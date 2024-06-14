https://sputnik-georgia.ru/20240614/kvaratskheliya-sbornaya-gruzii-sdelaet-maksimum-chtoby-ostavit-svoy-sled-na-evro-2024-288405152.html

Кварацхелия: сборная Грузии сделает максимум, чтобы оставить свой след на Евро 2024

Кварацхелия: сборная Грузии сделает максимум, чтобы оставить свой след на Евро 2024

Sputnik Грузия

Сборная Грузии по футболу сыграет свой первый матч в рамках Евро 18 июня с командой Турции 14.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-14T14:20+0400

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сборная грузии по футболу

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ТБИЛИСИ, 14 июня — Sputnik. Сборная Грузии по футболу сделает все возможное, чтобы оставить свой след на чемпионате Европы 2024 года, на который попала впервые, сказал один из молодых лидеров команды, нападающий Хвича Кварацхелия.Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Грузии сыграет свой первый матч группы F 18 июня с командой Турции в Дортмунде, 22 июня – со сборной Чехии в Гамбурге, а 26 июня – с командой Португалии в Гельзенкирхене.По его словам, грузинская команда максимально сконцентрирована и максимально готовится к этому чемпионату."Наверно, чемпионат Европы и чемпионат мира самые важные чемпионаты для футболиста, так как ты играешь от имени своей страны, играешь для своей страны. Это очень важно и очень большая ответственность", - заявил Кварацхелия.По его словам, вся Грузия мечтала о таком успехе сборной страны. Дебютный для Грузии чемпионат Европы по футболу стартует в Германии>>"Наверно, самой большой мечтой было для каждого грузина, для грузинских футболистов, для грузинских болельщиков, чтобы мы приехали на такой важный турнир.... Мы все вместе мечтали об этом и когда мы этого достигли, это, наверно, был самый счастливый день для нас", - сказал Кварацхелия. Футболист подчеркнул, что 18 числа, когда грузинской команде предстоит сыграть в первом своем матче на чемпионате Европы, будет "еще одна большая единая Грузия". "Мы все вместе постараемся выиграть", - сказал он. Грузинская сборная попала на Евро 2024 благодаря победе над командой Греции в финале плей-офф Лиги наций. Исторический матч состоялся 26 марта. В тот день ликовала вся Грузия. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, германия, хвича кварацхелия, уефа, сборная грузии по футболу