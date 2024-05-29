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Вице-спикер парламента: инициатива президента Грузии – оскорбление народа
Вице-спикер парламента: инициатива президента Грузии – оскорбление народа
Sputnik Грузия
Зурабишвили сделала заявление во вторник после после того, как парламент преодолел ее вето на законопроект об "иноагентах" 29.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-29T19:45+0400
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2024-05-29T19:56+0400
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арчил талаквадзе
единое национальное движение
акция против закона об иноагентах
законопроект об иноагентах
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ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Инициатива президента Грузии Саломе Зурабишвили о проведении референдума касательно внешнеполитического курса страны является оскорбительной для народа, который уже сделал выбор в пользу евроатлантического курса, заявил вице-спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе, комментируя инициативу президента о проведении референдума.Во вторник, после преодоления парламентом президентского вето на закон "О прозрачности иностранного влияния", Зурабишвили призвала противников собрать подписи, чтобы она смогла запустить процедуру для проведения референдума. Президент, как и оппозиция, называют его "российским законом". ЕС и США заявили, что власти Грузии этим законом отдалили страну от евроатлантической интеграции. По его словам, если "радикальная оппозиция" поддержит инициативу проведения референдума, то это значит, что она ставит под вопрос европейский выбор грузинского народа. "Почему-то после этих акций протеста у радикальной оппозиции и Саломе Зурабишвили остался вопрос: чего хочет грузинский народ? У нас действительно не возникает такого вопроса, как и у абсолютного большинства нашего общества", – заявил Талаквадзе. "Я – это вы, вы – это я" – президент Грузии обратилась к митингующим в Тбилиси>>Против инициативы президента уже высказался один из лидеров самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Зураб Чиаберашвили. По его словам, выбор грузинского народа уже прописан в Конституции. Он также задался вопросом, кому выгодно ставить этот выбор под сомнение. Согласно Избирательному кодексу, президент Грузии правомочен по требованию Парламента Грузии, Правительства Грузии или не менее чем 200 тысяч избирателей назначить референдум в течение 30 дней после поступления требования о его назначении. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. С 15 апреля они проводят акции протеста. В оппозиции так и не поняли, зачем президенту Грузии проводить референдум>>К отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы. Власти Грузии подчеркнули, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, сша, саломе зурабишвили , арчил талаквадзе, единое национальное движение, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
политика, грузия, новости, сша, саломе зурабишвили , арчил талаквадзе, единое национальное движение, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
Вице-спикер парламента: инициатива президента Грузии – оскорбление народа
19:45 29.05.2024 (обновлено: 19:56 29.05.2024)
Зурабишвили сделала заявление во вторник после после того, как парламент преодолел ее вето на законопроект об "иноагентах"
ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Инициатива президента Грузии Саломе Зурабишвили о проведении референдума касательно внешнеполитического курса страны является оскорбительной для народа, который уже сделал выбор в пользу евроатлантического курса, заявил вице-спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе, комментируя инициативу президента о проведении референдума.
Во вторник, после преодоления парламентом президентского вето на закон "О прозрачности иностранного влияния", Зурабишвили призвала противников собрать подписи, чтобы она смогла запустить процедуру для проведения референдума. Президент, как и оппозиция, называют его "российским законом". ЕС и США заявили, что власти Грузии этим законом отдалили страну от евроатлантической интеграции.
"Этот вопрос, который был задан, сам по себе оскорбителен для общества. Власти и народ Грузии уже записали в Конституции, что выбор нашей страны – европейский и евроатлантический", – заявил Талаквадзе.
По его словам, если "радикальная оппозиция" поддержит инициативу проведения референдума, то это значит, что она ставит под вопрос европейский выбор грузинского народа.
"Почему-то после этих акций протеста у радикальной оппозиции и Саломе Зурабишвили остался вопрос: чего хочет грузинский народ? У нас действительно не возникает такого вопроса, как и у абсолютного большинства нашего общества", – заявил Талаквадзе.
Против инициативы президента уже высказался один из лидеров самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Зураб Чиаберашвили. По его словам, выбор грузинского народа уже прописан в Конституции. Он также задался вопросом, кому выгодно ставить этот выбор под сомнение.
Согласно Избирательному кодексу, президент Грузии правомочен по требованию Парламента Грузии, Правительства Грузии или не менее чем 200 тысяч избирателей назначить референдум в течение 30 дней после поступления требования о его назначении.
Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. С 15 апреля они проводят акции протеста.
К отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.
Власти Грузии подчеркнули, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.