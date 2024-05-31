https://sputnik-georgia.ru/20240531/obsebdipch-prizvalo-vlasti-gruzii-otmetit-zakon-ob-inoagentakh-288190933.html
ОБСЕ/БДИПЧ призвало власти Грузии отменить закон об "иноагентах"
ОБСЕ/БДИПЧ призвало власти Грузии отменить закон об "иноагентах"
Sputnik Грузия
Закон об "иноагентах", принятый в Грузии, вызвал критику со стороны западных партнеров 31.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-31T13:15+0400
2024-05-31T13:15+0400
2024-05-31T13:26+0400
грузия
новости
политика
михаил саакашвили
обсе
совет европы
акция против закона об иноагентах
законопроект об иноагентах
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24732/13/247321392_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_810f02618dbd262aaf9487eed495020a.jpg
ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Принятый в Грузии закон "О прозрачности иностранного влияния" содержит серьезные недостатки, которые делают его несовместимым с международными стандартами в области прав человека и обязательствами страны как государства ОБСЕ, и он должен быть отменен, говорится в заключении Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ/БДИПЧ. Во вторник парламент Грузии преодолел вето президента на т. н. закон об "иноагентах". Законопроект, против которого выступили оппозиция, неправительственные организации и Запад, обязывает НПО и СМИ, минимум 20% годового дохода которых – это зарубежное финансирование, регистрироваться в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, и ежегодно заполнять декларацию. Проведенный БДИПЧ анализ также подчеркивает существенные различия между недавно принятым законом и законодательством других стран, которые упоминались в связи с новым законом в Грузии. Например, как отмечено в заключении, Закон о регистрации иностранных агентов (FARA) в США или Закон о системе прозрачности иностранного влияния фундаментально отличаются по своей цели и сфере применения. БДИПЧ призывает власти отменить этот закон и предпринять шаги по приведению своего законодательства в соответствие с международными стандартами. Как отмечено в заключении, примеры менее навязчивых альтернатив могут включать регулирование лоббистской деятельности, строгие правила финансирования политических партий и избирательных кампаний, а также законы о борьбе с коррупцией или терроризмом, которые способствуют более открытым, прозрачным и подотчетным процессам принятия публичных решений.БДИПЧ по-прежнему готово оказывать дальнейшую помощь властям Грузии в определении законодательных или иных альтернатив для решения подлинных, конкретных проблем в соответствии с целями, изложенными в международном праве прав человека. Срочное заключение было подготовлено на основе материалов, представленных членами группы экспертов БДИПЧ по свободе собраний и ассоциаций, и было рецензировано старшим советником представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Антониной Черевко. Руководство США и разных структур ЕС осудили принятие закона об "иноагентах" в Грузии>>Следует отметить, что группа экспертов состоит из нескольких десятков членов, одним из которых, по данным СМИ, является адвокат Джереми Макбрайд, который защищал интересы осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Европейском суде по правам человека. Как утверждает депутат правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Рати Ионатамишивили, он же был главой экспертной группы Совета Европы, подготовившей по заказу Европейского совета доклад по грузинскому закону о прозрачности. Венецианская комиссия рекомендовала Грузии отказаться от принятия законопроекта об "иноагентах" в нынешнем виде из-за его неизбежных негативных последствий для свободы объединений и выражения. В подтверждение своих слов депутат опубликовал в соцсети два документа с именем Джереми Макбрайда – титульный лист заключения Венецианской комиссии и выписку из и дела Европейского суда "Саакашвили против Грузии". Скандальный законопроект Законопроект предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если минимум 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии. Адвокат Саакашвили консультировал Венецианскую комиссию по закону об "иноагентах">>Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты утверждают, что этот закон ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. К отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы. В ответ власти Грузии заявили, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Во вторник, 28 мая, сразу после того, как парламент преодолел вето президента на законопроект, ЕС и США заявили, что власти Грузии этим законом отдалили страну от евроатлантической интеграции. Евросоюз уже приступил к рассмотрению вопроса о принятии надлежащих мер в июне, если закон будет задействован. США же заявили, что Госдеп вводит политику визовых ограничений в отношении ответственных "за подрыв демократии в Грузии", их соучастников и членов семей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24732/13/247321392_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_38b17322432f2e5484a1d41481ab15d3.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, политика, михаил саакашвили, обсе, совет европы, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
грузия, новости, политика, михаил саакашвили, обсе, совет европы, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
ОБСЕ/БДИПЧ призвало власти Грузии отменить закон об "иноагентах"
13:15 31.05.2024 (обновлено: 13:26 31.05.2024)
Закон об "иноагентах", принятый в Грузии, вызвал критику со стороны западных партнеров
ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Принятый в Грузии закон "О прозрачности иностранного влияния" содержит серьезные недостатки, которые делают его несовместимым с международными стандартами в области прав человека и обязательствами страны как государства ОБСЕ, и он должен быть отменен, говорится в заключении Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ/БДИПЧ.
Во вторник парламент Грузии преодолел вето президента на т. н. закон об "иноагентах". Законопроект, против которого выступили оппозиция, неправительственные организации и Запад, обязывает НПО и СМИ, минимум 20% годового дохода которых – это зарубежное финансирование, регистрироваться в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, и ежегодно заполнять декларацию.
"Закон, который определяет гражданское общество и СМИ как "организации, преследующие интересы иностранного государства" только за получение финансирования из-за рубежа, не соответствует строгим требованиям, изложенным в международном праве в области прав человека", – говорится в заключении БДИПЧ.
Проведенный БДИПЧ анализ также подчеркивает существенные различия между недавно принятым законом и законодательством других стран, которые упоминались в связи с новым законом в Грузии.
Например, как отмечено в заключении, Закон о регистрации иностранных агентов (FARA) в США или Закон о системе прозрачности иностранного влияния фундаментально отличаются по своей цели и сфере применения.
"Несмотря на то, что законы направлены на обеспечение публичной регистрации частных компаний или некоммерческих организаций, непосредственно участвующих в продвижении или лоббировании интересов иностранных властей, они не навешивают ярлыка на все гражданское общество или СМИ иностранного представителя просто потому, что они получают финансирование из-за рубежа", – говорится в заключении.
БДИПЧ призывает власти отменить этот закон и предпринять шаги по приведению своего законодательства в соответствие с международными стандартами.
Как отмечено в заключении, примеры менее навязчивых альтернатив могут включать регулирование лоббистской деятельности, строгие правила финансирования политических партий и избирательных кампаний, а также законы о борьбе с коррупцией или терроризмом, которые способствуют более открытым, прозрачным и подотчетным процессам принятия публичных решений.
"Хотя существует ряд обязательств, которые могут быть возложены на организации гражданского общества и которые оправданы с точки зрения прав человека, они не должны быть конкретно нацелены на сектор гражданского общества или предполагать, что все организации гражданского общества, получающие иностранное финансирование, представляют интересы иностранных держав", – отмечено в заключении.
БДИПЧ по-прежнему готово оказывать дальнейшую помощь властям Грузии в определении законодательных или иных альтернатив для решения подлинных, конкретных проблем в соответствии с целями, изложенными в международном праве прав человека.
Срочное заключение было подготовлено на основе материалов, представленных членами группы экспертов БДИПЧ по свободе собраний и ассоциаций, и было рецензировано старшим советником представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Антониной Черевко.
Следует отметить, что группа экспертов состоит из нескольких десятков членов, одним из которых, по данным СМИ, является адвокат Джереми Макбрайд, который защищал интересы осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Европейском суде по правам человека.
Как утверждает депутат правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Рати Ионатамишивили, он же был главой экспертной группы Совета Европы, подготовившей по заказу Европейского совета доклад по грузинскому закону о прозрачности.
Венецианская комиссия рекомендовала Грузии отказаться от принятия законопроекта об "иноагентах" в нынешнем виде из-за его неизбежных негативных последствий для свободы объединений и выражения.
В подтверждение своих слов депутат опубликовал в соцсети два документа с именем Джереми Макбрайда – титульный лист заключения Венецианской комиссии и выписку из и дела Европейского суда "Саакашвили против Грузии".
Законопроект предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если минимум 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.
Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии.
Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты утверждают, что этот закон ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.
К отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы. В ответ власти Грузии заявили, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.
Во вторник, 28 мая, сразу после того, как парламент преодолел вето президента на законопроект, ЕС и США заявили, что власти Грузии этим законом отдалили страну от евроатлантической интеграции.
Евросоюз уже приступил к рассмотрению вопроса о принятии надлежащих мер в июне, если закон будет задействован. США же заявили, что Госдеп вводит политику визовых ограничений в отношении ответственных "за подрыв демократии в Грузии", их соучастников и членов семей.