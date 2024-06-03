https://sputnik-georgia.ru/20240603/pobedila-gruziya--premer-o-vstuplenii-v-silu-zakona-ob-inoagentakh-288230662.html

Победила Грузия – премьер о законе об "иноагентах"

Победила Грузия – премьер о законе об "иноагентах"

Sputnik Грузия

Принятие закона "О прозрачности" не должно быть рассмотрено как победа власти, отметил Кобахидзе 03.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-03T12:33+0400

2024-06-03T12:33+0400

2024-06-03T13:17+0400

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

грузия

новости

политика

ираклий кобахидзе

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 3 июн – Sputnik. Принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" следует рассматривать не как победу власти, а лишь как победу Грузии, ее суверенитета и ее безопасности, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе на заседании правительства. Парламент Грузии 28 мая преодолел вето президента на т. н. закон об "иноагентах", а 3 июня его подписал глава парламента Грузии Шалва Папуашвили. Закон, против которого выступили оппозиция, неправительственные организации и Запад, обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять ежегодную финансовую декларацию. Как отметил глава грузинского правительства, принятие закона не должно быть рассмотрено, как победа власти. "Мы не должны рассматривать принятие закона, как поражение оппонентов власти, и тем более нельзя рассматривать принятие закона "О прозрачности", как поражение наших международных партнеров, как это чаще пытаются представить", – отметил Кобахидзе. За последние два месяца, по словам премьера, по поводу законопроекта было распространено много дезинформации. Были излишние эмоции, которые, как отметил Кобахидзе, имели лишь искусственную подоплеку. Либеральный фашизм является не менее опасной идеологией, чем классический фашизм и большевизм, который с помощью непрозрачных финансов уже годами внедряется в Грузии и, по словам премьера, абсолютно несовместим с грузинской культурой. "Хочу призвать всех отмежеваться от либерального фашизма, который, в первую очередь, создает угрозу личностному росту его последователей", – добавил Кобахидзе. Параллельно акциям протеста против т. н. закона об "иноагентах", в правящей партии заявили о нападках на депутатов парламента. Глава парламента Грузии подписал законопроект об "иноагентах">>В соцсети были обнародованы номера телефонов депутатов от парламентского большинства, инициировавших и голосовавших за законопроект, с призывами им звонить и оскорблять. Кроме того, были зафиксированы несколько фактов, когда депутатов оскорбляли при встрече на улице или в парке.В правящей партии уверены, что за этим стоит крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение". Представители "Грузинской мечты" называют "Единое национальное движение" и ее соратников "радикальной оппозицией". Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии. Регистрироваться в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, должны неправительственные организации и СМИ, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. Если юридическое лицо удовлетворяет этим требованиям согласно доходам за 2023 год, то оно должно пройти регистрацию в реестре уже в сентябре. Отказ от регистрации или незаполнение декларации в установленные сроки повлечет за собой штраф в 25 тысяч лари. Отношения Грузии и США нужно пересмотреть – премьер>>Согласно закону, полномочное лицо министерства юстиции Грузии получает право в любое время провести дистанционный мониторинг (надлежащее исследование и изучение вопроса) для выявления организаций, проводящих интересы иностранной силы, или проверки выполнения требований закона.Для проведения мониторинга полномочное лицо Минюста получает право отыскать персональные данные и содержащую тайну информацию, за исключением гостайны. Власти не раз подчерчивали, что закон не ограничивает деятельность юридических лиц, которых он касается, а лишь обязывает регистрироваться и каждый год в январе заполнять декларацию. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия