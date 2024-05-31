https://sputnik-georgia.ru/20240531/obsebdipch-prizvalo-vlasti-gruzii-otmetit-zakon-ob-inoagentakh-288190933.html

ОБСЕ/БДИПЧ призвало власти Грузии отменить закон об "иноагентах"

ОБСЕ/БДИПЧ призвало власти Грузии отменить закон об "иноагентах"

Sputnik Грузия

Закон об "иноагентах", принятый в Грузии, вызвал критику со стороны западных партнеров 31.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-31T13:15+0400

2024-05-31T13:15+0400

2024-05-31T13:26+0400

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совет европы

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Принятый в Грузии закон "О прозрачности иностранного влияния" содержит серьезные недостатки, которые делают его несовместимым с международными стандартами в области прав человека и обязательствами страны как государства ОБСЕ, и он должен быть отменен, говорится в заключении Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ/БДИПЧ. Во вторник парламент Грузии преодолел вето президента на т. н. закон об "иноагентах". Законопроект, против которого выступили оппозиция, неправительственные организации и Запад, обязывает НПО и СМИ, минимум 20% годового дохода которых – это зарубежное финансирование, регистрироваться в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, и ежегодно заполнять декларацию. Проведенный БДИПЧ анализ также подчеркивает существенные различия между недавно принятым законом и законодательством других стран, которые упоминались в связи с новым законом в Грузии. Например, как отмечено в заключении, Закон о регистрации иностранных агентов (FARA) в США или Закон о системе прозрачности иностранного влияния фундаментально отличаются по своей цели и сфере применения. БДИПЧ призывает власти отменить этот закон и предпринять шаги по приведению своего законодательства в соответствие с международными стандартами. Как отмечено в заключении, примеры менее навязчивых альтернатив могут включать регулирование лоббистской деятельности, строгие правила финансирования политических партий и избирательных кампаний, а также законы о борьбе с коррупцией или терроризмом, которые способствуют более открытым, прозрачным и подотчетным процессам принятия публичных решений.БДИПЧ по-прежнему готово оказывать дальнейшую помощь властям Грузии в определении законодательных или иных альтернатив для решения подлинных, конкретных проблем в соответствии с целями, изложенными в международном праве прав человека. Срочное заключение было подготовлено на основе материалов, представленных членами группы экспертов БДИПЧ по свободе собраний и ассоциаций, и было рецензировано старшим советником представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Антониной Черевко. Руководство США и разных структур ЕС осудили принятие закона об "иноагентах" в Грузии>>Следует отметить, что группа экспертов состоит из нескольких десятков членов, одним из которых, по данным СМИ, является адвокат Джереми Макбрайд, который защищал интересы осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Европейском суде по правам человека. Как утверждает депутат правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Рати Ионатамишивили, он же был главой экспертной группы Совета Европы, подготовившей по заказу Европейского совета доклад по грузинскому закону о прозрачности. Венецианская комиссия рекомендовала Грузии отказаться от принятия законопроекта об "иноагентах" в нынешнем виде из-за его неизбежных негативных последствий для свободы объединений и выражения. В подтверждение своих слов депутат опубликовал в соцсети два документа с именем Джереми Макбрайда – титульный лист заключения Венецианской комиссии и выписку из и дела Европейского суда "Саакашвили против Грузии". Скандальный законопроект Законопроект предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если минимум 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии. Адвокат Саакашвили консультировал Венецианскую комиссию по закону об "иноагентах">>Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты утверждают, что этот закон ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. К отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы. В ответ власти Грузии заявили, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Во вторник, 28 мая, сразу после того, как парламент преодолел вето президента на законопроект, ЕС и США заявили, что власти Грузии этим законом отдалили страну от евроатлантической интеграции. Евросоюз уже приступил к рассмотрению вопроса о принятии надлежащих мер в июне, если закон будет задействован. США же заявили, что Госдеп вводит политику визовых ограничений в отношении ответственных "за подрыв демократии в Грузии", их соучастников и членов семей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, михаил саакашвили, обсе, совет европы, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах