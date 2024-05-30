https://sputnik-georgia.ru/20240530/fashistskiy-bulling-ne-pugaet-chlenov-gruzinskoy-mechty--premer-288182087.html

Фашистский буллинг не пугает членов "Грузинской мечты" – премьер

Фашистский буллинг не пугает членов "Грузинской мечты" – премьер

Sputnik Грузия

Противники т. н. закона об "иноагентах" называют принявших его депутатов предателями родины 30.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-30T17:34+0400

2024-05-30T17:34+0400

2024-05-30T18:43+0400

политика

грузия

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сша

ираклий кобахидзе

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Представители правящей команды Грузии не боятся фашистского буллинга, который затеяла "радикальная оппозиция" из-за поражения в борьбе против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. Параллельно акциям протеста против т. н. закона об "иноагентах" активистам и политикам стали звонить незнакомые люди с зарубежных телефонных номеров и оскорблять. В свою очередь противники закона обнародовали в соцсети номера телефонов депутатов от парламентского большинства, инициировавших и голосовавших за законопроект, и призвали им звонить и оскорблять. Радикальной оппозицией представители "Грузинской мечты" называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение", "Лело для Грузии", а также основанные экс-членами "Нацдвижения" партии "Стратегия Агмашенебели", "Новая", "Дроа", "Гирчи – больше свободы".По словам премьера, никто не боится этого либерального фашизма. "Особенно члены нашей команды не боятся такого фашистского буллинга", – сказал Кобахидзе.Отвечая на вопрос журналиста оппозиционного ТВ, почему не расследуются факты оскорбительных звонков к противникам законопроекта, премьер призвал всех руководствоваться едиными стандартами. "Майдана" в Грузии никто не добьется – премьер>>"Поэтому я призываю всех не руководствоваться двойными стандартами, придерживаться единого стандарта. Любой подобный акт, любое давление, буллинг абсолютно неприемлемы как с одной, так и с другой стороны. Поэтому каждый должен дистанцироваться от подобных действий", – сказал Кобахидзе.По его словам, оппозиционные СМИ не выражали обеспокоенности из-за распространения в сети номеров мобильных телефонов депутатов."Все это нужно изучить", – добавил Кобахидзе.Противники т. н. закона об "иноагентах" называют принявших его депутатов предателями родины.Скандальный законопроектРезонансный законопроект "О прозрачности иностранного влияния" вскоре вступит в силу.Законопроект предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если минимум 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии.Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты утверждают, что этот закон ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.Руководства США и разных структур ЕС осудили принятие закона об "иноагентах" в Грузии>>К отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы. В ответ власти Грузии заявили, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.Во вторник, 28 мая, сразу после того, как парламент преодолел вето президента на законопроект, ЕС и США заявили, что власти Грузии этим законом отдалили страну от евроатлантической интеграции.Евросоюз уже приступил к рассмотрению вопроса о принятии надлежащих мер в июне, если закон будет задействован. США же заявили, что Госдеп вводит политику визовых ограничений в отношении ответственных "за подрыв демократии в Грузии", их соучастников и членов семей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, сша, ираклий кобахидзе, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах