https://sputnik-georgia.ru/20240611/dlya-nas-eto-ekzistentsialnyy-vopros--deputat-o-zaprete-propagandy-lgbt-v-gruzii-288362074.html

Экзистенциальный вопрос – депутат о запрете пропаганды ЛГБТ* в Грузии

Экзистенциальный вопрос – депутат о запрете пропаганды ЛГБТ* в Грузии

Sputnik Грузия

Рассмотрение этого законопроекта ставит целью защиту, особенно несовершеннолетних, от пропаганды ЛГБТ*, заявляют в правящей партии 11.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-11T16:16+0400

2024-06-11T16:16+0400

2024-06-11T16:29+0400

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ТБИЛИСИ, 11 июня — Sputnik. Правящая команда далека от создания полиции нравов, однако принятие закона о запрете пропаганды ЛГБТ* в Грузии является экзистенциальным вопросом, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бека Одишария. Парламентское большинство инициировало проект конституционного закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних" и 18 исходящих законопроектов – поправки в Гражданский кодекс, Трудовой кодекс и другие законы, согласно которым запрещаются однополые браки, смена пола, усыновление детей негетеросексуальными людьми, пропаганда и популяризация ЛГБТ* в образовательных учреждениях и СМИ, манифестации в целях популяризации ЛГБТ*. При этом, как отметил депутат, правящая команда не создает полицию нравов. "Мы далеки от этого. Зато мы очень близки и тесны к высочайшему стандарту защиты прав человека, и гарантией этого будет "Грузинская мечта", – подчеркнул Одишария. Жизненно важно – депутат о запрете пропаганды ЛГБТ* в Грузии>>Рассмотрение этого законопроекта ставит целью защиту, особенно несовершеннолетних, от пропаганды и той политики, которая в ряде стран очевидна, заявила в свою очередь вице-спикер парламента Грузии Нино Цилосани. Без поддержки оппозиции принять конституционный закон "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних" не удастся, так же как и запланированные поправки в Конституцию Грузии, которые связаны с законопроектом "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних". Для принятия конституционного закона необходима поддержка 3/4 депутатов парламента. Речь идет о внесении в 30-ю статью Конституции третьего пункта: "Семейные ценности и защита несовершеннолетних обеспечены конституционным законом Грузии, который является неотъемлемой частью Конституции Грузии". Власти не будут лезть в личную жизнь, а лишь пресекать пропаганду ЛГБТ* – премьер Грузии>>С 22 апреля в течение месяца в Тбилиси и регионах Грузии проходило всенародное обсуждение конституционной инициативы. Что касается исходящих законов, для их принятия достаточно голосования большинства депутатов парламента. Парламентское большинство, в которое входят правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и "Сила народа", представлено 83 депутатами. Всего в парламенте на сегодняшний день 139 депутатов. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузинская мечта - демократическая грузия, политика, новости, грузия, лгбт, общество