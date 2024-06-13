https://sputnik-georgia.ru/20240613/padenie-lari---vremennoe-yavlenie-skazal-zamglavy-minfina-gruzii-288388608.html

Падение лари – временное явление, сказал замглавы Минфина Грузии

Падение лари – временное явление, сказал замглавы Минфина Грузии

Sputnik Грузия

За месяц валюта Грузии обесценилась по отношению к доллару на 7% 13.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-13T13:49+0400

2024-06-13T13:49+0400

2024-06-13T16:10+0400

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ТБИЛИСИ, 13 июня — Sputnik. Влияющие на национальную валюту Грузии фундаментальные факторы улучшены, соответственно, вызванное ажиотажем падение лари – это временное явление, сказал замминистра финансов страны Михаил Дундуа. Оппозиция в последнее время заявляет о грядущем кризисе в экономике Грузии на фоне принятия т. н. закона об "иноагентах". Поводом для негативных прогнозов послужило падение лари по отношению к доллару почти на 7% с 14 мая после принятия парламентом закона в окончательном чтении. Тогда курс лари составлял 2,6804 GEL/$1, а 13 июня – 2,8664 GEL/$1.Учитывая все это, по словам замминистра, падение лари вызвано лишь ажиотажем. "Фундаментальные факторы в порядке, на высоком уровне, и связанные с лари проблемы вызваны временными, ажиотажными факторами. Фундаментально процессы в экономике идут очень хорошо", – заявил Дундуа.Согласно июнь прогнозу Всемирного банка, в 2024 году экономика Грузии вырастет на 5,2%, а в 2025 году – на 5%. Таким образом, с января прогноз улучшен на 0,4% и 0,5% соответственно.Для того, чтобы стабилизировать валюту, Национальный банк на трех валютных аукционах с 16 мая продал из резервов уже 168,7 миллиона долларов.Почему обесценился лари?>>Что касается резонансного закона, с которым оппозиция связывает падение лари, он вступил в силу в начале июня. Закон "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, заявили, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО и отдельные западные политики, утверждая, что он противоречит западным ценностям. Западные рейтинги говорят о прогрессе Грузии, а заявления делаются о регрессе – депутат>>Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него.Между тем США ввели визовые ограничения в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, в частности членов правящей партии "Грузинская мечта", членов парламента, сотрудников правоохранительных органов и частных лиц.В Евросоюзе же заявили, что приступили к рассмотрению вопроса о принятии в июне надлежащих мер, среди которых может быть приостановление на полгода безвизового режима для Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, сша, михаил дундуа, всемирный банк, совет европы, законопроект об иноагентах, колебание курса лари, лари