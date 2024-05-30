https://sputnik-georgia.ru/20240530/gruziya-na-evro-2024-bolelschiki-smogut-posmotret-matchi-sbornoy-na-stadione-mikhaila-meskhi-288163914.html
Грузия на Евро-2024: болельщики смогут посмотреть матчи сборной на стадионе Михаила Месхи
Грузия на Евро-2024: болельщики смогут посмотреть матчи сборной на стадионе Михаила Месхи
Sputnik Грузия
Каладзе поблагодарил Федерацию футбола за сотрудничество и поддержку 30.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-30T10:51+0400
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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Мэрия Тбилиси совместно с Федерацией футбола Грузии организует для болельщиков открытый показ игр сборной на стадионе имени Михаила Месхи в Ваке 18, 22 и 26 июня, сообщил градоначальник Каха Каладзе. В рамках группового этапа чемпионата Европы грузинские футболисты проведут три игры: 18 июня в Дортмунде команда встретится со сборной Турции, 22 июня в Гамбурге соперником сборной Грузии станет Чехия. Заключительный матч группового этапа национальная команда проведет 26 июня в Гельзенкирхене против Португалии. Каладзе поблагодарил Федерацию футбола за сотрудничество и поддержку. "Помимо прямой трансляции игр, будут запланированы различные мероприятия, и мы вместе с федерацией сделаем все, чтобы создать приятную атмосферу. Спасибо федерации футбола за сотрудничество и поддержку", – сказал Каладзе. Сборная Грузии вылетела на сборы в Австрию перед началом дебютного Евро-2024>>Мэр Тбилиси еще раз поздравил сборную с важной победой и выразил гордость за достижения команды. Сборная Грузии впервые в истории сыграет на чемпионате Европы по футболу благодаря победе в финале плей-офф Лиги наций квалификации на Евро над командой Греции в серии одиннадцатиметровых (4:2). Правительство Грузии приняло решение увеличить премию сборной Грузии по футболу за выход на чемпионат Европы в Германии до 3 миллиона лари (около 1,1 млн долларов). Каким был второй сезон Кварацхелия в серии А – голы и пасы>>Ранее фонд "Карту", принадлежащий экс-премьеру Грузии, основателю и почетному председателю правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзине Иванишвили, пообещал выплатить сборной 30 миллионов лари (около 11,2 млн долларов) в том случае, если Грузия выйдет из группы. Стоимость субсидированного билета в один конец составит 195 евро, вместе с обратным – 390 евро. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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чемпионат европы, спорт, грузия, новости, тбилиси, германия, дортмунд, михаил месхи, бидзина иванишвили, тбилисский международный аэропорт
чемпионат европы, спорт, грузия, новости, тбилиси, германия, дортмунд, михаил месхи, бидзина иванишвили, тбилисский международный аэропорт
Грузия на Евро-2024: болельщики смогут посмотреть матчи сборной на стадионе Михаила Месхи
Каладзе поблагодарил Федерацию футбола за сотрудничество и поддержку
ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Мэрия Тбилиси совместно с Федерацией футбола Грузии организует для болельщиков открытый показ игр сборной на стадионе имени Михаила Месхи в Ваке 18, 22 и 26 июня, сообщил градоначальник Каха Каладзе.
В рамках группового этапа чемпионата Европы грузинские футболисты проведут три игры: 18 июня в Дортмунде команда встретится со сборной Турции, 22 июня в Гамбурге соперником сборной Грузии станет Чехия. Заключительный матч группового этапа национальная команда проведет 26 июня в Гельзенкирхене против Португалии.
"Вместе с Федерацией футбола мы решили организовать открытый показ матчей на стадионе имени Михаила Месхи 18, 22 и 26 июня. Будут очень большие экраны, на которых можно будет поддержать национальную сборную. Те, кто не сможет поехать в Германию, смогут посмотреть игры на улице", – сказал мэр Тбилиси на заседании городского правительства.
Каладзе поблагодарил Федерацию футбола за сотрудничество и поддержку.
"Помимо прямой трансляции игр, будут запланированы различные мероприятия, и мы вместе с федерацией сделаем все, чтобы создать приятную атмосферу. Спасибо федерации футбола за сотрудничество и поддержку", – сказал Каладзе.
Мэр Тбилиси еще раз поздравил сборную с важной победой и выразил гордость за достижения команды.
"Я горжусь победами нашей команды. Как игроку, мне не довелось сыграть ни на чемпионате Европы, ни на чемпионате мира, однако сегодня я десятикратно и стократно горжусь тем, что наши ребята смогли вывести команду на чемпионат Европы", – подчеркнул Калалдзе.
Сборная Грузии впервые в истории сыграет на чемпионате Европы по футболу благодаря победе в финале плей-офф Лиги наций квалификации на Евро над командой Греции в серии одиннадцатиметровых (4:2).
Правительство Грузии приняло решение увеличить премию сборной Грузии по футболу за выход на чемпионат Европы в Германии до 3 миллиона лари (около 1,1 млн долларов).
Ранее фонд "Карту", принадлежащий экс-премьеру Грузии, основателю и почетному председателю правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзине Иванишвили, пообещал выплатить сборной 30 миллионов лари (около 11,2 млн долларов) в том случае, если Грузия выйдет из группы.
Кроме того, специально для болельщиков государство субсидировало цены на авиабилеты в те города Германии, где сборная отыграет свои матчи. Всего субсидировано 3 тысячи авиабилетов. Две тысячи билетов рассчитано на прямые рейсы из Тбилисского международного аэропорта, а до одной тысячи – из аэропорта в Кутаиси.
Стоимость субсидированного билета в один конец составит 195 евро, вместе с обратным – 390 евро.