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Революционный план провалился – премьер Грузии о ситуации с курсом лари
Революционный план провалился – премьер Грузии о ситуации с курсом лари
Sputnik Грузия
Изменение курса лари произошло при вмешательстве одного конкретного субъекта, заявил премьер, отметив, что сообщать детали ему запрещено законом 29.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-29T12:50+0400
2024-05-29T12:50+0400
2024-05-29T13:35+0400
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ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. План устроить революцию в течение двух дней в Грузии на фоне падения курса лари провалился, заявил на пресс-конференции премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Грузинская оппозиция в последнее время активно заявляет о грядущем кризисе для грузинской экономики на фоне принятия закона "О прозрачности иностранного влияния", против которого в стране проходят акции протеста с 15 апреля. Поводом для негативных прогнозов послужило обесценивание грузинского лари, а также резкое падение стоимости акций двух крупнейших банков Грузии – TBC и "Банка Грузии" – на Лондонской фондовой бирже за день на 15 и 20% соответственно.Валюта стабилизировалась спустя несколько дней после принятия закона, но в день преодоления вето президента, 28 мая, лари обесценился до отметки 2,76 GEL/$1, еще 15 мая курс составлял 2,68 GEL/$1.По словам премьера, логический вывод был сделан, это было искусственное давление на лари. Во время визита в Грузию главы МИД Литвы, Эстонии и Исландии выступили на акции против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" в центре Тбилиси 15 мая. А до этого на всех встречах министры критиковали законопроект, а представители власти, за исключением президента Саломе Зурабишвили, заверяли их в необходимости принятия в Грузии такого закона. Курс лари будет стабильным, а финансовая система устойчивой – вице-премьер Грузии>>По информации Кобахидзе, изменение курса лари произошло при вмешательстве одного конкретного субъекта, но говорить детали он отказался, отметив, что ему это запрещено законом. В ходе выступления премьер Грузии заверил, что к концу года Грузия добьется более высокого роста, чем прогнозировал МВФ. По словам главы правительства, по предварительным данным за 4 месяца, средний экономический рост составляет более 8%. Согласно прогнозу МВФ, по десятилетним темпам роста реального ВВП на душу населения в 2029 году Грузия займет место в тройке лидеров в мире и станет безусловным лидером в Европе. "Попытка посеять панику": глава Минэкономики Грузии о том, что происходит с курсом лари >>По данным МВФ, в тройку лидеров войдут Кооперативная Республика Гайана с ростом за 10 лет на 967% в 2029 году по сравнению с 2019 годом, за ней следуют Бангладеш и Грузия. При этом, по прогнозу, экономика Грузии за 10 лет вырастет на 68%. Средний ежегодный рост экономики Грузии составит 5,3%. Валовой внутренний продукт Грузии в долларах США на душу населения в 2029 году превысит 12 900 долларов США, что втрое больше по сравнению с 2020 годом и в два с половиной раза больше по сравнению с 2021 годом. Непосредственно в 2029 году, по прогнозу фонда, номинальная экономика Грузии на душу населения вырастет на 8,6% в долларах США.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, сша, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили , "банк грузии", экономика, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, политика
грузия, новости, сша, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили , "банк грузии", экономика, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, политика
Революционный план провалился – премьер Грузии о ситуации с курсом лари
12:50 29.05.2024 (обновлено: 13:35 29.05.2024)
Изменение курса лари произошло при вмешательстве одного конкретного субъекта, заявил премьер, отметив, что сообщать детали ему запрещено законом
ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. План устроить революцию в течение двух дней в Грузии на фоне падения курса лари провалился, заявил на пресс-конференции премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Грузинская оппозиция в последнее время активно заявляет о грядущем кризисе для грузинской экономики на фоне принятия закона "О прозрачности иностранного влияния", против которого в стране проходят акции протеста с 15 апреля. Поводом для негативных прогнозов послужило обесценивание грузинского лари, а также резкое падение стоимости акций двух крупнейших банков Грузии – TBC и "Банка Грузии" – на Лондонской фондовой бирже за день на 15 и 20% соответственно.
"Наблюдался такой процесс, было два дня, когда должен был упасть курс лари, должны были приехать европейские депутаты, министры иностранных дел, и в эти два дня должна была произойти революция, такой слабый был расчет. В конечном итоге этот план провалился. Иногда эти расчеты настолько слабы, что уже обречены на провал", – заявил Кобахидзе.
Валюта стабилизировалась спустя несколько дней после принятия закона, но в день преодоления вето президента, 28 мая, лари обесценился до отметки 2,76 GEL/$1, еще 15 мая курс составлял 2,68 GEL/$1.
По словам премьера, логический вывод был сделан, это было искусственное давление на лари.
"В тот же день вывели на сцену европейских депутатов, затем на сцену вывели министров иностранных дел. Мы думаем, что те, кто это планировал, он думал об успехе этих процессов, то есть об успехе революции, каким слабым был план, так же слабо он и закончилcя", – сказал премьер.
Во время визита в Грузию главы МИД Литвы, Эстонии и Исландии выступили на акции против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" в центре Тбилиси 15 мая. А до этого на всех встречах министры критиковали законопроект, а представители власти, за исключением президента Саломе Зурабишвили, заверяли их в необходимости принятия в Грузии такого закона.
По информации Кобахидзе, изменение курса лари произошло при вмешательстве одного конкретного субъекта, но говорить детали он отказался, отметив, что ему это запрещено законом.
"Были возможные признаки саботажа, не могу назвать, мне запрещено законом об этом говорить. Нацбанку по закону тоже запрещено об этом говорить, но были прямые признаки искусственного вмешательства", – сказал он.
В ходе выступления премьер Грузии заверил, что к концу года Грузия добьется более высокого роста, чем прогнозировал МВФ.
По словам главы правительства, по предварительным данным за 4 месяца, средний экономический рост составляет более 8%.
"Что касается предварительных данных за четыре месяца (январь, февраль, март, апрель), у нас средний рост более 8%, гораздо больше, чем предсказал МВФ. Данных за май у нас пока нет, хотя предварительные данные, в том числе по налогам и т. д., имеются. У нас здесь тоже довольно высокий показатель. В конечном итоге к концу года мы выйдем на более высокий рост, чем прогнозировал МВФ", – сказал он.
Согласно прогнозу МВФ, по десятилетним темпам роста реального ВВП на душу населения в 2029 году Грузия займет место в тройке лидеров в мире и станет безусловным лидером в Европе.
По данным МВФ, в тройку лидеров войдут Кооперативная Республика Гайана с ростом за 10 лет на 967% в 2029 году по сравнению с 2019 годом, за ней следуют Бангладеш и Грузия. При этом, по прогнозу, экономика Грузии за 10 лет вырастет на 68%. Средний ежегодный рост экономики Грузии составит 5,3%.
Валовой внутренний продукт Грузии в долларах США на душу населения в 2029 году превысит 12 900 долларов США, что втрое больше по сравнению с 2020 годом и в два с половиной раза больше по сравнению с 2021 годом.
Непосредственно в 2029 году, по прогнозу фонда, номинальная экономика Грузии на душу населения вырастет на 8,6% в долларах США.