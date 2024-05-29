https://sputnik-georgia.ru/20240529/nepravitelstvennyy-sektor-gruzii-otkazyvaetsya-registrirovatsya-v-reestre-inoagentov-288163253.html

Неправительственный сектор Грузии отказывается регистрироваться в реестре "иноагентов"

Неправительственный сектор Грузии отказывается регистрироваться в реестре "иноагентов"

Sputnik Грузия

По данным НПО, они будут бороться за отмену закона в грузинском и международном суде 29.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-29T17:01+0400

2024-05-29T17:01+0400

2024-05-29T17:08+0400

акция против закона об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Неправительственные организации объявили неповиновение закону "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает НПО и СМИ, минимум 20% годового дохода которых – это зарубежное финансирование, регистрироваться в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, и ежегодно заполнять декларацию.Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС, называя его "российским". С 15 апреля они проводят акции протеста. Там же сказано, что НПО будут бороться за отмену закона в грузинском и международном судах. При этом неправительственные организации намерены оплатить штрафы за невыполнение закона и зарегистрироваться наблюдателями к парламентским выборам 26 октября. Оппоненты власти подвергают буллингу не согласных с ними бизнесменов – премьер Грузии>>Гражданская общественная платформа была создана при поддержке Евросоюза.Платформа объединяет 1 620 организаций, включая авторитетные НПО, занимающиеся защитой прав человека и наблюдением за выборами. Среди них "Международная прозрачность - Грузия", "Международное общество справедливых выборов и демократии" (ISFED), "Ассоциация молодых юристов Грузии", "Центр по правам человека" и другие. Во вторник, 28 мая парламент Грузии преодолел вето президента на резонансный законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Отказ от регистрации или не заполнение декларации в установленные сроки повлечет за собой штраф в 25 тысяч лари. Скрытое иностранное вмешательство угрожает национальным интересам Грузии – Папуашвили>>Согласно законопроекту, полномочное лицо министерства юстиции Грузии получает право в любое время проводить мониторинг (надлежащее исследование и изучение вопроса) для выявления организаций, проводящих интересы иностранной силы, или проверки выполнения требований закона. Для проведения мониторинга полномочное лицо Минюста получает право добывать персональные данные и содержащую тайну информацию, за исключением гостайны. Закон вступит в силу после того, как его подпишет председатель парламента и его обнародуют на сайте Законодательного вестника Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, грузия, новости, политика