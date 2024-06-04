https://sputnik-georgia.ru/20240604/posolstvo-germanii-v-gruzii-otvetilo-na-kritiku-vlastey-iz-za-posta-petera-fishera-288260644.html

Посольство Германии в Грузии ответило на критику властей из-за поста дипломата

Посольство Германии в Грузии ответило на критику властей из-за поста дипломата

Sputnik Грузия

Пост посла Германии в Грузии в соцсети X стал поводом для критики со стороны грузинских властей 04.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-04T18:02+0400

2024-06-04T18:02+0400

2024-06-04T18:22+0400

новости

ираклий кобахидзе

германия

акция против закона об иноагентах

политика

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ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Процитированные послом Германии Петером Фишером слова канцлера Олофа Шольца касались событий в Германии, при этом в целом их можно отнести и к другим процессам, заявили в посольстве ФРГ телекомпании "Имеди". Ряд оппозиционных грузинских СМИ приписал слова из выступления канцлера Германии, опубликованные послом Фишером в соцсети Х, к акциям протеста в Грузии против закона об "иноагентах": "В наши дни (в Грузии) растет политически мотивированная враждебность и нападения". Между тем в цитате, опубликованной послом Германии, Грузия не упоминалась. Публикацию Фишера подвергли критике премьер-министр и спикер парламента Грузии. По словам Ираклия Кобахидзе, посол Германии не прекращает спекуляций, что, с свою очередь, довольно печально. Премьер Грузии назвал спекуляцией пост посла Германии в соцсети>>Само выступление Шольца 2 июня было посвящено убийству главы административного округа Кассель Вальтера Любке. Он был убит в 2019 году выстрелом в голову с близкого расстояния из короткоствольного оружия и обнаружен в ночь на 2 июня на террасе своего дома в Вольфхагене. В убийстве признали виновным ультраправого активиста. Ранее посол Германии в Грузии Петер Фишер заявил, что, если закон об "иноагентах" будет принят в нынешнем виде, Германия не поддержит начало переговоров о вступлении Грузии в ЕС. Скандальный законопроект Закон "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии. Грузинские СМИ использовали публикацию посла Германии для дезинформации – Папуашвили>>Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. С 15 апреля они проводят акции протеста, интенсивность которых в последнее время резко упала. К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО, утверждая, что он противоречит западным ценностям. В Грузии противники инициативы назвали ее "российским законом". США 23 мая объявили о введении политики визовых ограничений в отношении ответственных "за подрыв демократии в Грузии", их соучастников и членов семей. В Евросоюзе же 27 мая заявили, что приступили к рассмотрению вопроса о принятии надлежащих мер в июне, если закон будет задействован.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, ираклий кобахидзе, германия, акция против закона об иноагентах, политика