https://sputnik-georgia.ru/20240418/revolyutsiya-vtoroy-front-propaganda-lgbt---premer-gruzii-ob-ugrozakh-ot-ryada-npo-287396662.html

Революция, второй фронт, пропаганда ЛГБТ* – премьер Грузии об угрозах от ряда НПО

Революция, второй фронт, пропаганда ЛГБТ* – премьер Грузии об угрозах от ряда НПО

Sputnik Грузия

Ираклий Кобахидзе рассказал партнерам Грузии все то, что беспокоило власти в связи с деятельностью НПО в последние годы 18.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-18T00:29+0400

2024-04-18T00:29+0400

2024-04-18T00:59+0400

аналитика

грузия

украина

новости

ираклий кобахидзе

политика

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/0c/286263262_0:113:1600:1014_1920x0_80_0_0_1a531b1b86b210967a9cfe63bf55e8db.jpg

ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Грузия оказалась перед лицом серьезных угроз в результате деятельности некоторых неправительственных организаций, чего могло не произойти, если бы уже действовал закон "О прозрачности иностранного влияния", заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на пресс-конференции.В среду парламент Грузии в первом чтении проголосовал за проект закона "О прозрачности иностранного влияния", против которого выступают оппозиция, неправительственные организации и западные партнеры страны. У парламента третий день проходят масштабные акции протеста.Он подчеркнул, что этот закон не отдалит Грузию от Европы, а наоборот, существенно приблизит к достижению самой главной внешнеполитической цели – интеграции в Евросоюз.Законопроект обязывает НПО и СМИ, минимум 20% дохода которых является зарубежным финансированием, регистрироваться в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, и раз в год заполнять декларацию. Законопроект не вводит никаких ограничений работы НПО и СМИ, а также не касается физических лиц. Борьба с Западом или защита интересов Грузии? Все о законопроекте об "иноагентах">>За нарушение полагается только административный штраф. Никакого уголовного преследования или ликвидации организации не предусмотрено. Ведущие оппозиционные партии и авторитетные неправительственные организации утверждают, что инициированный законопроект об "иноагентах" ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки на НПО и препятствует интеграции страны в ЕС. Они называют этот законопроект "российским законом".Власти аргументируют повторное инициирование законопроекта, который был отозван на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Попытки совершить революциюНПО дважды попытались осуществить революцию в Грузии – в 2020 и в 2022 годах, заявил Кобахидзе. По его словам, во время парламентских выборов 2020 года НПО "Международное общество за справедливые выборы и демократию" (ISFED) сфальсифицировала результаты параллельного подсчета голосов и признала это только спустя пять недель. Она же распространила фальшивую информацию об излишках в протоколах и о том, что якобы ЦИК поздно обнародовал результаты голосования."На основе всего этого они обнародовали фальшивое заключение о том, что эти выборы якобы были самыми худшими в истории", – сказал Кобахидзе.По его словам, "радикальная оппозиция" воспользовалась этим заключением, как поводом для саботажа парламента. Получившие по итогам выборов депутатский мандат оппозиционеры отказывались от работы в законодательном органе, утверждая, что выборы были сфальсифицированными. Доноров экстремизма и поляризации в Грузии защищают лоббисты – Мдинарадзе>>В конечном счете, как отметил Кобахидзе, 19 апреля 2020 года власти были вынуждены подписать "антиконституционное, кабальное политическое соглашение", т. н. "соглашение Шарля Мишеля" (оно было заключено при посредничестве президента Европейского совета). Согласно соглашению, власти взяли на себя обязательство провести внеочередные парламентские выборы, если осенью того же года они не смогли бы набрать как минимум 43% голосов на выборах в местные органы власти. Барьер "Грузинская мечта" преодолела.Что касается ISFED, эту неправительственную организацию финансирует Агентств США по международному развитию (USAID).Вторая попытка неправительственных организаций совершить революцию была в июне 2022 года, сказал Кобахидзе. В качестве доказательства он привел выступление со сцены на антиправительственной акции "Домой в Европу" руководителей нескольких крупных неправительственных организаций, включая главу НПО "Международная прозрачность – Грузия" Эку Гигаури.По его словам, неправительственные организации решили идти ва-банк, так как надеялись на успех, но их план провалился. "Если бы тогда работал закон "О прозрачности иностранного влияния", считаю, что НПО не посмели бы всего этого и больше позаботились бы о репутации доноров", – заявил Кобахидзе.Нападки на церковьПремьер Грузии также обвинил отдельные НПО в нападках на Грузинскую православную церковь и попытках навредить ее репутации. "Это мы видим все эти годы. Я и в данном случае уверен, если бы все эти годы был закон "О прозрачности иностранного влияния", НПО проявили бы больше ответственности в отношении своих доноров и не поставили бы их в такое неловкое положение", – сказал Кобахидзе.Икона раздора – Сталин, многотысячная акция и планы по ужесточению законодательства>>Он задался вопросом, какого мнения должно быть население Грузии о зарубежных донорах, когда оно видит нападки профинансированных конкретными донорскими организациями НПО на церковь. Религиозный экстремизм"Параллельно нападкам на Церковь конкретные НПО открыто поддерживают такие активности, которые ставят целью политическую интервенцию под религиозной прикрытием", – заявил Кобахидзе. По словам премьера, конкретные НПО поддерживали в том числе и такие активности, которые были направлены на поощрение религиозного экстремизма в Грузии.Называть организации, "отличающиеся религиозным экстремизмом" премьер не захотел. Он лишь сказал, что "их адвокатом систематически является организация, финансируемая из одного из западных источников". И в данном случае Кобахидзе выразил уверенность в том, что если бы все эти годы в Грузии действовал закон "О прозрачности иностранного влияния", эти неправительственные организации и особенно одна из них не посмели бы так открыто идти против суверенных государственных интересов и не ставили бы доноров в такое неловкое положение. Пропаганда ЛГБТ*"НПО, к сожалению, открыто включены в пропаганду ЛГБТ*, которая ведется в достаточно грубой форме. Естественно, в Грузии должны быть защищены интересы всех, но здесь речь не идет о защите прав", – заявил Кобахидзе. Назван состав комиссии по публичному рассмотрению законопроекта об ЛГБТ* в Грузии>>Премьер и в данном случае выразил уверенность, что если бы финансирование НПО было прозрачным, им было бы сложно в такой грубой форме пропагандировать ЛГБТ* и им пришлось бы заботиться о репутации своих доноров. Провал стратегических проектовПремьер-министр возложил на некоторые НПО вину за провалил конкретных стратегически важных экономических проектов, в результате чего пострадали интересы государства по обеспечению энергетической безопасности страны. Глава Минэкономики Грузии: Намахвани ГЭС остается стратегическим проектом>>Уточнять, какие именно проекты или неправительственные организации имеются в виду, Кобахидзе не стал. Он лишь отметил, что этим НПО, в случае действия закона о прозрачности зарубежного финансирования, было бы сложно так нагло препятствовать энергетической безопасности Грузии и им пришлось бы больше заботиться о репутации своих доноров.Дискредитация госинститутовКобахидзе заявил, что отдельные неправительственные организации систематически пытались дискредитировать государственные институты. "Объектами особенных атак были суд и полиция", – сказал премьер. Он подчеркнул, что НПО, которые сейчас выступают против закона о прозрачности иностранного финансирования и говорят о недопустимости стигматизации, грубыми, советскими методами пытались навешать ярлыки на суд и полицию. Он выразил уверенность, что при наличии закона о прозрачности, НПО не посмели бы так открыто нападать на государственные институты и государство, а также ставить доноров в неловкое положение. Второй фронтВ 2022 году, сразу после начала конфликта на Украине, в Грузии была запущена компания, нацеленная на открытие второго фронта, и к ней присоединились некоторые неправительственные организации. "Они требовали введения санкций, отправки с официального согласия правительства добровольцев на Украину", – заявил Кобахидзе. По его словам, если бы власти согласились ввести санкции против России, в первый же год экономика Грузии сократилась бы минимум на 10%, то есть экономика потеряла бы несколько миллиардов долларов. Для сравнения, во время пандемии коронавируса был спад в 6,5%.Произошел бы экономический коллапс, заявил Кобахидзе, добавив, что это и было целью некоторых НПО. Что касается второго требования, его выполнения прямо означало бы вовлечение Грузии в вооруженный конфликт. Более того, отдельные НПО, наряду с некоторыми оппозиционными партиями, требовали именно этого.Премьер заявил, что эти НПО никогда не осуждали призывы высокопоставленных должностных лиц Украины открыть в Грузии второй фронт.Кобахидзе привел слова руководителя НПО "Международная прозрачность – Грузия" Эки Гигаури об успехах Украины и отсутствии у России ресурсов для военных действий на разных направлениях. "Поэтому мы все должны сделать, чтобы воспользоваться окном возможностей и показать Западу, что мы вместе", – сказала Гигаури через месяц после начала конфликта на Украине. Премьер Грузии назвал заявления украинских властей об открытии второго фронта печальными>>Премьер-министр Грузии выразил уверенность, что если бы все эти годы действовал закон "О прозрачности иностранного влияния", НПО больше воздержались бы от пропаганды войны и не ставили бы доноров в неловкое положение.Радикализация и поляризацияПо словам Кобахидзе, конкретные НПО являются одним из главных источников радикализации и поляризации в политической жизни Грузии. Доказательством этого являются посты руководителей этих неправительственных организаций в соцсети. Одним из доноров таких НПО премьер назвал "Европейский фонд за демократию" (EED), в руководство которого входят депутаты Европарламента, резко критикующие власти Грузии. По словам Кобахидзе, власти Грузии прямо задали вопрос одному из дипломатов, связанных с EED, почему они, с одной стороны, требуют деполяризации, а с другой – финансируют поляризацию."Сила народа" утверждает, что раскрыла революционные планы грузинской оппозиции>>"Естественно, мы не смогли получить никакого ответа. Сначала пообещали, что это может быть прозрачным, но прозрачность дои сих пор не обеспечена", – заявил премьер-министр.Если бы все эти годы действовал закон "О прозрачности иностранного влияния", донорам было бы сложно открыто финансировать поляризацию в Грузии, а НПО – открыто поощрять поляризацию. "Если бы у НПО вышло бы то, что в 2020-2022 годах они активно пытались сделать, это смена власти революционным путем, сегодня Грузия была бы, отвечаю за свои слова, в худшем состоянии, чем Украина. Это означает, что остались бы позади как мир, так и евроинтеграция", – заявил Кобахидзе. * Движение, внесенное Росфинмониторингом в список причастных к экстремистской деятельности и терроризмуПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

аналитика, грузия, украина, новости, ираклий кобахидзе, политика