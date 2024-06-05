https://sputnik-georgia.ru/20240605/v-vysokogornykh-regionakh-gruzii-perepis-naseleniya-nachnetsya-ranshe-288264968.html
В высокогорных регионах Грузии перепись населения начнется раньше
В высокогорных регионах Грузии перепись населения начнется раньше
Sputnik Грузия
Наряду с социально-демографическими данными информация о сельскохозяйственной деятельности домохозяйств будет собираться с помощью специального вопросника 05.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-05T10:52+0400
2024-06-05T10:52+0400
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местия
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перепись населения
национальная служба статистики грузии "сакстат"
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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Всеобщая перепись населения в высокогорных регионах Грузии начнется раньше запланированного в связи с ожидаемым ухудшением погоды, что помешает сотрудникам службы статистики проводить опрос населения на местах, заявил исполнительный директор Национальной службы статистики Грузии "Сакстат" Гогита Тодрадзе. Всеобщая перепись населения Грузии и сельскохозяйственная перепись пройдет с 14 ноября по 19 декабря 2024 года. Главным новшеством переписи будет использование современных технологий. По информации Тодрадзе, перепись пройдет в два этапа. На первом этапе, 14-23 ноября, данные будут собраны с использованием метода саморегистрации, что подразумевает самостоятельное заполнение жителями опросника на сайте "Сакстата". На втором этапе, с 29 ноября по 19 декабря, данные тех, кто не заполнит опросник самостоятельно, будут собираться с помощью планшетного компьютера интервьюерами "Сакстата" по принципу "от двери к двери". Кроме того, в целях оптимального использования затрат и человеческих ресурсов наряду с переписью населения будет проводиться сельскохозяйственная перепись. Наряду с социально-демографическими данными информация о сельскохозяйственной деятельности домохозяйств будет собираться с помощью специального вопросника. Перепись населения 2024 в Грузии – главные новшества и правила >>В частности, будут собираться данные о структуре земель, используемых домохозяйствами, поголовье скота и птицы, а также другая важная информация. Бюджет переписи населения и сельского хозяйства составляет 29,2 миллиона лари. Также ведомство уже объявило о вакансии на позицию интервьюера, который получит 750 лари за период работы с 29 ноября по 19 декабря. Предварительные итоги переписи будут опубликованы в июне 2025 года, окончательные итоги – в июне 2026 года. Для Грузии это будет третья всеобщая перепись населения с момента обретения независимости. До этого перепись проходила в 2002 и в 2014 годах. Предстоящая перепись населения Грузии не связана с парламентскими выборами – "Сакстат" >>По данным на 17 января 2002 года в Грузии (за исключением Абхазии и Цхинвальского региона), в Грузии проживали 4 миллиона 371,5 тысячи человек. Численность населения Грузии по состоянию на 5 ноября 2014 года составила 3 729 635 человек. Согласно законодательству Грузии, перепись является обязательной для всех граждан Грузии и проживающих на территории страны иностранцев, а также лиц без гражданства. Отказаться от участия в переписи нельзя, при этом все отвечающие на вопросы обязаны предоставить о себе достоверные данные. Единственные, кто может не принимать участие в переписи, – это иностранцы с дипломатической неприкосновенностью или иностранные военные.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, местия, казбеги, перепись населения, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, новости, общество, местия, казбеги, перепись населения, национальная служба статистики грузии "сакстат"
В высокогорных регионах Грузии перепись населения начнется раньше
Наряду с социально-демографическими данными информация о сельскохозяйственной деятельности домохозяйств будет собираться с помощью специального вопросника
ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Всеобщая перепись населения в высокогорных регионах Грузии начнется раньше запланированного в связи с ожидаемым ухудшением погоды, что помешает сотрудникам службы статистики проводить опрос населения на местах, заявил исполнительный директор Национальной службы статистики Грузии "Сакстат" Гогита Тодрадзе.
Всеобщая перепись населения Грузии и сельскохозяйственная перепись пройдет с 14 ноября по 19 декабря 2024 года. Главным новшеством переписи будет использование современных технологий.
"Учитывая, что в период с ноября по декабрь из-за возможного ухудшения погодных условий в некоторых горных и труднодоступных поселениях будут осложнены полевые работы, перепись населения будет проведена в сентябре 2024 года в муниципалитетах Местия, Лентехи, Казбеги, а также в отдельных населенных пунктах Душети и Ахмета и в селах административной единицы Пасанаури", – заявил Тодрадзе на брифинге.
По информации Тодрадзе, перепись пройдет в два этапа. На первом этапе, 14-23 ноября, данные будут собраны с использованием метода саморегистрации, что подразумевает самостоятельное заполнение жителями опросника на сайте "Сакстата".
На втором этапе, с 29 ноября по 19 декабря, данные тех, кто не заполнит опросник самостоятельно, будут собираться с помощью планшетного компьютера интервьюерами "Сакстата" по принципу "от двери к двери".
Кроме того, в целях оптимального использования затрат и человеческих ресурсов наряду с переписью населения будет проводиться сельскохозяйственная перепись. Наряду с социально-демографическими данными информация о сельскохозяйственной деятельности домохозяйств будет собираться с помощью специального вопросника.
В частности, будут собираться данные о структуре земель, используемых домохозяйствами, поголовье скота и птицы, а также другая важная информация.
Бюджет переписи населения и сельского хозяйства составляет 29,2 миллиона лари.
Также ведомство уже объявило о вакансии на позицию интервьюера, который получит 750 лари за период работы с 29 ноября по 19 декабря.
Предварительные итоги переписи будут опубликованы в июне 2025 года, окончательные итоги – в июне 2026 года.
Для Грузии это будет третья всеобщая перепись населения с момента обретения независимости. До этого перепись проходила в 2002 и в 2014 годах.
По данным на 17 января 2002 года в Грузии (за исключением Абхазии и Цхинвальского региона), в Грузии проживали 4 миллиона 371,5 тысячи человек.
Численность населения Грузии по состоянию на 5 ноября 2014 года составила 3 729 635 человек.
Согласно законодательству Грузии, перепись является обязательной для всех граждан Грузии и проживающих на территории страны иностранцев, а также лиц без гражданства. Отказаться от участия в переписи нельзя, при этом все отвечающие на вопросы обязаны предоставить о себе достоверные данные.
Единственные, кто может не принимать участие в переписи, – это иностранцы с дипломатической неприкосновенностью или иностранные военные.