https://sputnik-georgia.ru/20240605/v-gruzii-prodolzhayut-borbu-s-mramornymi-klopami-288265177.html

В Грузии продолжают борьбу с мраморными клопами

В Грузии продолжают борьбу с мраморными клопами

Sputnik Грузия

К этому времени уже обработано 1 860 гектаров территории в муниципалитетах Абаша, Сенаки и Зугдиди 05.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-05T11:58+0400

2024-06-05T11:58+0400

2024-06-05T11:58+0400

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сельское хозяйство грузии

мраморные клопы

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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Мероприятия по борьбе с мраморными клопами активно проводятся в Западной Грузии – специалисты обрабатывают территории специальным "термическим туманом", говорится в сообщении Национального агентства продовольствия. Мраморные клопы появились в Грузии в 2015 году. Вредитель особенно опасен для сельскохозяйственных культур. В предыдущие годы он уничтожил большую часть урожая фундука, цитрусов, кукурузы. Центр управления по борьбе с мраморными клопами Национального агентства продовольствия начал обработку сначала тех территорий, где по данным мониторинга фиксируется наибольшее число вредителя. В частности, к этому времени уже обработано 1860 гектаров территории в муниципалитетах Абаша, Сенаки и Зугдиди. Мраморные клопы атакуют поля кукурузы на западе Грузии >>По словам руководителя Центра Лаши Шаламберидзе, вредитель находится на стадии популяции, и на этом этапе параллельно с мерами агентства наиболее важно активное вовлечение населения. Обработка фермерами своих приусадебных участков по рекомендуемым схемам существенно снижает численность вредителей. Работы по обработке территорий проходят с учетом норм безопасности. В процесс информирования местных жителей активно включены представители местного самоуправления. С целью защиты пчел работы идут в ночное время. Национальное агентство продовольствия Грузии еще раз призывает население своевременно проводить мероприятия, предусмотренные агрокалендарем, на своих сельскохозяйственных территориях, чтобы и в этом году получить богатый и качественный урожай. Цена зависит от качества – глава Минсельхоза Грузии о проблемах фундуководства>>Благодаря мерам, предпринятым властями в последние годы, ареал распространения вредителя не увеличился и локализован только в Западной Грузии, но для профилактики системы мониторинга размещены и в Восточной Грузии. Для борьбы с мраморными клопами правительство Грузии разработало специальный проект по борьбе с вредителем, который предусматривает три основных направления: активная информационная кампания, полномасштабный мониторинг и химическая обработка территорий. Метод борьбы Грузии с мраморными клопами признан наиболее эффективным в мире, и теперь она делится своим опытом с другими странами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, абаша, сенаки, зугдиди, сельское хозяйство грузии, мраморные клопы