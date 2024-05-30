https://sputnik-georgia.ru/20240530/gruziya-na-evro-2024-bolelschiki-smogut-posmotret-matchi-sbornoy-na-stadione-mikhaila-meskhi-288163914.html

Грузия на Евро-2024: болельщики смогут посмотреть матчи сборной на стадионе Михаила Месхи

Грузия на Евро-2024: болельщики смогут посмотреть матчи сборной на стадионе Михаила Месхи

Sputnik Грузия

Каладзе поблагодарил Федерацию футбола за сотрудничество и поддержку 30.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-30T10:51+0400

2024-05-30T10:51+0400

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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Мэрия Тбилиси совместно с Федерацией футбола Грузии организует для болельщиков открытый показ игр сборной на стадионе имени Михаила Месхи в Ваке 18, 22 и 26 июня, сообщил градоначальник Каха Каладзе. В рамках группового этапа чемпионата Европы грузинские футболисты проведут три игры: 18 июня в Дортмунде команда встретится со сборной Турции, 22 июня в Гамбурге соперником сборной Грузии станет Чехия. Заключительный матч группового этапа национальная команда проведет 26 июня в Гельзенкирхене против Португалии. Каладзе поблагодарил Федерацию футбола за сотрудничество и поддержку. "Помимо прямой трансляции игр, будут запланированы различные мероприятия, и мы вместе с федерацией сделаем все, чтобы создать приятную атмосферу. Спасибо федерации футбола за сотрудничество и поддержку", – сказал Каладзе. Сборная Грузии вылетела на сборы в Австрию перед началом дебютного Евро-2024>>Мэр Тбилиси еще раз поздравил сборную с важной победой и выразил гордость за достижения команды. Сборная Грузии впервые в истории сыграет на чемпионате Европы по футболу благодаря победе в финале плей-офф Лиги наций квалификации на Евро над командой Греции в серии одиннадцатиметровых (4:2). Правительство Грузии приняло решение увеличить премию сборной Грузии по футболу за выход на чемпионат Европы в Германии до 3 миллиона лари (около 1,1 млн долларов). Каким был второй сезон Кварацхелия в серии А – голы и пасы>>Ранее фонд "Карту", принадлежащий экс-премьеру Грузии, основателю и почетному председателю правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзине Иванишвили, пообещал выплатить сборной 30 миллионов лари (около 11,2 млн долларов) в том случае, если Грузия выйдет из группы. Стоимость субсидированного билета в один конец составит 195 евро, вместе с обратным – 390 евро. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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