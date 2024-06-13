https://sputnik-georgia.ru/20240613/u-kazhdogo-chlena-natsdvizheniya-svoya-konkretnaya-rol---kaladze-288392672.html
У каждого члена "Нацдвижения" своя конкретная роль – Каладзе
У каждого члена "Нацдвижения" своя конкретная роль – Каладзе
Sputnik Грузия
Население Грузии не забыло кровавый режим "Национального движения" – партии, возвращение к власти которой опасно для страны и общества, заявил генсек правящей... 13.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-13T17:53+0400
2024-06-13T17:53+0400
2024-06-13T18:49+0400
политика
грузия
новости
зураб джапаридзе
каха каладзе
единое национальное движение
парламентские выборы в грузии 2024
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ТБИЛИСИ, 13 июня — Sputnik. "Единое Национальное движение" – это не просто название партии, это были конкретные люди, такие как лидер партии "Гирчи – больше свободы" Зураб Джапаридзе и у каждого была своя роль в большом несчастье, происходившим в стране во время их нахождения у власти, заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Каладзе, комментируя заявление оппозиционного политика. Лидер партии "Гирчи – больше свободы" Зураб Джапаридзе написал в социальной сети два возможных сценария участия оппозиции на предстоящих парламентских выборах – вместе с "Нацдвижением" или отдельно от него. По его словам, бывшая правящая партия готова пойти на многие уступки: отказаться от партийного финансирования, своего избирательного номера и т. д., которые устроят тех избирателей, которые "ненавидят "Нацдвижение". По его словам, население Грузии не забыло кровавый режим "Национального движения", партии, возвращение к власти которой опасно для страны и общества. По словам мэра, сегодня "Нацдвижение" представляет разные партии, но это обычные радикалы, которые в своих заявлениях сами в этом признаются. В правящей партии "радикальной оппозицией" называют представителей крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" и ее соратников. К объединению оппозицию призвала президент Грузии Саломе Зурабишвили и предложила оппозиционным партиям подписать "Грузинскую хартию" и тем самым взять на себя обязательство после парламентских выборов октября 2024 года упразднить законы, препятствующие европейскому курсу страны, провести реформы в судебной, правоохранительной и других сферах и досрочные выборы. Объединится ли оппозиция в Грузии к парламентским выборам? >>В хартии сказано, что этот план должен быть выполнен укомплектованным президентом правительством. Хартию Зурабишвили подписали 17 партий и пять независимых депутатов парламента. Среди партий не подписавших документ "Гирчи" и "За Грузию" экс-премьера Гахария. В оппозиции заявляют, что правящая партия "Грузинская мечта" сделает возможное для сохранения власти, в том числе они не исключают фальсификацию предстоящих выборов. Часть оппозиции говорит о недоверии к действующему главе ЦИК Георгию Каландаришвили, называя его ставленником правящей партии. Между тем, как ранее заявил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе, оппозиция знает, что проиграет парламентские выборы, и ведет кампанию против ЦИК, чтобы делигитимировать выборы. Парламентские выборы 2024 Парламентские выборы в Грузии намечены на 26 октября. Это будут первые выборы, которые пройдут по системе электронного голосования на 90% участках в стране. Жители хоть и будут голосовать как прежде на участках, но по новым бюллетеням, и подсчитываться результаты будут специальной счетной машиной. Ранее система электронного голосования охватывала лишь небольшую часть участков и осуществлялась в пилотном режиме. Также это будут первые выборы в Грузии, которые пройдут по полностью пропорциональной системе, что означает, что 150 мест в парламенте будут заполнены на основании голосования за партии. При этом партия сможет попасть в парламент только набрав не менее 5% голосов избирателей. Партия "Альт-Инфо" все-таки примет участие в парламентских выборах в Грузии >>Для получения парламентского большинства, позволяющего единолично утверждать правительство, партия должна будет получить поддержку не менее 50% избирателей, которые будут голосовать как на территории Грузии, так и за ее пределами. От парламентских выборов зависит, кто получит право формировать правительство и управлять страной ближайшие четыре года. По предварительной информации, в этом году для наблюдения за выборами прибудет беспрецедентное число наблюдателей. Об отправке многочисленных миссий, помимо ОБСЕ, уже заявили в ЕС и США. Демократическое и честное проведение предстоящих в октябре 2024 года парламентских выборов является одним из требований Евросоюза к Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, зураб джапаридзе, каха каладзе, единое национальное движение, парламентские выборы в грузии 2024
политика, грузия, новости, зураб джапаридзе, каха каладзе, единое национальное движение, парламентские выборы в грузии 2024
У каждого члена "Нацдвижения" своя конкретная роль – Каладзе
17:53 13.06.2024 (обновлено: 18:49 13.06.2024)
Население Грузии не забыло кровавый режим "Национального движения" – партии, возвращение к власти которой опасно для страны и общества, заявил генсек правящей партии
ТБИЛИСИ, 13 июня — Sputnik. "Единое Национальное движение" – это не просто название партии, это были конкретные люди, такие как лидер партии "Гирчи – больше свободы" Зураб Джапаридзе и у каждого была своя роль в большом несчастье, происходившим в стране во время их нахождения у власти, заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Каладзе, комментируя заявление оппозиционного политика.
Лидер партии "Гирчи – больше свободы" Зураб Джапаридзе написал в социальной сети два возможных сценария участия оппозиции на предстоящих парламентских выборах – вместе с "Нацдвижением" или отдельно от него. По его словам, бывшая правящая партия готова пойти на многие уступки: отказаться от партийного финансирования, своего избирательного номера и т. д., которые устроят тех избирателей, которые "ненавидят "Нацдвижение".
"Национальное движение" было не просто названием, это были конкретные люди и у каждого была своя роль в этом большом несчастье. Кстати, Зураб Джапаридзе тоже был членом этой команды. Сегодняшняя радикальная оппозиция состоит из выходцев из этой партии. Как бы названия не менялись, люди хорошо помнят, кто что представляет", – сказал Каладзе журналистам.
По его словам, население Грузии не забыло кровавый режим "Национального движения", партии, возвращение к власти которой опасно для страны и общества.
"Конечно, присутствие этих людей у власти представляет большую опасность для нашей страны и, в первую очередь, для нашего населения. Люди не забыли то насилие и кровавый режим. Многие молодые люди, возможно, не знают, какой была власть во времена "Национального движения", но большинство населения это прекрасно помнит", – заявил Каладзе.
По словам мэра, сегодня "Нацдвижение" представляет разные партии, но это обычные радикалы, которые в своих заявлениях сами в этом признаются.
В правящей партии "радикальной оппозицией" называют представителей крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" и ее соратников.
К объединению оппозицию призвала президент Грузии Саломе Зурабишвили и предложила оппозиционным партиям подписать "Грузинскую хартию" и тем самым взять на себя обязательство после парламентских выборов октября 2024 года упразднить законы, препятствующие европейскому курсу страны, провести реформы в судебной, правоохранительной и других сферах и досрочные выборы.
В хартии сказано, что этот план должен быть выполнен укомплектованным президентом правительством.
Хартию Зурабишвили подписали 17 партий и пять независимых депутатов парламента. Среди партий не подписавших документ "Гирчи" и "За Грузию" экс-премьера Гахария.
В оппозиции заявляют, что правящая партия "Грузинская мечта" сделает возможное для сохранения власти, в том числе они не исключают фальсификацию предстоящих выборов. Часть оппозиции говорит о недоверии к действующему главе ЦИК Георгию Каландаришвили, называя его ставленником правящей партии. Между тем, как ранее заявил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе, оппозиция знает, что проиграет парламентские выборы, и ведет кампанию против ЦИК, чтобы делигитимировать выборы.
Парламентские выборы 2024
Парламентские выборы в Грузии намечены на 26 октября. Это будут первые выборы, которые пройдут по системе электронного голосования на 90% участках в стране. Жители хоть и будут голосовать как прежде на участках, но по новым бюллетеням, и подсчитываться результаты будут специальной счетной машиной. Ранее система электронного голосования охватывала лишь небольшую часть участков и осуществлялась в пилотном режиме.
Также это будут первые выборы в Грузии, которые пройдут по полностью пропорциональной системе, что означает, что 150 мест в парламенте будут заполнены на основании голосования за партии. При этом партия сможет попасть в парламент только набрав не менее 5% голосов избирателей.
Для получения парламентского большинства, позволяющего единолично утверждать правительство, партия должна будет получить поддержку не менее 50% избирателей, которые будут голосовать как на территории Грузии, так и за ее пределами.
От парламентских выборов зависит, кто получит право формировать правительство и управлять страной ближайшие четыре года.
По предварительной информации, в этом году для наблюдения за выборами прибудет беспрецедентное число наблюдателей. Об отправке многочисленных миссий, помимо ОБСЕ, уже заявили в ЕС и США. Демократическое и честное проведение предстоящих в октябре 2024 года парламентских выборов является одним из требований Евросоюза к Грузии.