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, инфляция, цены, промышленность, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"