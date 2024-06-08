https://sputnik-georgia.ru/20240608/glava-tsik-gruzii-delaetsya-vse-dlya-provedeniya-vyborov-2024-po-mezhdunarodnym-standartam-288321898.html

Глава ЦИК Грузии: делается все для проведения выборов 2024 по международным стандартам

Глава ЦИК Грузии: делается все для проведения выборов 2024 по международным стандартам

Sputnik Грузия

Главным критерием работы ЦИК Грузии является прозрачность, что должно быть в интересах всех сторон, заявил глава избирательной комиссии 08.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-08T12:28+0400

2024-06-08T12:28+0400

2024-06-08T12:28+0400

политика

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ираклий кобахидзе

цик грузии

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Администрация ЦИК Грузии предпринимает все усилия, чтобы парламентские выборы в стране были запланированы и прошли с соблюдением всех европейских и международных стандартов, заявил глава Центральной избирательной комиссии Георгий Каландаришвили. В оппозиции заявляют, что правящая партия "Грузинская мечта" сделает возможное для сохранения власти, в том числе они не исключают фальсификации предстоящих выборов. Часть оппозиции говорит о недоверии к действующей главе ЦИК Георгию Каландаришвили, называя его ставленником правящей партии. Между тем, как ранее заявил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе, оппозиция знает, что проиграет парламентские выборы, и ведет кампанию против ЦИК, чтобы делигитимировать выборы. По его словам, главным критерием работы ЦИК является прозрачность, что должно быть в интересах всех сторон. "Главным является осуществление нашей деятельности прозрачно и публично. Для нас важно своевременное и оперативное информирование общества. Как единым делом является демократия, так же единым делом является администрирование и проведение выборов. Это должно быть общим интересом всех сторон, так как все стороны, включенные в процесс, несут прямую или косвенную ответственность за него", – сказал Каландаришвили. По его словам, обвинения ЦИК в манипуляциях могут подорвать доверие общества к процессу выборов. Каладзе уверен в убедительной победе "Грузинской мечты" на выборах 2024 года >>Парламентские выборы в Грузии намечены на 26 октября. Это будут первые выборы, которые пройдут по системе электронного голосования на 90% участках в стране. Жители хоть и будут голосовать как прежде на участках, но по новым бюллетеням, и подсчитываться результаты будут специальной счетной машиной. Ранее система электронного голосования охватывала лишь небольшую часть участков и осуществлялась в пилотном режиме. Также это будут первые выборы в Грузии, которые пройдут по полностью пропорциональной системе, что означает, что 150 мест в парламенте будут заполнены на основании голосования за партии. При этом партия сможет попасть в парламент только набрав не менее 5% голосов избирателей. Для получения парламентского большинства, позволяющего единолично утверждать правительство, партия должна будет получить поддержку не менее 50% избирателей, которые будут голосовать как на территории Грузии, так и за ее пределами. Хартия президента Зурабишвили доказала правоту "Грузинской мечты" – спикер парламента >>От парламентских выборов зависит, кто получит право формировать правительство и управлять страной ближайшие четыре года. По предварительной информации, в этом году для наблюдения за выборами прибудет беспрецедентное число наблюдателей. Об отправке многочисленных миссий, помимо ОБСЕ, уже заявили в ЕС и США. Демократическое и честное проведение предстоящих в октябре 2024 года парламентских выборов является одним из требований Евросоюза к Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, цик грузии, парламентские выборы в грузии 2024