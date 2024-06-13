https://sputnik-georgia.ru/20240613/papuashvili-partiya-evropeyskaya-gruziya-nezakonno-finansiruetsya-iz-za-rubezha-288393842.html
Папуашвили: партия "Европейская Грузия" незаконно финансируется из-за рубежа
Папуашвили: партия "Европейская Грузия" незаконно финансируется из-за рубежа
Sputnik Грузия
Всем известно, что финансируемая из Европы "Табула" – это обычная партийная настенная газета "Европейской Грузии", сказал глава парламента Грузии 13.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-13T19:05+0400
2024-06-13T19:05+0400
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ТБИЛИСИ, 13 июня — Sputnik. Грузинское онлайн-издание "Табула" финансируется из государственного бюджета Финляндии, а это означает, что оппозиционная партия "Европейская Грузия", чьей стенгазетой является это издание, получает деньги в обход закона, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Основателем "Табулы" является Тамар Черголеишвили. В ноябре 2023 года Черголеишвили заявила, что вступает в партию "Европейская Грузии", возглавляемую ее мужем Гигой Бокерия, и покидает "Табулу", чтобы она смогла сохранить независимую редакционную политику. На сегодняшний день Черголеишвили является одним из лидеров партии. Она планирует участие в парламентских выборах 26 октября. Он подчеркнул, что финансирование партий в Грузии в обход закона противоречит европейским ценностям. "С одной стороны, говорить о деполяризации, о равных возможностях, а с другой – финансировать политические партии в обход закона. Это противоречит европейским ценностям, в том числе когда пропагандистское СМИ "Европейской Грузии" финансируется из-за рубежа", – сказал Папуашвили. Тем самым он обосновал необходимость действия в Грузии закона "О прозрачности иностранного влияния". Резонансный законопроект был принят вопреки массовым протестам в Грузии и резкую критику Запада. В начале июня он вступил в силу. Страсти вокруг закона об "иноагентах"Закон "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, заявили, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Когда в Грузии начнется регистрация "иноагентов"?>>К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО и отдельные западные политики, утверждая, что он противоречит западным ценностям. Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он на стадии рассмотрения.Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Что ждет НПО в случае неподчинения закону об "иноагентах" – ответ Каладзе>>Между тем США ввели визовые ограничения в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, в частности членов правящей партии "Грузинская мечта", членов парламента, сотрудников правоохранительных органов и частных лиц. В Евросоюзе же заявили, что приступили к рассмотрению вопроса о принятии в июне надлежащих мер, среди которых может быть приостановление на полгода безвизового режима для Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, сша, европа, шалва папуашвили, тамара черголеишвили, гига бокерия, европейская грузия, евросоюз, законопроект об иноагентах
грузия, политика, новости, сша, европа, шалва папуашвили, тамара черголеишвили, гига бокерия, европейская грузия, евросоюз, законопроект об иноагентах
Папуашвили: партия "Европейская Грузия" незаконно финансируется из-за рубежа
19:05 13.06.2024 (обновлено: 19:20 13.06.2024)
Всем известно, что финансируемая из Европы "Табула" – это обычная партийная настенная газета "Европейской Грузии", сказал глава парламента Грузии
ТБИЛИСИ, 13 июня — Sputnik. Грузинское онлайн-издание "Табула" финансируется из государственного бюджета Финляндии, а это означает, что оппозиционная партия "Европейская Грузия", чьей стенгазетой является это издание, получает деньги в обход закона, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Основателем "Табулы" является Тамар Черголеишвили. В ноябре 2023 года Черголеишвили заявила, что вступает в партию "Европейская Грузии", возглавляемую ее мужем Гигой Бокерия, и покидает "Табулу", чтобы она смогла сохранить независимую редакционную политику. На сегодняшний день Черголеишвили является одним из лидеров партии. Она планирует участие в парламентских выборах 26 октября.
"Всем известно, что "Табула" – это обычная партийная настенная газета "Европейской Грузии". Когда она финансируется из-за рубежа, соответственно, тем самым происходит финансирование партии. Когда мы видим такие случаи, это, конечно, удивляет нас", – заявил Папуашвили.
Он подчеркнул, что финансирование партий в Грузии в обход закона противоречит европейским ценностям.
"С одной стороны, говорить о деполяризации, о равных возможностях, а с другой – финансировать политические партии в обход закона. Это противоречит европейским ценностям, в том числе когда пропагандистское СМИ "Европейской Грузии" финансируется из-за рубежа", – сказал Папуашвили.
Тем самым он обосновал необходимость действия в Грузии закона "О прозрачности иностранного влияния". Резонансный законопроект был принят вопреки массовым протестам в Грузии и резкую критику Запада. В начале июня он вступил в силу.
Страсти вокруг закона об "иноагентах"
Закон "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.
Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, заявили, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.
К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО и отдельные западные политики, утверждая, что он противоречит западным ценностям.
Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он на стадии рассмотрения.
Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.
Между тем США ввели визовые ограничения в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, в частности членов правящей партии "Грузинская мечта", членов парламента, сотрудников правоохранительных органов и частных лиц.
В Евросоюзе же заявили, что приступили к рассмотрению вопроса о принятии в июне надлежащих мер, среди которых может быть приостановление на полгода безвизового режима для Грузии.