https://sputnik-georgia.ru/20240604/gruzinskie-smi-ispolzovali-publikatsiyu-posla-germanii-dlya-dezinformatsii---papuashvili-288247153.html

Грузинские СМИ использовали публикацию посла Германии для дезинформации – Папуашвили

Грузинские СМИ использовали публикацию посла Германии для дезинформации – Папуашвили

Sputnik Грузия

Всенародное обсуждение поправок в Конституцию Грузии касательно запрета на пропаганду ЛГБТ* длилось в течение месяца 04.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-04T14:53+0400

2024-06-04T14:53+0400

2024-06-04T15:28+0400

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ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Посол Германии в Грузии Петер Фишер процитировал слова из выступления канцлера Олофа Шольца о нетерпимости к насилию и важности голоса народа, не сказав ничего о контексте, что позволило некоторым СМИ приписать эти слова к происходящим в Грузии процессам, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили журналистам. Ряд грузинских СМИ, в частности, телекомпания "Мтавари архи", приписала слова из выступления канцлера Германии, опубликованные послом Фишером, к акциям протеста в Грузии против закона об "иноагентах": "В наши дни (в Грузии) растет политически мотивированная враждебность и нападения". Между тем в цитате, опубликованной послом Германии, Грузия не упоминалась. По словам Папуашвили, посол манипулятивным образом распространил цитату канцлера о текущей ситуации в Германии и способствовал дезинформации относительно Грузии. Глава административного округа Кассель Вальтер Любке (Walter Lübcke) был убит в 2019 году выстрелом в голову с близкого расстояния из короткоствольного оружия и обнаружен в ночь на 2 июня на террасе своего дома в Вольфхагене. По словам спикера, очень жаль, что посол Германии никак на это не отреагировал. Грузия в декабре 2023 года получила статус кандидата в ЕС и девять новых условий, которые стране предстоит выполнить. Среди них преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. Антигрузинское заявление – премьер Грузии раскритиковал посла Германии>>По его словам, важно было публично опровергнуть распространяемую дезинформацию. Ранее посол Германии в Грузии заявил, что если закон об "иноагентах" будет принят в его нынешнем виде, Германия не поддержит начало переговоров о вступлении Грузии в ЕС. Скандальный законопроектЗакон "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии.Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. С 15 апреля они проводят акции протеста, интенсивность которых в последнее время резко упала.Что ждет НПО в случае неподчинения закону об "иноагентах" – ответ Каладзе>>К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО, утверждая, что он противоречит западным ценностям. В Грузии противники инициативы назвали ее "российским законом".США 23 мая объявили о введении политики визовых ограничений в отношении ответственных "за подрыв демократии в Грузии", их соучастников и членов семей. В Евросоюзе же 27 мая заявили, что приступили к рассмотрению вопроса о принятии надлежащих мер в июне, если закон будет задействован.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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