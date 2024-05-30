https://sputnik-georgia.ru/20240530/ekspert-rasskazal-komu-vygodno-stroitelstvo-glubokovodnogo-porta-v-gruzii-288180744.html

Эксперт рассказал, кому выгодно строительство глубоководного порта в Грузии

Эксперт рассказал, кому выгодно строительство глубоководного порта в Грузии

Sputnik Грузия

Георгий Абашишвили перечислил экономические выгоды от строительства первого глубоководного порта в Грузии 30.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-30T16:03+0400

2024-05-30T16:03+0400

2024-05-30T16:15+0400

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анаклия

китай

георгий абашишвили

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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Строительство первого глубоководного порта в поселке Анаклия в интересах как самой Грузии, так и Евросоюза и Китая, так как это поспособствует дальнейшему развитию Среднего коридора, заявил основатель компании Business Insider Georgia Георгий Абашишвили в эфире Первого канала. Грузия активно ведет работы по расширению транзитных возможностей, и в этом смысле строительство глубоководного порта Анаклия в Черном море рассматривается как дополнительный шанс увеличения грузопотока через Средний коридор – маршрут, соединяющий Китай и Европу через Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и Турцию.По его словам, сегодня как никогда Евросоюз и его институты говорят о роли Среднего коридора.Что касается интересов Грузии, Абашишвили особо отметил экономические выгоды. "Во-первых, это автоматически создает рабочие места, потому что это очень трудоемко. А во-вторых, такой тип инфраструктурного проекта обязательно развивает вокруг себя малые и средние предприятия, потому что крупный проект сам по себе нуждается в поддержке функционирования и развитии других смежных кластерных бизнесов", – заявил Абашишвили. Как отразится выбор китайского инвестора для порта Анаклия на отношениях Грузии с Западом?>>При этом эксперт подчеркнул, что чем больше в стране будет крупных инвесторов, тем больше будет защищена страна.Частным партнером государства в реализации проекта Анаклия с большой вероятностью станет китайско-сингапурский консорциум (китайская компания China Communications Construction Company Limited и сингапурская компания China Harbour Investment Pte. Ltd). Государству будет принадлежать доля в 51%, а остальное - частному инвестору.Неудачная первая попытка Строительство нового глубоководного порта в Анаклия началось в декабре 2017 года, но через полгода, когда уже началось углубление акватории, работы были заморожены. Изначально государство планировало передать строительство порта полностью в руки частного сектора и объявило тендер с этими условиями в 2016 году. Победителем стал "Консорциум развития порта Анаклия", который основали TBC Holding и американская компания Conti International LLC, создав компанию Anaklia Holding JSC. Именно участие американской компании было обязательным условием государства. "Консорциум развития Анаклия" не смог выполнить взятые на себя обязательства о закрытии финансовой сделки, предусматривающей получение 400 миллионов долларов от международных финансовых институтов – EBRD, EIB, OPIC и NDB. Главной причиной стало требование международных финансовых институтов о гарантиях со стороны государства заявленного грузооборота. Средний коридор Как говорят власти Грузии, Средний коридор (Транскаспийский международный транспортный маршрут) является наиболее привлекательным и надежным транспортным сообщением между Востоком и Западом, Европой и Азией. Транскаспийский международный транспортный маршрут был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии. Инвестором порта Анаклия станет китайско-сингапурский консорциум – вице-премьер>>В июне 2022 года главы МИД Турции, Азербайджана и Казахстана договорились о наращивании трехстороннего и регионального сотрудничества и развития потенциала Срединного коридора Восток-Запад через Каспийское море. Турция выступила инициатором включения в коридор Грузии как части транзитного пути. Развитие транзитных путей через Грузию – один из наиболее важных приоритетов правительства страны, которое вкладывает значительные инвестиции в это направление. Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, анаклия, китай, георгий абашишвили