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Ножи и наркотики: главные нарушения в Грузии и тысячи штрафов
Ножи и наркотики: главные нарушения в Грузии и тысячи штрафов
Sputnik Грузия
В Грузии действует жесткое ограничение за ношение холодного оружия 03.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-03T10:52+0400
2024-06-03T10:52+0400
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ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Сотрудники полиции с 1 января по 14 мая 2024 года выписали 1 473 штрафа в Грузии за ношение холодного оружия и потребление наркотических средств, при этом большая часть нарушений связана с ношением ножей, говорится в материалах МВД страны. В Грузии меняют дозировки синтетических наркотических средств>>Из общего числа штрафов 700 выписаны за ношение холодного оружия, 512 – за потребление и хранение марихуаны, а 261 – за хранение и потребление других наркотиков. Запрет на ножи В Грузии действует жесткое ограничение за ношение холодного оружия. Речь идет о ношении холодного оружия на теле или в руке. Размер штрафа составляет 500 лари (порядка 185,2 доллара). При повторном нарушении подобный факт является уголовным преступлением. При этом за ношение ножа в Грузии было оштрафовано 145 несовершеннолетних, из которых более половины – в Тбилиси. Декриминализация, а не легализация В Грузии хранение и курение марихуаны остаются административным нарушением. В случае курения речь идет о потреблении в общественных местах, в том числе на улице и во дворе или в присутствии детей. Штраф за хранение составляет 500 лари, а за курение, в зависимости от места и вида нарушения, – от 500 до 1,5 тысячи лари. Что касается фактов хранения марихуаны, то их в указанный период было зафиксировано 512, и наибольшее число фактов выявлено в Тбилиси, в регионах Мцхета-Мтианети и в Аджарии. Из 509 оштрафованных за хранение наркотического растения – 4 женщины. За хранение марихуаны в указанный период также были оштрафованы двое несовершеннолетних и один человек старше 60 лет. Другие наркотики нелегальны В Грузии действует строгая политика в отношении других наркотических средств. За потребление, как и незаконное хранение наркотиков, предусмотрены штрафы или, в качестве исключения, административное заключение на срок до 15 суток. Сотрудники полиции Грузии в подотчетный период выявили 262 факта незаконного потребления наркотиков и их приготовления, хранения, пересылки и перевоза для личных целей, из которых 45% приходится на Тбилиси. Среди оштрафованных в Грузии – восемь женщин и трое лиц старше 60 лет. Борьба с криминалом Грузии В Грузии периодически сотрудники проводят т. н. "полицейские проверки" для защиты общественного порядка. Проверка предполагает проверку документов и поверхностный досмотр проверяемых. Транснациональное преступление – обвиняемый сел в тюрьму, а пострадавшему вернули деньги>>Кроме того, полиция имеет право отправить гражданина на проверку на наркотики. В первом квартале 2024 года из 1,4 тысячи проверок положительные тесты на наркотики были выявлены в 1,1 тысячи случаев. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, общество, мвд грузии, преступность в грузии
новости, грузия, общество, мвд грузии, преступность в грузии
Ножи и наркотики: главные нарушения в Грузии и тысячи штрафов
В Грузии действует жесткое ограничение за ношение холодного оружия
ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Сотрудники полиции с 1 января по 14 мая 2024 года выписали 1 473 штрафа в Грузии за ношение холодного оружия и потребление наркотических средств, при этом большая часть нарушений связана с ношением ножей, говорится в материалах МВД страны.
Из общего числа штрафов 700 выписаны за ношение холодного оружия, 512 – за потребление и хранение марихуаны, а 261 – за хранение и потребление других наркотиков.
В Грузии действует жесткое ограничение за ношение холодного оружия. Речь идет о ношении холодного оружия на теле или в руке.
Штрафуют в том числе за ношение ножа, необходимого для личной гигиены, приготовления еды, охоты, сельскохозяйственной деятельности или как части национального костюма, если это "нарушает общественный порядок или создает угрозу нарушения".
Размер штрафа составляет 500 лари (порядка 185,2 доллара). При повторном нарушении подобный факт является уголовным преступлением.
По данным МВД, за ношение ножа в указанный период было выписано 700 штрафов, из которых 462 – в Тбилиси. Из оштрафованных за ношение холодного оружия при себе – три женщины, остальные – мужчины.
При этом за ношение ножа в Грузии было оштрафовано 145 несовершеннолетних, из которых более половины – в Тбилиси.
Декриминализация, а не легализация
В Грузии хранение и курение марихуаны остаются административным нарушением. В случае курения речь идет о потреблении в общественных местах, в том числе на улице и во дворе или в присутствии детей. Штраф за хранение составляет 500 лари, а за курение, в зависимости от места и вида нарушения, – от 500 до 1,5 тысячи лари.
По данным МВД, с 1 января по 14 мая 2024 года за курение марихуаны было оштрафовано 11 человек. Большинство фактов курения марихуаны в неположенном месте или при детях фиксируется в Тбилиси, на который приходится половина всех фактов.
Что касается фактов хранения марихуаны, то их в указанный период было зафиксировано 512, и наибольшее число фактов выявлено в Тбилиси, в регионах Мцхета-Мтианети и в Аджарии.
Из 509 оштрафованных за хранение наркотического растения – 4 женщины. За хранение марихуаны в указанный период также были оштрафованы двое несовершеннолетних и один человек старше 60 лет.
Другие наркотики нелегальны
В Грузии действует строгая политика в отношении других наркотических средств. За потребление, как и незаконное хранение наркотиков, предусмотрены штрафы или, в качестве исключения, административное заключение на срок до 15 суток.
Что касается потребляющих наркотики, то в этом случае в Грузии также предусмотрена уголовная ответственность за потребление наркотиков в случае повторного факта. Наказанием за потребление будет не лишение свободы, а штраф либо исправительные работы.
Сотрудники полиции Грузии в подотчетный период выявили 262 факта незаконного потребления наркотиков и их приготовления, хранения, пересылки и перевоза для личных целей, из которых 45% приходится на Тбилиси.
Среди оштрафованных в Грузии – восемь женщин и трое лиц старше 60 лет.
Борьба с криминалом Грузии
В Грузии периодически сотрудники проводят т. н. "полицейские проверки" для защиты общественного порядка. Проверка предполагает проверку документов и поверхностный досмотр проверяемых.
Кроме того, полиция имеет право отправить гражданина на проверку на наркотики. В первом квартале 2024 года из 1,4 тысячи проверок положительные тесты на наркотики были выявлены в 1,1 тысячи случаев.