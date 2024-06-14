https://sputnik-georgia.ru/20240614/parlament-preodoleet-veto-prezidenta-gruzii-na-popravki-v-izbiratelnyy-kodeks-288406186.html

Парламент преодолеет вето президента Грузии на поправки в Избирательный кодекс

Парламент преодолеет вето президента Грузии на поправки в Избирательный кодекс

Sputnik Грузия

Свое решение президент обосновала тем, что поправкой упраздняется необходимость консенсуса между партиями для принятия решений в ЦИК 14.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-14T15:48+0400

2024-06-14T15:48+0400

2024-06-14T15:48+0400

политика

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саломе зурабишвили

ираклий кадагишвили

избирательный кодекс грузии

вето президента

парламент грузии

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ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Парламентское большинство намерено преодолеть вето президента Грузии Саломе Зурабишвили, которое она наложила на принятые парламентом поправки в Избирательный кодекс, упрощающие принятие Центризбиркомом решений, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кадагишвили. Поправки предусматривают создание т. н. антитупикового механизма на случай, когда на заседании Центризбиркома не удается принять решение, требующее голосования как минимум 2/3 полного состава ЦИК. На том же заседании состоится повторное голосование, и в данном случае для принятия решения будет достаточно 1/2 голосов. Депутат также напомнила о том, что Зурабишвили, которая стала президентом благодаря поддержке "Грузинской мечты", сегодня примкнула оппозиции. "Президент перешла в оппозицию. Как они не участвуют ни в каком голосовании, то же самое делает и президент, но у нее есть дополнительные рычаги, чтобы выразить свое неучастие с помощью вето, и она это делает", – заявил Кадагишвили. Свое решение президент обосновала тем, что поправкой упраздняется необходимость консенсуса между партиями для принятия решений в ЦИК, и у правящей партии появляется возможность практически однопартийно принимать решения. Президент Грузии наложила вето на поправки о решениях ЦИК >>Речь идет о решениях ЦИК, которые касаются отмены решений, принятых нижестоящими избирательными комиссиями, в том числе результатов по избирательному округу/участку, вскрытия пакетов, поступивших из участковой избирательной комиссии, и пересчета избирательных бюллетеней. Авторы законопроекта пояснили, что вводимые изменения будут способствовать эффективному функционированию ЦИК и пресечению препятствий его работе. Новшества к выборам – парламент Грузии принял поправки о делегатах в партийных списках>>Вето президента будет рассмотрено в парламенте, после чего состоится голосование. Если большинство парламента сочтет аргументы Зурабишвили необъективными, оно сможет преодолеть это вето. Если президент и на этот раз откажется подписывать законопроект, это сможет сделать председатель парламента. Очередные парламентские выборы состоятся в Грузии 26 октября. Они впервые пройдут полностью по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам, и с использованием электронных технологий. От парламентских выборов зависит, кто получит право формировать правительство и управлять страной ближайшие четыре года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , ираклий кадагишвили, избирательный кодекс грузии, вето президента, парламент грузии