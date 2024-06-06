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ЧС на границе Грузии и России – работа ТПП "Казбеги" приостановлена
ЧС на границе Грузии и России – работа ТПП "Казбеги" приостановлена
Sputnik Грузия
Ограничения на границе Грузии и России были введены после поступления сигнала о повышении уровня воды в реке Девдораки 06.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-06T13:30+0400
2024-06-06T13:30+0400
2024-06-06T14:02+0400
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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Работа таможенно-пропускного пункта "Казбеги" на границе Грузии и России временно приостановлена из-за чрезвычайной ситуации после поступления сигнала о повышении уровня воды в реке Девдораки, говорится в сообщении Службы доходов Минфина Грузии. В Службу по управлению чрезвычайными ситуациями МВД в 08:36 поступил сигнал с детектора, установленного в ущелье Девдораки, который фиксирует изменения в случае минимального повышения уровня воды в русле.По данным Службы доходов, была осуществлена эвакуация сотрудников ТПП "Казбеги" и пассажиров. По данным Службы доходов, таможенно-пропускной пункт восстановит работу после снижения уровня воды в реке. Ранее МВД Грузии сообщило о полной эвакуации сотрудников патрульной полиции, таможенной службы, пограничной полиции и всех частных компаний, которые трудоустроены на пропускном пункте. Для осмотра территории вылетел вертолет пограничной полиции, на борту которого находятся сотрудники Национального агентства охраны окружающей среды и геологи. В то же время с целью превенции была закрыта автомобильная дорога у села Гвелети. Движение ограничено для всех видов автотранспорта в оба направления. Дорога между Грузии и России закрыта – на КПП "Дариали" объявлена эвакуация>>КПП "Дариали" - "Верхний Ларс" является единственным действующим на сегодняшний день пунктом пропуска между Грузией и Россией.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, является одной из самых опасных дорог Грузии. Зимой из-за сложных климатических условий дорогу часто закрывают.В мае 2014 года, когда из-за непривычно высокой температуры воздуха с северо-западного склона горы Казбек сошла часть ледника Девдораки. В результате мощный селевой поток сошел в Дарьяльское ущелье и перекрыл русло реки Терги (Терек), вызвав наводнение и разрушив дорогу. Тогда погибли шесть человек.После трагедии на трассе был построен специальный тоннель для автомобилей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, дарьяльское ущелье, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, национальное агентство охраны окружающей среды, верхний ларс
грузия, новости, экономика, дарьяльское ущелье, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, национальное агентство охраны окружающей среды, верхний ларс
ЧС на границе Грузии и России – работа ТПП "Казбеги" приостановлена
13:30 06.06.2024 (обновлено: 14:02 06.06.2024)
Ограничения на границе Грузии и России были введены после поступления сигнала о повышении уровня воды в реке Девдораки
ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Работа таможенно-пропускного пункта "Казбеги" на границе Грузии и России временно приостановлена из-за чрезвычайной ситуации после поступления сигнала о повышении уровня воды в реке Девдораки, говорится в сообщении Службы доходов Минфина Грузии.
В Службу по управлению чрезвычайными ситуациями МВД в 08:36 поступил сигнал с детектора, установленного в ущелье Девдораки, который фиксирует изменения в случае минимального повышения уровня воды в русле.
"Таможенные процедуры в отношении ввоза-вывоза товаров, а также в отношении физических лиц, пересекающих государственную границу через указанный таможенно-пропускной пункт, не могут быть осуществлены на таможенной границе Грузии", – сказано в заявлении.
По данным Службы доходов, была осуществлена эвакуация сотрудников ТПП "Казбеги" и пассажиров.
"С целью обеспечения безопасности в результате координированной работы с соответствующими государственными ведомствами сотрудники Службы доходов министерства финансов на ТПП "Казбеги" и пассажиры перевезены на защищенную/безопасную территорию", – говорится в сообщении.
По данным Службы доходов, таможенно-пропускной пункт восстановит работу после снижения уровня воды в реке.
"После снятия угрозы (как только снизится уровень в реке) таможенно-пропускной пункт "Казбеги" продолжит работу в обычном режиме с полной нагрузкой, соответственно, будет осуществляться беспрепятственный пропуск грузов и пассажиров", - говорится в сообщении.
Ранее МВД Грузии сообщило о полной эвакуации сотрудников патрульной полиции, таможенной службы, пограничной полиции и всех частных компаний, которые трудоустроены на пропускном пункте.
Для осмотра территории вылетел вертолет пограничной полиции, на борту которого находятся сотрудники Национального агентства охраны окружающей среды и геологи.
В то же время с целью превенции была закрыта автомобильная дорога у села Гвелети. Движение ограничено для всех видов автотранспорта в оба направления.
КПП "Дариали" - "Верхний Ларс" является единственным действующим на сегодняшний день пунктом пропуска между Грузией и Россией.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, является одной из самых опасных дорог Грузии. Зимой из-за сложных климатических условий дорогу часто закрывают.
В мае 2014 года, когда из-за непривычно высокой температуры воздуха с северо-западного склона горы Казбек сошла часть ледника Девдораки. В результате мощный селевой поток сошел в Дарьяльское ущелье и перекрыл русло реки Терги (Терек), вызвав наводнение и разрушив дорогу. Тогда погибли шесть человек.
После трагедии на трассе был построен специальный тоннель для автомобилей.