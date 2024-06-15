https://sputnik-georgia.ru/20240615/chto-vliyaet-na-obestsenivanie-lari--mnenie-eksperta-288414549.html

Что влияет на обесценивание лари? – мнение эксперта

Что влияет на обесценивание лари? – мнение эксперта

Sputnik Грузия

Интервенции Национального банка на валютном рынке служат доведению колебаний курса до минимума, считает эксперт 15.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-15T11:58+0400

2024-06-15T11:58+0400

2024-06-15T11:58+0400

экономика

грузия

новости

всемирный банк

иосиф арчвадзе

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ТБИЛИСИ, 15 июня — Sputnik. На падение курса национальной валюты Грузии влияет ажиотаж, заявил эксперт по экономическим вопросам Сосо Арчвадзе. Оппозиция в последнее время заявляет о грядущем кризисе в экономике Грузии на фоне принятия т. н. закона об "иноагентах". Поводом для негативных прогнозов послужило падение лари по отношению к доллару почти на 7% с 14 мая после принятия парламентом закона в окончательном чтении. Тогда курс лари составлял 2,6804 GEL/$1, а 13 июня – 2,8664 GEL/$1. Как пояснил эксперт, в целом на обменный курс не только лари, но и валюты любой страны влияют несколько факторов: экономический и эмоциональный. По его словам, чем меньше страна, тем большую роль в ней может играть второй фактор, хотя и государства с крупной экономикой также не застрахованы от этого. "Исходя из масштабов экономик государств, поскольку экономика Грузии, если использовать спортивную терминологию, относится к относительно легким и полулегким весовым категориям, здесь, конечно, большую роль играет второй фактор", – отметил он. Нацбанк Грузии продал доллары на валютном аукционе для стабилизации рынка >>Тем не менее эксперт напомнил о позитивной тенденции роста экономики Грузии и позитивных прогнозах международных финансовых институтов. Так, согласно июньскому прогнозу Всемирного банка, в 2024 году экономика Грузии вырастет на 5,2%, а в 2025 году – на 5%. Таким образом, с января прогноз улучшен на 0,4% и 0,5% соответственно. "Недавно Всемирный банк сделал прогноз на 2021-2026 годы, экономика Грузии растет довольно успешно, более чем в 1,5 раза. Она также отличается ростом по сравнению со своими соседями. Добавьте к этому тот факт, что, согласно последним данным, экономика Грузии выросла примерно на 34% по сравнению с допандемическим периодом, в то время как средний рост мировой экономики составляет всего 14%", – сказал он. Также, по его словам, инфляция в Грузии относительно ниже, чем в США и ЕС. По статистике, годовая инфляция (май 2024 года к маю 2023 года) в Грузии составила 2% при целевом показателе 3%. По данным за предыдущий месяц, годовая инфляция (апрель 2024 года к апрелю 2023 года) в Грузии составляла 1,5%. Кроме того, эксперт считает, что интервенции Национального банка на валютном рынке служат доведению колебаний курса до минимума. Почему обесценился лари? >>Для того, чтобы стабилизировать валюту, Национальный банк на трех валютных аукционах с 16 мая продал из резервов уже 168,7 миллиона долларов. Установление официального обменного курса лари по отношению к доллару с мая 2009 года осуществляется посредством агрегирования сделок на межбанковском рынке торговой системы Bloomberg. С 1 февраля 2021 года грузинский валютный рынок полностью перешел на торговлю в системе Bmatch Bloomberg.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, всемирный банк, иосиф арчвадзе