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"Майдан" в Грузии исключен – политолог

"Майдан" в Грузии исключен – политолог

Sputnik Грузия

Хоть общество и разделено на части, у большинства есть негативный опыт касательно "Майданов", считает эксперт 08.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-08T14:14+0400

2024-06-08T14:14+0400

2024-06-08T14:14+0400

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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Развитие событий аналогично украинскому "Майдану" в Грузии не имеет никакой перспективы, так как общество этого не допустит, заявил политолог Мамука Арешидзе. Основатель Центра стратегического анализа Георгий Рухадзе в эфире Palitranews заявил, что будет очень хорошо, если следующий "Майдан" произойдет в Тбилиси. По его словам, если "Грузинская мечта" попытается остаться у власти вопреки воле населения, тогда "Майдан" обязательно произойдет. "Вы сфальсифицируете выборы? "Майдан" пройдет на центральной площади Тбилиси", – сказал Рухадзе. При этом политолог отметил, что, хоть общество и разделено, у большинства есть негативный опыт по поводу подобных "Майданов". "Конечно, общество разделено, и есть часть, которая думает иначе, но есть серьезная часть общества, которая думает так, как говорю я. Более того, эта часть общества имеет большой опыт той огромной боли, которую пережила Грузия. Я лично и представители моего поколения убеждены, что мы сделаем все, чтобы не было никакого "Майдана" с соответствующими итогами", – сказал Арешидзе. Тем временем он отметил, что такие "Майданы" управляются извне. В правящей партии "Грузинская мечта" не раз говорили о том, что на акциях против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" в Грузии использовались те же визуальные приемы, что и во время "Майдана" на Украине. При этом "Грузинская мечта" расценила выступление глав МИД Литвы, Эстонии и Исландии на акции в Тбилиси как способствование "майданизации". "Майдана" в Грузии никто не добьется – премьер>>Главная киевская площадь – майдан Незалежности (площадь Независимости) – была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, а позднее президентом был избран Петр Порошенко. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам. По последним данным, за все это время задержано было около 200 человек, из них девять привлечены к уголовной ответственности, а остальные оштрафованы в административном порядке. В начале мая Служба госбезопасности Грузии сообщила о получении информации о подготовке некоторыми группами лиц провокаций на акциях у парламента страны, цель которых – развитие деструктивных и насильственных сценариев. Революции и "Майдана" в Грузии не будет – Каладзе>>По данным СГБ, подготовкой провокаций занимаются руководители конкретных парламентских и непарламентских партий и неправительственных организаций на поступающие из-за рубежа деньги. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, аналитика, грузия, новости, украина, тбилиси, мамука арешидзе, сгб, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах