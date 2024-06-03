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Ножи и наркотики: главные нарушения в Грузии и тысячи штрафов

Ножи и наркотики: главные нарушения в Грузии и тысячи штрафов

Sputnik Грузия

В Грузии действует жесткое ограничение за ношение холодного оружия 03.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-03T10:52+0400

2024-06-03T10:52+0400

2024-06-03T10:52+0400

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ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Сотрудники полиции с 1 января по 14 мая 2024 года выписали 1 473 штрафа в Грузии за ношение холодного оружия и потребление наркотических средств, при этом большая часть нарушений связана с ношением ножей, говорится в материалах МВД страны. В Грузии меняют дозировки синтетических наркотических средств>>Из общего числа штрафов 700 выписаны за ношение холодного оружия, 512 – за потребление и хранение марихуаны, а 261 – за хранение и потребление других наркотиков. Запрет на ножи В Грузии действует жесткое ограничение за ношение холодного оружия. Речь идет о ношении холодного оружия на теле или в руке. Размер штрафа составляет 500 лари (порядка 185,2 доллара). При повторном нарушении подобный факт является уголовным преступлением. При этом за ношение ножа в Грузии было оштрафовано 145 несовершеннолетних, из которых более половины – в Тбилиси. Декриминализация, а не легализация В Грузии хранение и курение марихуаны остаются административным нарушением. В случае курения речь идет о потреблении в общественных местах, в том числе на улице и во дворе или в присутствии детей. Штраф за хранение составляет 500 лари, а за курение, в зависимости от места и вида нарушения, – от 500 до 1,5 тысячи лари. Что касается фактов хранения марихуаны, то их в указанный период было зафиксировано 512, и наибольшее число фактов выявлено в Тбилиси, в регионах Мцхета-Мтианети и в Аджарии. Из 509 оштрафованных за хранение наркотического растения – 4 женщины. За хранение марихуаны в указанный период также были оштрафованы двое несовершеннолетних и один человек старше 60 лет. Другие наркотики нелегальны В Грузии действует строгая политика в отношении других наркотических средств. За потребление, как и незаконное хранение наркотиков, предусмотрены штрафы или, в качестве исключения, административное заключение на срок до 15 суток. Сотрудники полиции Грузии в подотчетный период выявили 262 факта незаконного потребления наркотиков и их приготовления, хранения, пересылки и перевоза для личных целей, из которых 45% приходится на Тбилиси. Среди оштрафованных в Грузии – восемь женщин и трое лиц старше 60 лет. Борьба с криминалом Грузии В Грузии периодически сотрудники проводят т. н. "полицейские проверки" для защиты общественного порядка. Проверка предполагает проверку документов и поверхностный досмотр проверяемых. Транснациональное преступление – обвиняемый сел в тюрьму, а пострадавшему вернули деньги>>Кроме того, полиция имеет право отправить гражданина на проверку на наркотики. В первом квартале 2024 года из 1,4 тысячи проверок положительные тесты на наркотики были выявлены в 1,1 тысячи случаев. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, общество, мвд грузии, преступность в грузии