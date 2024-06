https://sputnik-georgia.ru/20240605/kongressmeny-ssha-anonsirovali-nasilstvennuyu-revolyutsiyu-v-gruzii--deputat-288269225.html

Конгрессмены США анонсировали насильственную революцию в Грузии – депутат

Конгрессмены США анонсировали насильственную революцию в Грузии – депутат

Sputnik Грузия

В Конгрессе США прошло слушание под названием "Поддержка суверенитета и демократии Грузии" 05.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-05T12:16+0400

2024-06-05T12:16+0400

2024-06-05T14:34+0400

новости

грузия

в мире

джордж сорос

наталия сабанадзе

"сила народа"

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

сша

политика

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23384/68/233846818_107:0:4055:2221_1920x0_80_0_0_d7de2cc73e72ff13a048a89292428c35.jpg

ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Американские конгрессмены анонсировали насильственную революцию в Грузии и план по "укранизации" страны, заявил депутат от партии "Сила народа" Михаил Кавелашвили, комментируя слушание под названием "Поддержка суверенитета и демократии Грузии" на заседании Хельсинкской комиссии в Конгрессе США. На слушании в Конгрессе, где обсуждался принятый парламентом Грузии закон "О прозрачности иностранного влияния", выступил в том числе экс-посол США в Грузии Уильям Кортни и заявил, что страна находится на еще одном перепутье, как и Украина в 2014 году. По словам Кортни, если парламентские выборы в октябре 2024 года сфальсифицируют, то в Грузии, как и на Украине, может произойти еще одна цветная революция. А грузин, приглашенных на заседание в Конгресс в качестве так называемых свидетелей, Кавелашвили назвал предателями и врагами без родины, без лица, без имени и фамилии. Депутат сравнил их с деятелем большевистской эпохи Серго Орджоникидзе.Речь идет о менеджере программ евроинтеграции фонда американского миллиардера Джорджа Сороса "Открытое общество – Грузия" Вано Чхиквадзе и бывшем после Грузии в Брюсселе и экс-главе миссии Грузии при ЕС Наталии Сабанадзе, которые призвали США ввести санкции против властей Грузии и членов их семей в виде визовых и финансовых ограничений.Сабанадзе и Чхиквадзе отметили, что власти Грузии за полгода не выполнили ни одного и з девяти условий Евросоюза для продвижения на пути евроинтеграции.Резко раскритиковал Сабанадзе и Чхиквадзе в том числе один из лидеров правящей партии, лидер парламентской фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе."Они пытаются навесить ярлык предателя на кого-то другого… Родина не продается!" – написал Мдинарадзе в соцсети.Резкие заявления на заседании в Конгрессе помимо прочих сделал Джо Уилсон – конгрессмен-республиканец, автор законопроекта MEGOBARI (Mobilizing and Enhancing Georgia’s Options for Building Accountability, Resilience, and Independence). С английского это переводится как закон о мобилизации и расширении возможностей Грузии для построения подотчетности, устойчивости и независимости, а аббревиатура MEGOBARI соответствует грузинскому слову მეგობარი, что переводится как "друг".Что ждет НПО в случае неподчинения закону об "иноагентах" – ответ Каладзе>>В законопроекте MEGOBARI говорится, что США должны продолжить поддерживать грузинский народ – приступить к работе над либерализацией визового режима и введением льготного торгового режима для Грузии и при этом ввести санкции против ответственных за принятие закона об "иноагентах" грузинских политиков и членов из семей. "К сожалению, правящая партия, которой управляет миллиардер Бидзина Иванишвили, произошла атака на ценности. "Грузинская мечта" осудила евроатлантический и демократический выбор народа Грузии, приняла закон об иноагентах", – сказал конгрессмен Джо Уилсон на заседании в Конгрессе.По его словам, власти Грузии становятся похожи на авторитарных правителей.Премьер Грузии назвал заявление Миллера о санкциях США несерьезным>>В конце мая Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о введении Госдепом политики визовых ограничений в отношении ответственных "за подрыв демократии в Грузии", их соучастников и членов семей.Парламент Грузии, несмотря на предупреждения Запада и акции протеста оппозиции и неправительственных организаций, принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Он уже вступил в силу. Скандальный законопроект Закон "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии. Когда в Грузии начнется регистрация "иноагентов"?>>Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. С 15 апреля они проводят акции протеста, интенсивность которых в последнее время резко упала. К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО, утверждая, что он противоречит западным ценностям. В Грузии противники инициативы назвали ее "российским законом". США 23 мая объявили о введении политики визовых ограничений в отношении ответственных "за подрыв демократии в Грузии", их соучастников и членов семей. В Евросоюзе же 27 мая заявили, что приступили к рассмотрению вопроса о принятии надлежащих мер в июне, если закон будет задействован.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, в мире, джордж сорос, наталия сабанадзе, "сила народа", акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, сша, политика, конгресс сша