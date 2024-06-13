https://sputnik-georgia.ru/20240613/u-kazhdogo-chlena-natsdvizheniya-svoya-konkretnaya-rol---kaladze-288392672.html

У каждого члена "Нацдвижения" своя конкретная роль – Каладзе

У каждого члена "Нацдвижения" своя конкретная роль – Каладзе

Sputnik Грузия

Население Грузии не забыло кровавый режим "Национального движения" – партии, возвращение к власти которой опасно для страны и общества, заявил генсек правящей... 13.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-13T17:53+0400

2024-06-13T17:53+0400

2024-06-13T18:49+0400

политика

грузия

новости

зураб джапаридзе

каха каладзе

единое национальное движение

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 13 июня — Sputnik. "Единое Национальное движение" – это не просто название партии, это были конкретные люди, такие как лидер партии "Гирчи – больше свободы" Зураб Джапаридзе и у каждого была своя роль в большом несчастье, происходившим в стране во время их нахождения у власти, заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Каладзе, комментируя заявление оппозиционного политика. Лидер партии "Гирчи – больше свободы" Зураб Джапаридзе написал в социальной сети два возможных сценария участия оппозиции на предстоящих парламентских выборах – вместе с "Нацдвижением" или отдельно от него. По его словам, бывшая правящая партия готова пойти на многие уступки: отказаться от партийного финансирования, своего избирательного номера и т. д., которые устроят тех избирателей, которые "ненавидят "Нацдвижение". По его словам, население Грузии не забыло кровавый режим "Национального движения", партии, возвращение к власти которой опасно для страны и общества. По словам мэра, сегодня "Нацдвижение" представляет разные партии, но это обычные радикалы, которые в своих заявлениях сами в этом признаются. В правящей партии "радикальной оппозицией" называют представителей крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" и ее соратников. К объединению оппозицию призвала президент Грузии Саломе Зурабишвили и предложила оппозиционным партиям подписать "Грузинскую хартию" и тем самым взять на себя обязательство после парламентских выборов октября 2024 года упразднить законы, препятствующие европейскому курсу страны, провести реформы в судебной, правоохранительной и других сферах и досрочные выборы. Объединится ли оппозиция в Грузии к парламентским выборам? >>В хартии сказано, что этот план должен быть выполнен укомплектованным президентом правительством. Хартию Зурабишвили подписали 17 партий и пять независимых депутатов парламента. Среди партий не подписавших документ "Гирчи" и "За Грузию" экс-премьера Гахария. В оппозиции заявляют, что правящая партия "Грузинская мечта" сделает возможное для сохранения власти, в том числе они не исключают фальсификацию предстоящих выборов. Часть оппозиции говорит о недоверии к действующему главе ЦИК Георгию Каландаришвили, называя его ставленником правящей партии. Между тем, как ранее заявил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе, оппозиция знает, что проиграет парламентские выборы, и ведет кампанию против ЦИК, чтобы делигитимировать выборы. Парламентские выборы 2024 Парламентские выборы в Грузии намечены на 26 октября. Это будут первые выборы, которые пройдут по системе электронного голосования на 90% участках в стране. Жители хоть и будут голосовать как прежде на участках, но по новым бюллетеням, и подсчитываться результаты будут специальной счетной машиной. Ранее система электронного голосования охватывала лишь небольшую часть участков и осуществлялась в пилотном режиме. Также это будут первые выборы в Грузии, которые пройдут по полностью пропорциональной системе, что означает, что 150 мест в парламенте будут заполнены на основании голосования за партии. При этом партия сможет попасть в парламент только набрав не менее 5% голосов избирателей. Партия "Альт-Инфо" все-таки примет участие в парламентских выборах в Грузии >>Для получения парламентского большинства, позволяющего единолично утверждать правительство, партия должна будет получить поддержку не менее 50% избирателей, которые будут голосовать как на территории Грузии, так и за ее пределами. От парламентских выборов зависит, кто получит право формировать правительство и управлять страной ближайшие четыре года. По предварительной информации, в этом году для наблюдения за выборами прибудет беспрецедентное число наблюдателей. Об отправке многочисленных миссий, помимо ОБСЕ, уже заявили в ЕС и США. Демократическое и честное проведение предстоящих в октябре 2024 года парламентских выборов является одним из требований Евросоюза к Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, зураб джапаридзе, каха каладзе, единое национальное движение, парламентские выборы в грузии 2024