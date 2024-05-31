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Первый важный совместный проект Грузии и Китая – посол о порте Анаклия
Первый важный совместный проект Грузии и Китая – посол о порте Анаклия
Sputnik Грузия
Порт Анаклия станет поворотным моментом для сотрудничества между Китаем и Грузией, считает посол 31.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-31T13:56+0400
2024-05-31T13:56+0400
2024-05-31T13:56+0400
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ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Проект строительства первого глубоководного порта в Грузии в поселке Анаклия с участием китайского инвестора покажет важность взаимосвязи между Грузией и Китаем для инициативы "Один пояс – один путь" и "Среднего коридора", заявил посол Китая в стране Чжоу Цзянь. Власти Грузии решили возобновить строительство порта в Анаклия (регион Самегрело - Земо Сванети) с условием, что государству будет принадлежать 51%. С большой вероятностью победителем конкурса по отбору частного инвестора в качестве партнера государства в реализации проекта станет китайско-сингапурский консорциум (китайская компания China Communications Construction Company Limited и сингапурская компания China Harbour Investment Pte. Ltd), который единственный подал заявку. По его словам, это не первый важный совместный проект Китая и Грузии, считая, что порт Анаклия станет поворотным моментом для сотрудничества между странами в рамках инициативы "Один пояс – один путь" и "Среднего коридора". По словам китайского посла, это не первый важный совместный проект Китая и Грузии. Потенциальный инвестор порта Анаклия находится под санкциями? – ответ Минэкономики Грузии>>Кроме того, он пояснил, что China Communications Construction Company Limited является одной из самых известных и сильнейших строительных компаний в мире и что никакие международные санкции по отношению к ней не применены. В оппозиционной партии "Лело для Грузии", основателем которой является Мамука Хазарадзе, в свое время создавший "Консорциум развития порта Анаклия", но не сумевший построить порт, заявили, что "ССС" внесена в черные списки США и Всемирного банка. Министерство экономики Грузии опровергло данную информацию.Грузия активно ведет работы по расширению транзитных возможностей, и в этом смысле строительство глубоководного порта Анаклия в Черном море рассматривается как дополнительный шанс увеличения грузопотока через "Средний коридор" – маршрут, соединяющий Китай и Европу через Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и Турцию. Импорт грузов из Китая в ЕС через Грузию даст стимул экономике – лидер "Грузинской мечты">>Как говорят власти Грузии, "Средний коридор" (Транскаспийский международный транспортный маршрут) является наиболее привлекательным и надежным транспортным сообщением между Востоком и Западом, Европой и Азией. Транскаспийский международный транспортный маршрут был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии. В июне 2022 года главы МИД Турции, Азербайджана и Казахстана договорились о наращивании трехстороннего и регионального сотрудничества и развития потенциала "Срединного коридора" Восток-Запад через Каспийское море. Турция выступила инициатором включения в коридор Грузии как части транзитного пути. Что касается инициативы "Один пояс – один путь", то это международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.Неудачная первая попытка Строительство нового глубоководного порта в Анаклия началось в декабре 2017 года, но через полгода, когда уже началось углубление акватории, работы были заморожены. Изначально государство планировало передать строительство порта полностью в руки частного сектора и объявило тендер с этими условиями в 2016 году. Победителем стал "Консорциум развития порта Анаклия", который основали TBC Holding и американская компания Conti International LLC, создав компанию Anaklia Holding JSC. Именно участие американской компании было обязательным условием государства. "Консорциум развития порта Анаклия" не смог выполнить взятые на себя обязательства о закрытии финансовой сделки, предусматривающей получение 400 миллионов долларов от международных финансовых институтов – EBRD, EIB, OPIC и NDB. Главной причиной стало требование международных финансовых институтов о гарантиях со стороны государства заявленного грузооборота.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, китай, анаклия, казахстан, мамука хазарадзе, всемирный банк, tbc holding
экономика, грузия, новости, китай, анаклия, казахстан, мамука хазарадзе, всемирный банк, tbc holding
Первый важный совместный проект Грузии и Китая – посол о порте Анаклия
Порт Анаклия станет поворотным моментом для сотрудничества между Китаем и Грузией, считает посол
ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Проект строительства первого глубоководного порта в Грузии в поселке Анаклия с участием китайского инвестора покажет важность взаимосвязи между Грузией и Китаем для инициативы "Один пояс – один путь" и "Среднего коридора", заявил посол Китая в стране Чжоу Цзянь.
Власти Грузии решили возобновить строительство порта в Анаклия (регион Самегрело - Земо Сванети) с условием, что государству будет принадлежать 51%. С большой вероятностью победителем конкурса по отбору частного инвестора в качестве партнера государства в реализации проекта станет китайско-сингапурский консорциум (китайская компания China Communications Construction Company Limited и сингапурская компания China Harbour Investment Pte. Ltd), который единственный подал заявку.
"Китай ожидает положительного результата и верит, что этот важный проект не только будет совместным началом, но и покажет важность синергии между Грузией и Китаем для инициативы "Пояс и путь" и "Среднего коридора", – заявил посол.
По его словам, это не первый важный совместный проект Китая и Грузии, считая, что порт Анаклия станет поворотным моментом для сотрудничества между странами в рамках инициативы "Один пояс – один путь" и "Среднего коридора".
По словам китайского посла, это не первый важный совместный проект Китая и Грузии.
Кроме того, он пояснил, что China Communications Construction Company Limited является одной из самых известных и сильнейших строительных компаний в мире и что никакие международные санкции по отношению к ней не применены.
В оппозиционной партии "Лело для Грузии", основателем которой является Мамука Хазарадзе, в свое время создавший "Консорциум развития порта Анаклия", но не сумевший построить порт, заявили, что "ССС" внесена в черные списки США и Всемирного банка. Министерство экономики Грузии опровергло данную информацию.
"Как видите, никаких санкций против этой группы нет. Если вы посмотрите на дезинформацию о китайской компании, распространяемую Тайванем и финансируемыми США так называемыми аналитическими центрами, вы поймете, почему распространяется такая дезинформация. Если вы вспомните первый тендер, связанный с портом Анаклия, несколько лет назад и то, что произошло потом, вы поймете, почему до сих пор распространяется такая дезинформация", – сказал посол.
Грузия активно ведет работы по расширению транзитных возможностей, и в этом смысле строительство глубоководного порта Анаклия в Черном море рассматривается как дополнительный шанс увеличения грузопотока через "Средний коридор" – маршрут, соединяющий Китай и Европу через Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и Турцию.
Как говорят власти Грузии, "Средний коридор" (Транскаспийский международный транспортный маршрут) является наиболее привлекательным и надежным транспортным сообщением между Востоком и Западом, Европой и Азией.
Транскаспийский международный транспортный маршрут был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии.
В июне 2022 года главы МИД Турции, Азербайджана и Казахстана договорились о наращивании трехстороннего и регионального сотрудничества и развития потенциала "Срединного коридора" Восток-Запад через Каспийское море. Турция выступила инициатором включения в коридор Грузии как части транзитного пути.
Что касается инициативы "Один пояс – один путь", то это международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.
Строительство нового глубоководного порта в Анаклия началось в декабре 2017 года, но через полгода, когда уже началось углубление акватории, работы были заморожены. Изначально государство планировало передать строительство порта полностью в руки частного сектора и объявило тендер с этими условиями в 2016 году.
Победителем стал "Консорциум развития порта Анаклия", который основали TBC Holding и американская компания Conti International LLC, создав компанию Anaklia Holding JSC. Именно участие американской компании было обязательным условием государства.
"Консорциум развития порта Анаклия" не смог выполнить взятые на себя обязательства о закрытии финансовой сделки, предусматривающей получение 400 миллионов долларов от международных финансовых институтов – EBRD, EIB, OPIC и NDB.
Главной причиной стало требование международных финансовых институтов о гарантиях со стороны государства заявленного грузооборота.