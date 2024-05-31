https://sputnik-georgia.ru/20240531/premer-gruzii-zaklyuchenie-bdipch-po-zakonu-ob-inoagentakh-ne-imeet-tsennosti-288204828.html

Премьер Грузии: заключение БДИПЧ по закону об "иноагентах" не имеет ценности

Премьер Грузии: заключение БДИПЧ по закону об "иноагентах" не имеет ценности

Sputnik Грузия

Власти Грузии будут действовать согласно принципам, на которых изначально был основан Евросоюз, отметил Кобахидзе 31.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-31T23:16+0400

2024-05-31T23:16+0400

2024-05-31T23:26+0400

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ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Заключение БДИПЧ ОБСЕ с призывом к властям Грузии отозвать принятый законопроект "О прозрачности иностранного влияния" не содержит правовых аргументов, соответственно, оно не может представлять никакой правовой ценности, сказал премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. Согласно заключению БДИПЧ, закон "О прозрачности иностранного влияния" содержит серьезные недостатки, которые делают его несовместимым с международными стандартами в области прав человека и обязательствами страны как государства ОБСЕ, и его следует отменить.По его словам, в данном случае документ Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ не основан ни на каких правовых аргументах. "Практически повторяет заключение Венецианской комиссии, согласно которому прозрачность – это плохо. В то же время все мы знаем, что прозрачность – это одна из главных европейских ценностей и прозрачность не может быть плохой", – сказал Кобахидзе. Премьер отметил, что власти Грузии будут действовать "согласно тем принципам, на которых изначально был основан Евросоюз". Адвокат Саакашвили консультировал Венецианскую комиссию по закону об "иноагентах">>Он вновь выразил готовность пригласить любого дипломата, представителя любой международной организации для проведения публичной дискуссии по этому законопроекту. "Все избегают таких публичных обсуждений исходя из того, что нет аргументов против прозрачности. Нельзя доказывать, что финансы правительства Грузии должны быть прозрачными, а финансы иностранного правительства не должны быть прозрачными. Нонсенс доказывать такое", – заявил Кобахидзе. Ранее в пятницу стало известно, что соавтором заключения БДИПЧ по законопроекту был адвокат Джереми Макбрайд, который представлял интересы осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) против Грузии. Саакашвили проиграл оба дела. Заключение ОБСЕ по закону об "иноагентах" написал адвокат Саакашвили – Папуашвили>>Кроме того, в основу критического заключения Венецианской комиссии по резонансному грузинскому законопроекту легло заключение, подготовленное по заказу Совета Европы опять-таки Джереми Макбрайдом.Макбрайд возглавляет Экспертный совет по праву НПО, который был создан Конференцией международных неправительственных организаций Совета Европы в 2008 году. Экспертный совет способствует обеспечению благоприятной среды для неправительственных организаций по всей Европе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, европа, ираклий кобахидзе, михаил саакашвили, венецианская комиссия, обсе, совет европы