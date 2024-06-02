https://sputnik-georgia.ru/20240602/zapadnoe-finansirovanie-v-gruzii-stalo-assotsiirovatsya-s-nasiliem--spiker-parlamenta-288220463.html

Западное финансирование в Грузии стало ассоциироваться с насилием – спикер парламента

Западное финансирование в Грузии стало ассоциироваться с насилием – спикер парламента

Sputnik Грузия

Важно, чтобы все зарубежные страны сделали соответствующие выводы из этих случаев радикализма и пересмотрели политику финансирования, считает спикер 02.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-02T12:29+0400

2024-06-02T12:29+0400

2024-06-02T12:29+0400

грузия

новости

шалва папуашвили

джордж сорос

грузинская мечта - демократическая грузия

единое национальное движение

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акция против закона об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 2 июня — Sputnik. Печально, что в последнее время финансирование из ЕС и США стало ассоциироваться с насилием и террором в Грузии, написал спикер парламента Шалва Папуашвили в соцсети. В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" заявили, что депутаты, проголосовавшие за принятие закона "О прозрачности иностранного влияния", подвергаются издевательствам со стороны членов организации "Сирцхилиа", финансируемой NED, EED и фондом американского миллиардера Джорджа Сороса. В частности, депутатам и членам их семей звонят с оскорблениями. По словам спикера, важно, чтобы все зарубежные страны сделали соответствующие выводы из этих случаев радикализма и пересмотрели политику финансирования. "Обеспечение прозрачности финансирования с их стороны было бы одной из мер предотвращения подобных случаев", – подчеркнул председатель парламента. Скрытое иностранное вмешательство угрожает национальным интересам Грузии – Папуашвили >> Между тем об угрозах заявляют и противники закона. Часть оппозиционеров и гражданских активистов, а также члены их семей стали жертвами нападения неизвестных. Кроме того, в ночь на 1 июня неизвестные разбили стекла и повредили здание центрального офиса крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" в Тбилиси. Оскорбительные надписи также появились у офисов других оппозиционных партий и НПО. Скандальный законопроект Законопроект предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если минимум 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты утверждают, что этот закон ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Противники законопроекта со дня его инициирования 15 апреля проводят в Тбилиси акции протеста. Мирный протест несколько раз перерастал в беспорядки – демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала против них слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет. Премьер: шансы на открытие переговоров о вступлении Грузии в ЕС выросли>>К отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы. В ответ власти Грузии заявили, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Во вторник, 28 мая, сразу после того, как парламент преодолел вето президента на законопроект, ЕС и США заявили, что власти Грузии этим законом отдалили страну от евроатлантической интеграции. Евросоюз уже приступил к рассмотрению вопроса о принятии надлежащих мер в июне, если закон будет задействован. США же заявили, что Госдеп вводит политику визовых ограничений в отношении ответственных "за подрыв демократии в Грузии", их соучастников и членов семей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, шалва папуашвили, джордж сорос, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, сша, законопроект об иноагентах, акция против закона об иноагентах