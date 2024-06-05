https://sputnik-georgia.ru/20240605/ne-imeyut-prava-vmeshivatsya-v-dela-gruzii---deputat-ob-initsiative-estonskikh-parlamentariev-288269650.html

Не имеют права вмешиваться в дела Грузии – депутат об инициативе эстонских парламентариев

Не имеют права вмешиваться в дела Грузии – депутат об инициативе эстонских парламентариев

Sputnik Грузия

Часть эстонских депутатов предложила заблокировать процесс вступления Грузии в ЕС до отмены закона об "иноагентах" 05.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-05T13:49+0400

2024-06-05T13:49+0400

2024-06-05T14:41+0400

грузия

новости

политика

михаил саакашвили

бидзина иванишвили

единое национальное движение

эстония

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Никто не имеет права вмешиваться во внутренние дела Грузии, заявил глава парламентского комитета по защите прав человека и гражданской интеграции Рати Ионатамишвили, комментируя подготовленный в парламенте Эстонии проект "Кризис демократии в Грузии".Эстонский депутат Эрик-Нилс Кросс представил на слушаниях в Рийгикогу проект заявления от имени 44 депутатов "Кризис демократии в Грузии". Парламентарии просят власти заблокировать процесс вступления Грузии в ЕС до отмены закона об "иноагентах", заморозить безвизовый режим, а также ввести санкции в отношении основателя "Грузинской мечты", миллиардера Бидзины Иванишвили. В то же время Центристская партия Эстонии инициировала заявление в поддержку Грузии.Факт, что в Грузии демократические процессы становятся все сильнее, несмотря на то, что оппозиция очень старается этому помешать, отметил депутат.По словам депутата большинства, если уж в Эстонии говорят о демократии, то для начала им следует осудить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и бывшую правящую партию "Единое национальное движение".Конгрессмены США анонсировали насильственную революцию в Грузии – депутат>>Инициатор проекта заявления Кросс является членом партии "Реформы". В 2007 году политик был консультантом правительства Михаила Саакашвили по международным отношениям, Саакашвили даже наградил его в 2013 году. Более того, Михаил Саакашвили назвал его другом и архитектором экономических реформ Грузии.С 1995 по 2000 год был директором Бюро координации безопасности. Какое-то время находился в розыске по циркуляру Интерпола из-за уголовного дела о захвате российского сухогруза Arctic Sea. Кроссу запретили въезд в США как физическому лицу.Скандальный законопроектЗакон "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии.Что ждет НПО в случае неподчинения закону об "иноагентах" – ответ Каладзе>>Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. С 15 апреля они проводят акции протеста, интенсивность которых в последнее время резко упала.К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО, утверждая, что он противоречит западным ценностям. В Грузии противники инициативы назвали ее "российским законом".США 23 мая объявили о введении политики визовых ограничений в отношении ответственных "за подрыв демократии в Грузии", их соучастников и членов семей. В Евросоюзе же 27 мая заявили, что приступили к рассмотрению вопроса о принятии надлежащих мер в июне, если закон будет задействован.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, михаил саакашвили, бидзина иванишвили, единое национальное движение, эстония, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах