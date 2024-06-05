https://sputnik-georgia.ru/20240605/dva-predatelya-gruzii-i-ni-odnogo-druga---glava-parlamenta-o-zasedanii-v-kongresse-ssha-288270003.html

Два предателя Грузии и ни одного друга – глава парламента о заседании в Конгрессе США

Два предателя Грузии и ни одного друга – глава парламента о заседании в Конгрессе США

Sputnik Грузия

На слушании в Конгрессе США по вопросу Грузии выступили менеджер программ евроинтеграции фонда Сороса и экс-посол Грузии в Брюсселе 05.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-05T13:19+0400

2024-06-05T13:19+0400

2024-06-05T15:17+0400

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шалва папуашвили

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Слушание в Конгрессе США под названием "Поддержка суверенитета и демократии Грузии" стало тяжелым зрелищем – там были два предателя Грузии и ни одного друга, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили журналистам. На заседании Хельсинкской комиссии в Конгрессе США обсуждался принятый в Грузии закон об "иноагентах". Власти Грузии подверглись резкой критике как со стороны конгрессменов, так и приглашенных гостей – экс-посола США в Грузии Уильяма Кортни, экс-посла Грузии в ЕС Наталии Сабанадзе и представителя НПО "Открытое общество – Грузия" Вано Чхиквадзе.Григорий (Серго) Орджоникидзе сыграл одну из главных ролей в установлении большевистской власти и свержении местных правительств в Азербайджане, Армении и Грузии. Орджоникидзе был главой Кавказского бюро большевиков и его лидером. Грузинские большевики под его руководством отдали значительную часть исторической территории Грузии соседним республикам. На заседании в Конгрессе Сабанадзе и Чхиквадзе заявили, что власти Грузии за полгода не выполнили ни одного из девяти условий Евросоюза для продвижения на пути евроинтеграции. При этом они призвали США ввести санкции против представителей власти Грузии и членов их семей в виде визовых и финансовых ограничений.Конгрессмены США анонсировали насильственную революцию в Грузии – депутат>>По словам главы парламента, сложно представить большего позора, чем поступок Чхиквадзе и Сабанадзе. При этом, как отметил Папуашвили, если раньше такие люди тихо доносили на свою Родину в столицах других влиятельных стран, то теперь все делается открыто. "Они тихо подкрадывались, чтобы доносить на свою страну перед правителями других стран. Сегодня это происходит в прямом эфире", – заявил Папуашвили.Скандальный законопроект Закон "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии. Премьер Грузии назвал заявление Миллера о санкциях США несерьезным>>Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. С 15 апреля они проводят акции протеста, интенсивность которых в последнее время резко упала. К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО, утверждая, что он противоречит западным ценностям. В Грузии противники инициативы назвали ее "российским законом". США 23 мая объявили о введении политики визовых ограничений в отношении ответственных "за подрыв демократии в Грузии", их соучастников и членов семей. В Евросоюзе же 27 мая заявили, что приступили к рассмотрению вопроса о принятии надлежащих мер в июне, если закон будет задействован.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, наталия сабанадзе, джордж сорос, открытое общество - грузия, сша, шалва папуашвили, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах