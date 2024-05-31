https://sputnik-georgia.ru/20240531/kto-smozhet-stroit-i-rabotat-v-pervom-glubokovodnom-portu-gruzii-288203433.html

Кто сможет строить и работать в первом глубоководном порту Грузии?

Кто сможет строить и работать в первом глубоководном порту Грузии?

Sputnik Грузия

В период строительства порта Анаклия будет трудоустроено около 10 тысяч человек 31.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-31T21:07+0400

2024-05-31T21:07+0400

2024-05-31T21:47+0400

экономика

грузия

новости

анаклия

европа

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/18/249060965_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_1ef8829151d49042bfefb05e6c11b32b.jpg

ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Трудоустроиться во время строительных работ и после их завершения, когда заработает первый глубоководный порт в стране в курортном городке Анаклия, смогут, в том числе, жители неподконтрольных властям Грузии территорий, заявил замминистра экономики Гурам Гурамишвили в эфире телекомпании "Имеди". Частным партнером государства в этом историческом проекте с большой вероятностью станет китайско-сингапурский консорциум. Новый черноморский порт появится в небольшом городке Анаклия (регион Самегрело - Земо Сванети), близ административной границы с Абхазией, над которой власти Грузии потеряли контроль в начале 1990-х годов. В период строительства порта будет трудоустроено около 10 тысяч человек. После того, как порт будет построен, появятся 1,7 тысячи рабочих мест в сферах логистики и судоходства.Грузия активно ведет работы по расширению транзитных возможностей, и в этом смысле строительство глубоководного порта Анаклия в Черном море рассматривается как дополнительный шанс увеличения грузопотока через "Средний коридор" – маршрут, соединяющий Китай и Европу через Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и Турцию. Потенциальный инвестор порта Анаклия осуществляет проекты в ЕС – замглавы Минэкономики>>Как говорят власти Грузии, "Средний коридор" (Транскаспийский международный транспортный маршрут) является наиболее привлекательным и надежным транспортным сообщением между Востоком и Западом, Европой и Азией. В Грузии сейчас работают два порта – в Батуми и Поти. При этом основной грузопоток на сегодняшний день проходит через порт в городе Поти (регион Самегрело - Земо Сванети), который находится примерно в 70 километрах от Анаклия. Потийский морской терминал на сегодняшний день может принимать 400 тысяч контейнеров в год, а в 2026 году после углубления дна объем должен увеличиться до 1 миллиона TEU. Что касается Анаклия, по планам властей после реализации первой фазы проекта за год порт сможет принять 900 тысяч контейнеров.Власти Грузии намерены объявить победителя конкурса по отбору частного инвестора для проекта Анаклия в ближайшее время. Первый важный совместный проект Грузии и Китая – посол о порте Анаклия>>До последнего времени оставалось два претендента - швейцарско-люксембургская компания (Terminal Investment Limited Holding S.A. (T.I.L Holding S.A) и китайско-сингапурский консорциум, в который ходят китайская компания China Communications Construction Company Limited и сингапурская компания China Harbour Investment Pte. Ltd.Оба претендента должны были до 20 мая представить техническое, коммерческое и финансовое предложения, но предложения поступили только от китайско-сингапурского консорциума. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

анаклия

европа

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, анаклия, европа