https://sputnik-georgia.ru/20240604/kak-gruziya-boretsya-s-popytkami-oboyti-sanktsii--otchet-premera-288262720.html
Как Грузия борется с попытками обойти санкции – отчет премьера
Как Грузия борется с попытками обойти санкции – отчет премьера
Sputnik Грузия
Для борьбы с обходом санкций в департаменте Службы доходов в 2022 году создана рабочая группа, которая осуществляет координацию таможенных формальностей в... 04.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-04T22:29+0400
2024-06-04T22:29+0400
2024-06-04T22:29+0400
грузия
новости
экономика
ираклий кобахидзе
антироссийские санкции
служба доходов министерства финансов грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/1f/269960500_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_4da5fb703cfd46c740c9636b183aec79.jpg
ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. В период с 1 января 2023 года по 31 мая 2024 года было принято 1 898 таможенных решений о возврате санкционных товаров с таможенных пунктов пропуска, а также выдано более 1 200 отказов при обращении об экспорте или реэкспорте товаров в экономических зонах оформления, говорится в отчете премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, представленном парламенту Грузии. Власти Грузии отказались от введения своих санкций против России, заявив, что от этого пострадает только сама Грузия. При этом Грузия соблюдает международные санкции. В рамках борьбы с обходом санкций созданы новые 37 профилей единого риска, на основании которых идентифицируется и контролируется товар, находящийся под санкциями ЕС и США , а также других государств. Речь идет об экспорте, реэкспорте, транзите и перегрузке товаров в направлении России и Беларуси, а также запрещено и контролируется передвижение лиц и компаний под санкциями на таможенной территории Грузии. Согласно отчету, по вопросам соблюдения санкций и предотвращения их обхода Грузия тесно координирует свои действия и обменивается информацией с соответствующими структурами Евросоюза и США. Папуашвили назвал ложью все заявления об обходе Грузией международных санкций >>Кроме того, строго контролируется экспорт и транзит товаров двойного назначения. "В направлении Российской Федерации не осуществляется выдача разрешений на экспорт и транзит продукции двойного назначения", – отмечено в отчете. При этом в документе отмечается, что по согласованию со странами партнерами ведется мониторинг передвижения 50 групп высокоприоритетных и требующих осторожности и особого внимания товаров и периодичности этого передвижения. Грузия ждет от США разъяснений обвинений в обходе санкций >>В связи с усилением мер по контролю обхода санкций на пропускном пункте на грузино-российской границе и в международных аэропортах приняты особые меры – на пунктах появилось дополнительное оборудование, к работе подключились дополнительные кадры. В 2023 году оппозиция многие месяцы обвиняла власти в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/1f/269960500_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_35068b5d7a1ac2b48f2340d902838a25.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, ираклий кобахидзе, антироссийские санкции, служба доходов министерства финансов грузии
грузия, новости, экономика, ираклий кобахидзе, антироссийские санкции, служба доходов министерства финансов грузии
Как Грузия борется с попытками обойти санкции – отчет премьера
Для борьбы с обходом санкций в департаменте Службы доходов в 2022 году создана рабочая группа, которая осуществляет координацию таможенных формальностей в отношении объектов под санкциями
ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. В период с 1 января 2023 года по 31 мая 2024 года было принято 1 898 таможенных решений о возврате санкционных товаров с таможенных пунктов пропуска, а также выдано более 1 200 отказов при обращении об экспорте или реэкспорте товаров в экономических зонах оформления, говорится в отчете премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, представленном парламенту Грузии.
Власти Грузии отказались от введения своих санкций против России, заявив, что от этого пострадает только сама Грузия. При этом Грузия соблюдает международные санкции.
Согласно отчету, для борьбы с обходом санкций в департаменте Службы доходов в 2022 году создана рабочая группа, которая осуществляет координацию таможенных формальностей в отношении объектов под санкциями – товаров, лиц, соглашений и так далее, и следит за запретом попадания на территорию Грузии таких объектов.
В рамках борьбы с обходом санкций созданы новые 37 профилей единого риска, на основании которых идентифицируется и контролируется товар, находящийся под санкциями ЕС и США , а также других государств.
Речь идет об экспорте, реэкспорте, транзите и перегрузке товаров в направлении России и Беларуси, а также запрещено и контролируется передвижение лиц и компаний под санкциями на таможенной территории Грузии.
Согласно отчету, по вопросам соблюдения санкций и предотвращения их обхода Грузия тесно координирует свои действия и обменивается информацией с соответствующими структурами Евросоюза и США.
Кроме того, строго контролируется экспорт и транзит товаров двойного назначения.
"В направлении Российской Федерации не осуществляется выдача разрешений на экспорт и транзит продукции двойного назначения", – отмечено в отчете.
При этом в документе отмечается, что по согласованию со странами партнерами ведется мониторинг передвижения 50 групп высокоприоритетных и требующих осторожности и особого внимания товаров и периодичности этого передвижения.
В связи с усилением мер по контролю обхода санкций на пропускном пункте на грузино-российской границе и в международных аэропортах приняты особые меры – на пунктах появилось дополнительное оборудование, к работе подключились дополнительные кадры.
В 2023 году оппозиция многие месяцы обвиняла власти в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу.