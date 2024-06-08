https://sputnik-georgia.ru/20240608/gruzinskie-politseyskie-budut-sledit-za-bezopasnostyu-na-chempionate-evropy-po-futbolu-288327232.html

Грузинские полицейские будут следить за безопасностью на чемпионате Европы по футболу

Грузинские полицейские будут следить за безопасностью на чемпионате Европы по футболу

Sputnik Грузия

Они будут помогать немецким полицейским общаться с грузинскими болельщиками и поддерживать закон и порядок 08.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-08T17:27+0400

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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Грузинские полицейские отправятся в Германию, чтобы следить за безопасностью на чемпионате Европы по футболу, сообщили в министерстве внутренних дел Грузии.Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. 18 июня сборная Грузии сыграет с командой Турции в Дортмунде, 22 июня – со сборной Чехии в Гамбурге, а 26 июня – с командой Португалии в Гельзенкирхене.Так, 8 июня этого года десять сотрудников управления патрульной полиции МВД отправятся в учебный центр Бамберга, а с 10 по 13 июня пройдут совместный курс обучения с полицейскими других стран.После прохождения курса полицейские будут распределены в аэропортах и ​​на вокзалах и помогут немецким полицейским эффективно общаться с грузинскими болельщиками и поддерживать закон и порядок, сообщает МВД Грузии.Грузия на Евро 2024 – искусственный интеллект высчитал шансы сборной на победу>>10 июня начинает работу международный центр сотрудничества полиции, созданный в связи с охраной и безопасностью чемпионата Европы. Он будет располагаться в городе Нойс, и в его состав войдут офицеры связи более 300 национальных футбольных информационных центров и футбольные наблюдатели, распределенные по мобильным группам. Они обеспечат оперативный и постоянный обмен международной полицейской информацией, оценку и анализ рисков по футбольным матчам, которые пройдут в рамках чемпионата. Грузия на Евро-2024: болельщики смогут посмотреть матчи сборной на стадионе Михаила Месхи>>Грузия в этом центре представит двух сотрудников Департамента безопасности спортивных и культурных мероприятий МВД Грузии, и два представителя Департамента полиции Тбилиси и Департамента полиции Аджарии будут работать в мобильной группе на стадионах и в местах сбора болельщиков. Они отправятся в Федеративную Республику Германия 9 июня 2024 года.Напомним, сборная Грузии впервые в истории сыграет на чемпионате Европы по футболу благодаря победе в финале плей-офф Лиги наций квалификации на Евро над командой Греции в серии одиннадцатиметровых (4:2).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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