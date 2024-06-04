https://sputnik-georgia.ru/20240604/kak-gruziya-boretsya-s-popytkami-oboyti-sanktsii--otchet-premera-288262720.html

Как Грузия борется с попытками обойти санкции – отчет премьера

Как Грузия борется с попытками обойти санкции – отчет премьера

Sputnik Грузия

Для борьбы с обходом санкций в департаменте Службы доходов в 2022 году создана рабочая группа, которая осуществляет координацию таможенных формальностей в... 04.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-04T22:29+0400

2024-06-04T22:29+0400

2024-06-04T22:29+0400

грузия

новости

экономика

ираклий кобахидзе

антироссийские санкции

служба доходов министерства финансов грузии

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ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. В период с 1 января 2023 года по 31 мая 2024 года было принято 1 898 таможенных решений о возврате санкционных товаров с таможенных пунктов пропуска, а также выдано более 1 200 отказов при обращении об экспорте или реэкспорте товаров в экономических зонах оформления, говорится в отчете премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, представленном парламенту Грузии. Власти Грузии отказались от введения своих санкций против России, заявив, что от этого пострадает только сама Грузия. При этом Грузия соблюдает международные санкции. В рамках борьбы с обходом санкций созданы новые 37 профилей единого риска, на основании которых идентифицируется и контролируется товар, находящийся под санкциями ЕС и США , а также других государств. Речь идет об экспорте, реэкспорте, транзите и перегрузке товаров в направлении России и Беларуси, а также запрещено и контролируется передвижение лиц и компаний под санкциями на таможенной территории Грузии. Согласно отчету, по вопросам соблюдения санкций и предотвращения их обхода Грузия тесно координирует свои действия и обменивается информацией с соответствующими структурами Евросоюза и США. Папуашвили назвал ложью все заявления об обходе Грузией международных санкций >>Кроме того, строго контролируется экспорт и транзит товаров двойного назначения. "В направлении Российской Федерации не осуществляется выдача разрешений на экспорт и транзит продукции двойного назначения", – отмечено в отчете. При этом в документе отмечается, что по согласованию со странами партнерами ведется мониторинг передвижения 50 групп высокоприоритетных и требующих осторожности и особого внимания товаров и периодичности этого передвижения. Грузия ждет от США разъяснений обвинений в обходе санкций >>В связи с усилением мер по контролю обхода санкций на пропускном пункте на грузино-российской границе и в международных аэропортах приняты особые меры – на пунктах появилось дополнительное оборудование, к работе подключились дополнительные кадры. В 2023 году оппозиция многие месяцы обвиняла власти в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, ираклий кобахидзе, антироссийские санкции, служба доходов министерства финансов грузии