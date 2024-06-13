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Падение лари – временное явление, сказал замглавы Минфина Грузии
Падение лари – временное явление, сказал замглавы Минфина Грузии
Sputnik Грузия
За месяц валюта Грузии обесценилась по отношению к доллару на 7% 13.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-13T13:49+0400
2024-06-13T13:49+0400
2024-06-13T16:10+0400
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ТБИЛИСИ, 13 июня — Sputnik. Влияющие на национальную валюту Грузии фундаментальные факторы улучшены, соответственно, вызванное ажиотажем падение лари – это временное явление, сказал замминистра финансов страны Михаил Дундуа. Оппозиция в последнее время заявляет о грядущем кризисе в экономике Грузии на фоне принятия т. н. закона об "иноагентах". Поводом для негативных прогнозов послужило падение лари по отношению к доллару почти на 7% с 14 мая после принятия парламентом закона в окончательном чтении. Тогда курс лари составлял 2,6804 GEL/$1, а 13 июня – 2,8664 GEL/$1.Учитывая все это, по словам замминистра, падение лари вызвано лишь ажиотажем. "Фундаментальные факторы в порядке, на высоком уровне, и связанные с лари проблемы вызваны временными, ажиотажными факторами. Фундаментально процессы в экономике идут очень хорошо", – заявил Дундуа.Согласно июнь прогнозу Всемирного банка, в 2024 году экономика Грузии вырастет на 5,2%, а в 2025 году – на 5%. Таким образом, с января прогноз улучшен на 0,4% и 0,5% соответственно.Для того, чтобы стабилизировать валюту, Национальный банк на трех валютных аукционах с 16 мая продал из резервов уже 168,7 миллиона долларов.Почему обесценился лари?>>Что касается резонансного закона, с которым оппозиция связывает падение лари, он вступил в силу в начале июня. Закон "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, заявили, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО и отдельные западные политики, утверждая, что он противоречит западным ценностям. Западные рейтинги говорят о прогрессе Грузии, а заявления делаются о регрессе – депутат>>Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него.Между тем США ввели визовые ограничения в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, в частности членов правящей партии "Грузинская мечта", членов парламента, сотрудников правоохранительных органов и частных лиц.В Евросоюзе же заявили, что приступили к рассмотрению вопроса о принятии в июне надлежащих мер, среди которых может быть приостановление на полгода безвизового режима для Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, сша, михаил дундуа, всемирный банк, совет европы, законопроект об иноагентах, колебание курса лари, лари
экономика, грузия, новости, сша, михаил дундуа, всемирный банк, совет европы, законопроект об иноагентах, колебание курса лари, лари
Падение лари – временное явление, сказал замглавы Минфина Грузии
13:49 13.06.2024 (обновлено: 16:10 13.06.2024)
За месяц валюта Грузии обесценилась по отношению к доллару на 7%
ТБИЛИСИ, 13 июня — Sputnik. Влияющие на национальную валюту Грузии фундаментальные факторы улучшены, соответственно, вызванное ажиотажем падение лари – это временное явление, сказал замминистра финансов страны Михаил Дундуа.
Оппозиция в последнее время заявляет о грядущем кризисе в экономике Грузии на фоне принятия т. н. закона об "иноагентах". Поводом для негативных прогнозов послужило падение лари по отношению к доллару почти на 7% с 14 мая после принятия парламентом закона в окончательном чтении. Тогда курс лари составлял 2,6804 GEL/$1, а 13 июня – 2,8664 GEL/$1.
"Влияющие на национальную валюту Грузии фундаментальные факторы, которые в то же время являются факторами, обусловившими рост экономики, по сравнению с началом года улучшены. Об этом свидетельствует отчет Всемирного банка, в котором прогноз экономического роста улучшен как в этом, так и в будущем году", – сказал Дундуа.
Учитывая все это, по словам замминистра, падение лари вызвано лишь ажиотажем.
"Фундаментальные факторы в порядке, на высоком уровне, и связанные с лари проблемы вызваны временными, ажиотажными факторами. Фундаментально процессы в экономике идут очень хорошо", – заявил Дундуа.
Согласно июнь прогнозу Всемирного банка, в 2024 году экономика Грузии вырастет на 5,2%, а в 2025 году – на 5%. Таким образом, с января прогноз улучшен на 0,4% и 0,5% соответственно.
Для того, чтобы стабилизировать валюту, Национальный банк на трех валютных аукционах с 16 мая продал из резервов уже 168,7 миллиона долларов.
Что касается резонансного закона, с которым оппозиция связывает падение лари, он вступил в силу в начале июня.
Закон "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.
Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, заявили, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.
К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО и отдельные западные политики, утверждая, что он противоречит западным ценностям.
Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него.
Между тем США ввели визовые ограничения в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, в частности членов правящей партии "Грузинская мечта", членов парламента, сотрудников правоохранительных органов и частных лиц.
В Евросоюзе же заявили, что приступили к рассмотрению вопроса о принятии в июне надлежащих мер, среди которых может быть приостановление на полгода безвизового режима для Грузии.