https://sputnik-georgia.ru/20240606/verkhniy-lars-segodnya-dana-rekomendatsiya-otkryt-dorogu-iz-gruzii-v-rossiyu-288295014.html

Верхний Ларс сегодня: дана рекомендация открыть дорогу из Грузии в Россию

Верхний Ларс сегодня: дана рекомендация открыть дорогу из Грузии в Россию

Sputnik Грузия

Уровень воды в реке вернулся к первоначальному уровню и больше не фиксируются селевые процессы и паводки, заявили в Агентстве 06.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-06T14:25+0400

2024-06-06T14:25+0400

2024-06-06T14:34+0400

грузия

общество

новости

верхний ларс

дарьяльское ущелье

национальное агентство охраны окружающей среды

тпп "казбеги"

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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Национальное агентство окружающей среды дало рекомендацию открыть дорогу в направлении России, так как уровень угрозы в Девдоракском ущелье минимальный, говорится в сообщении ведомства. В службу по управлению чрезвычайными ситуациями министерства в 08:36 поступило сигнальное сообщение с детектора, установленного в Девдоракском ущелье, который фиксирует изменения в случае поднятия минимального уровня в русле, после чего КПП "Дарьял" был эвакуирован, а дорога в направлении России закрылась. Сотрудники Национального агентства охраны окружающей среды и геологи с вертолета пограничной полиции оценили ситуацию на месте. В то же время с целью превенции была закрыта автомобильная дорога у села Гвелети. Движение ограничено для всех видов автотранспорта в обоих направлениях. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, является одной из самых опасных дорог Грузии. Зимой из-за сложных климатических условий дорогу часто закрывают, что создает большие проблемы людям, путешествующим из России в Грузию, а также тем, кто перевозит грузы. ЧС на границе Грузии и России – работа ТПП "Казбеги" приостановлена >>На данный момент это единственная действующая автомобильная дорога, связывающая Грузию и Армению с Россией. Оползни, селевые потоки и наводнения также создают проблемы. Наиболее очевидно это стало в мае 2014 года, когда из-за непривычно высокой температуры воздуха с северо-западного склона горы Казбек сошла часть ледника Девдораки. В результате мощный селевой поток сошел в Дарьяльское ущелье и перекрыл русло реки Терек, вызвав наводнение и разрушив дорогу. Тогда погибли шесть человек. После трагедии на трассе был построен специальный тоннель для автомобилей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

верхний ларс

дарьяльское ущелье

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грузия, общество, новости, верхний ларс, дарьяльское ущелье, национальное агентство охраны окружающей среды, тпп "казбеги"