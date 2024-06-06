https://sputnik-georgia.ru/20240606/verkhniy-lars-segodnya-rabota-tpp-kazbegi-na-granitse-s-rossiey-priostanovlena-288293915.html

ЧС на границе Грузии и России – работа ТПП "Казбеги" приостановлена

ЧС на границе Грузии и России – работа ТПП "Казбеги" приостановлена

Sputnik Грузия

Ограничения на границе Грузии и России были введены после поступления сигнала о повышении уровня воды в реке Девдораки 06.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-06T13:30+0400

2024-06-06T13:30+0400

2024-06-06T14:02+0400

грузия

новости

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дарьяльское ущелье

служба по управлению чрезвычайными ситуациями

национальное агентство охраны окружающей среды

верхний ларс

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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Работа таможенно-пропускного пункта "Казбеги" на границе Грузии и России временно приостановлена из-за чрезвычайной ситуации после поступления сигнала о повышении уровня воды в реке Девдораки, говорится в сообщении Службы доходов Минфина Грузии. В Службу по управлению чрезвычайными ситуациями МВД в 08:36 поступил сигнал с детектора, установленного в ущелье Девдораки, который фиксирует изменения в случае минимального повышения уровня воды в русле.По данным Службы доходов, была осуществлена эвакуация сотрудников ТПП "Казбеги" и пассажиров. По данным Службы доходов, таможенно-пропускной пункт восстановит работу после снижения уровня воды в реке. Ранее МВД Грузии сообщило о полной эвакуации сотрудников патрульной полиции, таможенной службы, пограничной полиции и всех частных компаний, которые трудоустроены на пропускном пункте. Для осмотра территории вылетел вертолет пограничной полиции, на борту которого находятся сотрудники Национального агентства охраны окружающей среды и геологи. В то же время с целью превенции была закрыта автомобильная дорога у села Гвелети. Движение ограничено для всех видов автотранспорта в оба направления. Дорога между Грузии и России закрыта – на КПП "Дариали" объявлена эвакуация>>КПП "Дариали" - "Верхний Ларс" является единственным действующим на сегодняшний день пунктом пропуска между Грузией и Россией.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, является одной из самых опасных дорог Грузии. Зимой из-за сложных климатических условий дорогу часто закрывают.В мае 2014 года, когда из-за непривычно высокой температуры воздуха с северо-западного склона горы Казбек сошла часть ледника Девдораки. В результате мощный селевой поток сошел в Дарьяльское ущелье и перекрыл русло реки Терги (Терек), вызвав наводнение и разрушив дорогу. Тогда погибли шесть человек.После трагедии на трассе был построен специальный тоннель для автомобилей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, дарьяльское ущелье, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, национальное агентство охраны окружающей среды, верхний ларс