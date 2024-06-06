https://sputnik-georgia.ru/20240606/obedinitsya-li-oppozitsiya-v-gruzii-k-parlamentskim-vyboram-288288379.html

Объединится ли оппозиция в Грузии к парламентским выборам?

Объединится ли оппозиция в Грузии к парламентским выборам?

Sputnik Грузия

О невозможности создания единого оппозиционного списка заявил один из лидеров партии "Ахали" Ника Мелия 06.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-06T10:05+0400

2024-06-06T10:05+0400

2024-06-06T11:28+0400

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саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Большая часть прозападной оппозиции Грузии придерживается мнения, что для получения максимального количества голосов на предстоящих парламентских выборах и смены власти нужно создать несколько оппозиционных объединений. Парламентские выборы назначены в Грузии на 26 октября. Они впервые пройдут полностью по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам, и с использованием электронных технологий. От парламентских выборов зависит, кто получит право формировать правительство и управлять страной ближайшие четыре года. Его формула победы состоит из трех пунктов. Помимо объединения оппозиции, она подразумевает работу над тем, чтобы на выборы пришло как можно больше избирателей и чтобы на избирательных участках было как можно больше наблюдателей от партий, гражданского сектора и СМИ. О невозможности создания единого оппозиционного списка заявил один из лидеров партии "Ахали" Ника Мелия. Аргументом он назвал то, что предложенную президентом Грузии Саломе Зурабишвили "Грузинскую хартию", предполагающую объединение вокруг общей цели, не подписали, к примеру, "Лейбористская партия" и партия "За Грузию".В оппозиции так и не поняли, зачем президенту Грузии проводить референдум>>Хартию Зурабишвили подписали 17 партий и пять независимых депутатов парламента. Они взяли на себя обязательство после парламентских выборов октября 2024 года упразднить законы, препятствующие европейскому курсу страны, провести реформы в судебной, правоохранительной и других сферах и досрочные выборы. В Хартии сказано, что этот план должен быть выполнен укомплектованным президентом правительством.На вопрос, с кем может объединиться партия "Ахали", он не стал отвечать, отметив лишь то, что переговоры идут с разными партиями. Воздержался от ответа и один из лидеров партии "Лело для Грузии", которая, по версии СМИ, может объединиться как с "Ахали", так и с партиями "Гирчи – больше свободы" и "Дроа"."Общий настрой – что это правительство должно смениться. Когда идут переговоры, публичность часто вредит процессу. Поэтому я и не отрицаю, и не подтверждаю. Важно то, что такие центры (притяжения – ред.) необходимы и неизбежны", – сказал Ираклий Купрадзе. В очередной победе на парламентских выборах уверены в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". По словам лидеров партии, подписав Хартию президента, оппозиционеры подтвердили то, о чем власти уже давно говорят, – что все они "коллективное Нацдвижение". Президент же, как говорят в "Грузинской мечте", – оппозиционный лидер. Хартия президента Зурабишвили доказала правоту "Грузинской мечты" – спикер парламента>>"Коллективным Нацдвижением" власти Грузии называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение", "Лело для Грузии", а также основанные экс-членами "Нацдвижения" партии "Стратегия Агмашенебели", "Новая", "Дроа", "Гирчи – больше свободы". Основанное экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили "Нацдвижение" было во власти девять лет, до победы на парламентских выборах 2012 года оппозиционной коалиции "Грузинская мечта". К выборам 2016 года коалиция распалась, и все последующие выборы выигрывала основанная миллиардером Бидзиной Иванишвили партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, ника мелия, зураб джапаридзе, саломе зурабишвили , грузинская мечта - демократическая грузия