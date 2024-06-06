https://sputnik-georgia.ru/20240606/premer-zakon-o-prozrachnosti--eto-konstitutsiya-suvereniteta-gruzii-288303288.html

Премьер: закон о прозрачности – это "Конституция суверенитета" Грузии

Премьер: закон о прозрачности – это "Конституция суверенитета" Грузии

Sputnik Грузия

Этот закон не нравится кому-то, кто не хочет видеть Грузию более сильной, более суверенной, хотя это наш государственный интерес, заявил премьер 06.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-06T20:51+0400

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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Закон "О прозрачности иностранного влияния" внесет важный вклад в укрепление грузинского государства и является "конституцией суверенитета" Грузии, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили 2 июня подписал законопроект, обязывающий финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять ежегодную финансовую декларацию. Закон вступил в силу сразу же после опубликования в Законодательном вестнике. По его словам, закон не нравится только тем, кто не хочет видеть сильную Грузию. "Этот закон не нравится кому-то, кто не хочет видеть Грузию более сильной, более суверенной, хотя это наш государственный интерес. Поэтому мы будем до конца защищать закон, который я назвал "Конституцией суверенитета", – заявил Кобахидзе. Скандальный законопроектЗакон "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии.Евросоюз может приостановить безвиз для Грузии – посол>>Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. С 15 апреля они проводят акции протеста, интенсивность которых в последнее время резко упала.К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО, утверждая, что он противоречит западным ценностям. В Грузии противники инициативы назвали ее "российским законом".Часть неправительственных организаций, включая самые авторитетные, заявили, что не намерены регистрироваться в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, и готовы платить штраф за нарушение закона.Что ждет НПО в случае неподчинения закону об "иноагентах" – ответ Каладзе>>В Евросоюзе заявили, что приступили к рассмотрению вопроса о принятии в июне надлежащих мер в отношении Грузии, среди которых может быть приостановление на полгода безвизового режима.Власти Грузии настаивают на том, что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, власти подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования есть у США, Франции, Израиля и Австралии, а также его рассматривает Евросоюз.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе, шалва папуашвили, сша, совет европы, оон, обсе, законопроект об иноагентах