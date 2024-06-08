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"Майдан" в Грузии исключен – политолог
"Майдан" в Грузии исключен – политолог
Sputnik Грузия
Хоть общество и разделено на части, у большинства есть негативный опыт касательно "Майданов", считает эксперт 08.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-08T14:14+0400
2024-06-08T14:14+0400
2024-06-08T14:14+0400
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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Развитие событий аналогично украинскому "Майдану" в Грузии не имеет никакой перспективы, так как общество этого не допустит, заявил политолог Мамука Арешидзе. Основатель Центра стратегического анализа Георгий Рухадзе в эфире Palitranews заявил, что будет очень хорошо, если следующий "Майдан" произойдет в Тбилиси. По его словам, если "Грузинская мечта" попытается остаться у власти вопреки воле населения, тогда "Майдан" обязательно произойдет. "Вы сфальсифицируете выборы? "Майдан" пройдет на центральной площади Тбилиси", – сказал Рухадзе. При этом политолог отметил, что, хоть общество и разделено, у большинства есть негативный опыт по поводу подобных "Майданов". "Конечно, общество разделено, и есть часть, которая думает иначе, но есть серьезная часть общества, которая думает так, как говорю я. Более того, эта часть общества имеет большой опыт той огромной боли, которую пережила Грузия. Я лично и представители моего поколения убеждены, что мы сделаем все, чтобы не было никакого "Майдана" с соответствующими итогами", – сказал Арешидзе. Тем временем он отметил, что такие "Майданы" управляются извне. В правящей партии "Грузинская мечта" не раз говорили о том, что на акциях против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" в Грузии использовались те же визуальные приемы, что и во время "Майдана" на Украине. При этом "Грузинская мечта" расценила выступление глав МИД Литвы, Эстонии и Исландии на акции в Тбилиси как способствование "майданизации". "Майдана" в Грузии никто не добьется – премьер>>Главная киевская площадь – майдан Незалежности (площадь Независимости) – была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, а позднее президентом был избран Петр Порошенко. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам. По последним данным, за все это время задержано было около 200 человек, из них девять привлечены к уголовной ответственности, а остальные оштрафованы в административном порядке. В начале мая Служба госбезопасности Грузии сообщила о получении информации о подготовке некоторыми группами лиц провокаций на акциях у парламента страны, цель которых – развитие деструктивных и насильственных сценариев. Революции и "Майдана" в Грузии не будет – Каладзе>>По данным СГБ, подготовкой провокаций занимаются руководители конкретных парламентских и непарламентских партий и неправительственных организаций на поступающие из-за рубежа деньги. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, аналитика, грузия, новости, украина, тбилиси, мамука арешидзе, сгб, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
политика, аналитика, грузия, новости, украина, тбилиси, мамука арешидзе, сгб, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
"Майдан" в Грузии исключен – политолог
Хоть общество и разделено на части, у большинства есть негативный опыт касательно "Майданов", считает эксперт
ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Развитие событий аналогично украинскому "Майдану" в Грузии не имеет никакой перспективы, так как общество этого не допустит, заявил политолог Мамука Арешидзе.
Основатель Центра стратегического анализа Георгий Рухадзе в эфире Palitranews заявил, что будет очень хорошо, если следующий "Майдан" произойдет в Тбилиси. По его словам, если "Грузинская мечта" попытается остаться у власти вопреки воле населения, тогда "Майдан" обязательно произойдет. "Вы сфальсифицируете выборы? "Майдан" пройдет на центральной площади Тбилиси", – сказал Рухадзе.
"У него ("Майдана") нет, в принципе, никакой перспективы. Потому что есть поколение, которое выросло, поколение еще здоровое, которое все это видело своими глазами, и о новом "Майдане" в Грузии не может быть и речи", – сказал Арешидзе в эфире Первого канала.
При этом политолог отметил, что, хоть общество и разделено, у большинства есть негативный опыт по поводу подобных "Майданов".
"Конечно, общество разделено, и есть часть, которая думает иначе, но есть серьезная часть общества, которая думает так, как говорю я. Более того, эта часть общества имеет большой опыт той огромной боли, которую пережила Грузия. Я лично и представители моего поколения убеждены, что мы сделаем все, чтобы не было никакого "Майдана" с соответствующими итогами", – сказал Арешидзе.
Тем временем он отметил, что такие "Майданы" управляются извне.
"Любой такой тип "Майдана" управляется другими силами. Я не говорю об американцах и не говорю о ком-то. Внешние силы всегда пользуются ситуацией, использовали ее много раз и будут это делать. Поэтому мы будем всячески этому препятствовать. Тот факт, что выборы должны пройти объективно и демократично, не выдерживает критики", – резюмировал Арешидзе.
В правящей партии "Грузинская мечта" не раз говорили о том, что на акциях против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" в Грузии использовались те же визуальные приемы, что и во время "Майдана" на Украине. При этом "Грузинская мечта" расценила выступление глав МИД Литвы, Эстонии и Исландии на акции в Тбилиси как способствование "майданизации".
Главная киевская площадь – майдан Незалежности (площадь Независимости) – была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв.
В феврале 2014 года Верховная рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, а позднее президентом был избран Петр Порошенко.
Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам.
Что касается акций протеста против закона "О прозрачности иностранного влияния", то они проходят в Тбилиси с 15 апреля. Мирный протест несколько раз перерастал в беспорядки – демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала против них слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет.
По последним данным, за все это время задержано было около 200 человек, из них девять привлечены к уголовной ответственности, а остальные оштрафованы в административном порядке.
В начале мая Служба госбезопасности Грузии сообщила о получении информации о подготовке некоторыми группами лиц провокаций на акциях у парламента страны, цель которых – развитие деструктивных и насильственных сценариев.
По данным СГБ, подготовкой провокаций занимаются руководители конкретных парламентских и непарламентских партий и неправительственных организаций на поступающие из-за рубежа деньги.