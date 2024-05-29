https://sputnik-georgia.ru/20240529/revolyutsionnyy-plan-provalilsya---premer-gruzii-o-situatsii-s-kursom-lari-288162400.html

Революционный план провалился – премьер Грузии о ситуации с курсом лари

Революционный план провалился – премьер Грузии о ситуации с курсом лари

Sputnik Грузия

Изменение курса лари произошло при вмешательстве одного конкретного субъекта, заявил премьер, отметив, что сообщать детали ему запрещено законом 29.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-29T12:50+0400

2024-05-29T12:50+0400

2024-05-29T13:35+0400

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"банк грузии"

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акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

политика

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ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. План устроить революцию в течение двух дней в Грузии на фоне падения курса лари провалился, заявил на пресс-конференции премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Грузинская оппозиция в последнее время активно заявляет о грядущем кризисе для грузинской экономики на фоне принятия закона "О прозрачности иностранного влияния", против которого в стране проходят акции протеста с 15 апреля. Поводом для негативных прогнозов послужило обесценивание грузинского лари, а также резкое падение стоимости акций двух крупнейших банков Грузии – TBC и "Банка Грузии" – на Лондонской фондовой бирже за день на 15 и 20% соответственно.Валюта стабилизировалась спустя несколько дней после принятия закона, но в день преодоления вето президента, 28 мая, лари обесценился до отметки 2,76 GEL/$1, еще 15 мая курс составлял 2,68 GEL/$1.По словам премьера, логический вывод был сделан, это было искусственное давление на лари. Во время визита в Грузию главы МИД Литвы, Эстонии и Исландии выступили на акции против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" в центре Тбилиси 15 мая. А до этого на всех встречах министры критиковали законопроект, а представители власти, за исключением президента Саломе Зурабишвили, заверяли их в необходимости принятия в Грузии такого закона. Курс лари будет стабильным, а финансовая система устойчивой – вице-премьер Грузии>>По информации Кобахидзе, изменение курса лари произошло при вмешательстве одного конкретного субъекта, но говорить детали он отказался, отметив, что ему это запрещено законом. В ходе выступления премьер Грузии заверил, что к концу года Грузия добьется более высокого роста, чем прогнозировал МВФ. По словам главы правительства, по предварительным данным за 4 месяца, средний экономический рост составляет более 8%. Согласно прогнозу МВФ, по десятилетним темпам роста реального ВВП на душу населения в 2029 году Грузия займет место в тройке лидеров в мире и станет безусловным лидером в Европе. "Попытка посеять панику": глава Минэкономики Грузии о том, что происходит с курсом лари >>По данным МВФ, в тройку лидеров войдут Кооперативная Республика Гайана с ростом за 10 лет на 967% в 2029 году по сравнению с 2019 годом, за ней следуют Бангладеш и Грузия. При этом, по прогнозу, экономика Грузии за 10 лет вырастет на 68%. Средний ежегодный рост экономики Грузии составит 5,3%. Валовой внутренний продукт Грузии в долларах США на душу населения в 2029 году превысит 12 900 долларов США, что втрое больше по сравнению с 2020 годом и в два с половиной раза больше по сравнению с 2021 годом. Непосредственно в 2029 году, по прогнозу фонда, номинальная экономика Грузии на душу населения вырастет на 8,6% в долларах США.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, сша, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили , "банк грузии", экономика, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, политика