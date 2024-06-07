https://sputnik-georgia.ru/20240607/zapadnye-reytingi-govoryat-o-progresse-gruzii-a-zayavleniya-delayutsya-o-regresse---deputat-288316583.html

Западные рейтинги говорят о прогрессе Грузии, а заявления делаются о регрессе – депутат

Западные рейтинги говорят о прогрессе Грузии, а заявления делаются о регрессе – депутат

Sputnik Грузия

"Атлантический совет" назвал Грузию свободной страной, а тем временем США ввели персональные санкции против ответственных за "подрыв демократии" 07.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-07T17:48+0400

2024-06-07T17:48+0400

2024-06-07T18:02+0400

грузия

политика

дмитрий хундадзе

михаил дундуа

"сила народа"

сша

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Высокорейтинговые западные исследования говорят о том, что Грузия развивается в правильном направлении, но с Запада все же слышна критика, что говорит о двойных стандартах, заявил депутат парламента от партии "Сила народа" Дмитрий Хундадзе.Грузия находится в числе 45 лучших стран мира, которым присвоен статус свободной страны, согласно "Атласу свободы и благополучия в мире 2024" американского аналитического центра "Атлантический совет". Свобода оценивалась по таким критериям, как справедливые выборы, гражданские свободы, политические права, верховенство закона, экономические свободы и другие. Он подчеркнул, что на фоне высоких рейтингов Грузии в западных рейтингах заявления с Запада о том, что в Грузии наблюдается регресс демократии, указывает на двойные стандарты"И сейчас мы получаем высокорейтинговые исследования именно с Запада с абсолютно противоположным результатом, когда с использованием многосторонних индикаторов по индексу свободы Грузия занимает одну из передовых позиций, и что она значительно улучшила показатели после 2012 года", – сказал Хундадзе. В рейтинге "Атлас свободы и благополучия в мире 2024" Грузия оказалась единственной страной-кандидатом на вступление в Евросоюз, которая считается свободной страной.Индексы и рейтинги показывают правду, и они радикально отличаются от" пропитанных лоббистским нарративом восприятий", которые озвучивают руководители разных организаций, заявил в свою очередь заместитель министра финансов Грузии Михаил Дундуа. США вводят визовые ограничения в отношении десятков граждан Грузии – Госдеп>>"После 2012 года в течение 10 лет у Грузии существенное улучшение в рейтинге. Рейтинговая позиция Грузии улучшилась на 23 ступени. Этим улучшением Грузия находится на шестом месте в мире, в Евразии – на втором, а в Европе – на первом месте", – заявил Дундуа. По его словам, уровень свободы в мире постепенно и методично медленно повышается, но два государства выделяются скачкообразным прогрессом – это Грузия и Хорватия, отметил Дундуа. В четверг США ввели визовые ограничения для ответственных за "подрыв демократии" в Грузии, их сообщников и ближайших родственников. Санкции затронули нескольких десятков граждан Грузии – депутатов парламента, членов правящей партии "Грузинская мечта", сотрудников правоохранительных органов и частных лиц.США обеспокоены антидемократическими действиями и риторикой "Грузинской мечты", что ставит под удар европейское будущее Грузии, сказал глава пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер. Визовые ограничения – очередная ошибка США, сказала вице-премьер Грузии>>Несмотря на предупреждения США и остального Запада, а также масштабные акции протеста оппозиции и неправительственных организаций, которые не обошлись без беспорядков и применения полицией силы, закон "О прозрачности иностранного влияния" все же был принят в Грузии. В начале июня он вступил в силу.Скандальный законЗакон "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии.Что ждет НПО в случае неподчинения закону об "иноагентах" – ответ Каладзе>>Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. С 15 апреля они проводят акции протеста, интенсивность которых в последнее время резко упала.К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО, утверждая, что он противоречит западным ценностям. В Грузии противники инициативы назвали ее "российским законом".Часть неправительственных организаций, включая самые авторитетные, заявили, что не намерены регистрироваться в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, и готовы платить штраф за нарушение закона.Когда в Грузии начнется регистрация "иноагентов"?>>В Евросоюзе заявили, что приступили к рассмотрению вопроса о принятии в июне надлежащих мер в отношении Грузии, среди которых может быть приостановление на полгода безвизового режима.Власти Грузии настаивают на том, что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, власти подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования есть у США, Франции, Израиля и Австралии, а также его рассматривает Евросоюз.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, дмитрий хундадзе, михаил дундуа, "сила народа", сша, грузинская мечта - демократическая грузия