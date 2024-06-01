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Грузия по уровню госдолга занимает 141 место в мире

Грузия по уровню госдолга занимает 141 место в мире

Sputnik Грузия

Всего в 2023 году долг увеличился на 2,8 млрд лари, но за счет роста экономики остался на уровне 39,2% ВВП 01.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-01T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. По совокупному уровню государственного долга Грузия занимает 141 место в мире из 188 стран, сообщает издание Forbes со ссылкой на Меджународный валютный фонд. Согласно данным МВД, по итогам 2023 года долг правительства Грузии составлял 39,2% ВВП.На 31 декабря 2023 года долг правительства Грузии составлял 32,6 млрд лари. В 2023 году внешний долг правительства увеличился на 1 407 млн лари, а внутренний долг – на 1 411 млн лари. Всего в 2023 году долг увеличился на 2,8 млрд лари, но за счет роста экономики остался на уровне 39,2% ВВП. Как изменился объем внешнего долга Грузии – новые данные Нацбанка >>В 2013-2016 годах долг правительства Грузии рос, в 2017-2018 годах он несколько снизился по отношению к ВВП до 38,2%, но в 2019 году увеличился до 40,0% ВВП. В 2020 году из-за пандемии долг к ВВП увеличился почти на 20 процентных пунктов и составил 59,6%. Однако за последние три года ситуация вернулась к периоду до пандемии. На первом месте по объему госдолга находится Судан, на втором – Япония, а на третьем – Греция. В десятку также попали США, Аргентина, Венесуэла, Италия и Сингапур. А вот Россия вошла в страны с низким уровнем госдолга – всего 19,7% ВВП. Правительство Брунея имеет самый низкий долг в мире – 2,3% ВВП. Далее идут Кувейт с долгом к ВВП 3,2% и Туркменистан с долгом к ВВП 4,7%.США вводят политику визовых ограничений для Грузии>>

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