https://sputnik-georgia.ru/20240603/kogda-v-gruzii-nachnetsya-registratsiya-inoagentov-288235082.html

Когда в Грузии начнется регистрация "иноагентов"?

Когда в Грузии начнется регистрация "иноагентов"?

Sputnik Грузия

У Минюста есть два месяца на создание электронного портала для организаций, проводящих интересы иностранной силы 03.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-03T16:31+0400

2024-06-03T16:31+0400

2024-06-03T17:57+0400

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шалва папуашвили

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 3 июн – Sputnik. Регистрация финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций и СМИ в специальном реестре начнется через 60 дней, то есть после того, как министерство примет все необходимые нормативные акты и создаст соответствующий электронный портал, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Закон "О прозрачности иностранного влияния", против которого выступали оппоненты властей и Запад, уже вступил в силу. Парламент 28 мая преодолел вето президента, а 3 июня документ подписал глава законодательного органа, и он был обнародован на сайте Законодательного вестника. Запад заявил, что власти Грузии отдалили страну от евроатлантической интеграции. Через 60 дней, в течение месяца, то есть до 4-5 сентября неправительственные организации и СМИ, более 20% их годового дохода которых в 2023 году было зарубежным финансированием, должны будут зарегистрироваться в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы. Что касается заявления некоторых НПО о неповиновении закону, то это, по оценке Папуашвили, недемократичное действие и противоречит духу верховенства закона. "Это противоречит декларированным ими же принципам о том, что мы должны жить в правовом государстве. Закон принят, все знают, что нужно делать и все знают какие последствия будут, если не будет декларирования", – заявил Папуашвили.Глава парламента Грузии подписал законопроект об "иноагентах" >>Если им не нравится текст закона, то почему они сами не берут на себя обязанность добровольно, проактивно быть прозрачными перед народом, задался вопросом глава парламента. "Это показывает, что на самом деле у них проблемы ни с какой-либо статьей закона, а у них проблема в том, что народу станут известны их финансы, станет известно куда уходит часть зарубежного финансирования, о котором время от времени мы узнаем, что тратится на радикализм, на организации, которые в последнее время заняты террором и угрозами", – заявил Папуашвили. Глава парламента выразил сожаления в связи с тем, что сегодня зарубежное финансирование ассоциируется с такими организациями, которые заняты террором и угрозами. "Я призываю всех следовать нормам и духу закона, и действовать в соответствии с законом", – заявил Папуашвили.Все за и противОппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС, называя его "российским". С 15 апреля они проводят акции протеста, интенсивность которых в последнее время резко упала. Западное финансирование в Грузии стало ассоциироваться с насилием – спикер парламента>>Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии. К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО, утверждая, что он противоречит западным ценностям. В Грузии противники инициативы назвали ее "российским законом".США 23 мая объявили о введении политики визовых ограничений в отношении ответственных "за подрыв демократии в Грузии", их соучастников и членов семей. В Евросоюзе же 27 мая заявили, что приступил к рассмотрению вопроса о принятии надлежащих мер в июне, если закон будет задействован.Премьер Грузии: заключение БДИПЧ по закону об "иноагентах" не имеет ценности>>Власти Грузии настаивают на том, что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, власти подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а также их принимают Евросоюз и Франция.Детали законаЗакон не ограничивает деятельность юридических лиц, которых он касается, а лишь обязывает регистрироваться и каждый январь заполнять финансовую декларацию за предыдущий год. Отказ от регистрации или незаполнение декларации в установленные сроки повлечет за собой штраф в 25 тысяч лари.Согласно закону, полномочное лицо министерства юстиции Грузии получает право в любое время провести дистанционный мониторинг (надлежащее исследование и изучение вопроса) для выявления организаций, проводящих интересы иностранной силы, или проверки выполнения требований закона.Для проведения мониторинга полномочное лицо Минюста получает право отыскать персональные данные и содержащую тайну информацию, за исключением гостайны.Организация, проводящая интересы иностранной силы, – это:– некоммерческое юридическое лицо, не основанное административным органом и не являющееся спортивной федерацией или организацией, занимающейся вопросами крови, если источником более 20% всего его годового дохода является "иностранная сила";– вещатель, если источником более 20% некоммерческого годового дохода является "иностранная сила";– юридическое лицо, владеющее печатным СМИ, если источником более 20% некоммерческого годового дохода является "иностранная сила";– юридическое лицо, владеющее или использующее грузинский домен и/или хостинг для распространения массовой информации в Интернете на грузинском языке, если источником более 20% некоммерческого годового дохода является "иностранная сила".По доходом подразумеваются как полученные финансы, так и материальные блага (движимое или недвижимое имущество) в собственность или в пользование.Полученным от иностранной силы доходом считается доход, если он поступил непосредственно от иностранной силы или от нее не напрямую, либо если он поступил напрямую или не напрямую от юридического лица, который в свою очередь также напрямую или нет получил эти доходы от иностранной силы. Третье условие - источник дохода не идентифицирован.Иностранная сила – это:– субъект, составляющий систему власти иностранного государства;– физическое лицо, не являющееся гражданином Грузии;– юридическое лицо, основанное не на основании грузинского законодательства;– организационное образование (фонд, ассоциация, союз, корпорация и т. д.) или другое объединение людей, созданное на основе права другого государства или/и международного права.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, шалва папуашвили, законопроект об иноагентах