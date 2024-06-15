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Что влияет на обесценивание лари? – мнение эксперта
Что влияет на обесценивание лари? – мнение эксперта
Sputnik Грузия
Интервенции Национального банка на валютном рынке служат доведению колебаний курса до минимума, считает эксперт 15.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-15T11:58+0400
2024-06-15T11:58+0400
2024-06-15T11:58+0400
экономика
грузия
новости
всемирный банк
иосиф арчвадзе
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ТБИЛИСИ, 15 июня — Sputnik. На падение курса национальной валюты Грузии влияет ажиотаж, заявил эксперт по экономическим вопросам Сосо Арчвадзе. Оппозиция в последнее время заявляет о грядущем кризисе в экономике Грузии на фоне принятия т. н. закона об "иноагентах". Поводом для негативных прогнозов послужило падение лари по отношению к доллару почти на 7% с 14 мая после принятия парламентом закона в окончательном чтении. Тогда курс лари составлял 2,6804 GEL/$1, а 13 июня – 2,8664 GEL/$1. Как пояснил эксперт, в целом на обменный курс не только лари, но и валюты любой страны влияют несколько факторов: экономический и эмоциональный. По его словам, чем меньше страна, тем большую роль в ней может играть второй фактор, хотя и государства с крупной экономикой также не застрахованы от этого. "Исходя из масштабов экономик государств, поскольку экономика Грузии, если использовать спортивную терминологию, относится к относительно легким и полулегким весовым категориям, здесь, конечно, большую роль играет второй фактор", – отметил он. Нацбанк Грузии продал доллары на валютном аукционе для стабилизации рынка >>Тем не менее эксперт напомнил о позитивной тенденции роста экономики Грузии и позитивных прогнозах международных финансовых институтов. Так, согласно июньскому прогнозу Всемирного банка, в 2024 году экономика Грузии вырастет на 5,2%, а в 2025 году – на 5%. Таким образом, с января прогноз улучшен на 0,4% и 0,5% соответственно. "Недавно Всемирный банк сделал прогноз на 2021-2026 годы, экономика Грузии растет довольно успешно, более чем в 1,5 раза. Она также отличается ростом по сравнению со своими соседями. Добавьте к этому тот факт, что, согласно последним данным, экономика Грузии выросла примерно на 34% по сравнению с допандемическим периодом, в то время как средний рост мировой экономики составляет всего 14%", – сказал он. Также, по его словам, инфляция в Грузии относительно ниже, чем в США и ЕС. По статистике, годовая инфляция (май 2024 года к маю 2023 года) в Грузии составила 2% при целевом показателе 3%. По данным за предыдущий месяц, годовая инфляция (апрель 2024 года к апрелю 2023 года) в Грузии составляла 1,5%. Кроме того, эксперт считает, что интервенции Национального банка на валютном рынке служат доведению колебаний курса до минимума. Почему обесценился лари? >>Для того, чтобы стабилизировать валюту, Национальный банк на трех валютных аукционах с 16 мая продал из резервов уже 168,7 миллиона долларов. Установление официального обменного курса лари по отношению к доллару с мая 2009 года осуществляется посредством агрегирования сделок на межбанковском рынке торговой системы Bloomberg. С 1 февраля 2021 года грузинский валютный рынок полностью перешел на торговлю в системе Bmatch Bloomberg.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, всемирный банк, иосиф арчвадзе
экономика, грузия, новости, всемирный банк, иосиф арчвадзе
Что влияет на обесценивание лари? – мнение эксперта
Интервенции Национального банка на валютном рынке служат доведению колебаний курса до минимума, считает эксперт
ТБИЛИСИ, 15 июня — Sputnik. На падение курса национальной валюты Грузии влияет ажиотаж, заявил эксперт по экономическим вопросам Сосо Арчвадзе.
Оппозиция в последнее время заявляет о грядущем кризисе в экономике Грузии на фоне принятия т. н. закона об "иноагентах". Поводом для негативных прогнозов послужило падение лари по отношению к доллару почти на 7% с 14 мая после принятия парламентом закона в окончательном чтении. Тогда курс лари составлял 2,6804 GEL/$1, а 13 июня – 2,8664 GEL/$1.
"Проведение крупных транзакций, ажиотаж в какой-то степени влияет на курс национальной валюты. В данном случае мы имеем дело именно с этим. По макроэкономическим показателям ситуация достаточно позитивная, обнадеживающая", – заявил Арчвадзе.
Как пояснил эксперт, в целом на обменный курс не только лари, но и валюты любой страны влияют несколько факторов: экономический и эмоциональный.
По его словам, чем меньше страна, тем большую роль в ней может играть второй фактор, хотя и государства с крупной экономикой также не застрахованы от этого.
"Исходя из масштабов экономик государств, поскольку экономика Грузии, если использовать спортивную терминологию, относится к относительно легким и полулегким весовым категориям, здесь, конечно, большую роль играет второй фактор", – отметил он.
Тем не менее эксперт напомнил о позитивной тенденции роста экономики Грузии и позитивных прогнозах международных финансовых институтов.
Так, согласно июньскому прогнозу Всемирного банка, в 2024 году экономика Грузии вырастет на 5,2%, а в 2025 году – на 5%. Таким образом, с января прогноз улучшен на 0,4% и 0,5% соответственно.
"Недавно Всемирный банк сделал прогноз на 2021-2026 годы, экономика Грузии растет довольно успешно, более чем в 1,5 раза. Она также отличается ростом по сравнению со своими соседями. Добавьте к этому тот факт, что, согласно последним данным, экономика Грузии выросла примерно на 34% по сравнению с допандемическим периодом, в то время как средний рост мировой экономики составляет всего 14%", – сказал он.
Также, по его словам, инфляция в Грузии относительно ниже, чем в США и ЕС.
"По сравнению с Грузией в США в прошлом месяце инфляция была почти в 2 раза выше. Что касается Грузии, то, несмотря на то, что в последние месяцы темпы инфляции увеличивались, в мае ее 3/4 были связаны с повышением цен на энергоносители. Как вы знаете, Грузия является страной-импортером энергоносителей", – сказал Арчвадзе.
По статистике, годовая инфляция (май 2024 года к маю 2023 года) в Грузии составила 2% при целевом показателе 3%. По данным за предыдущий месяц, годовая инфляция (апрель 2024 года к апрелю 2023 года) в Грузии составляла 1,5%.
Кроме того, эксперт считает, что интервенции Национального банка на валютном рынке служат доведению колебаний курса до минимума.
Для того, чтобы стабилизировать валюту, Национальный банк на трех валютных аукционах с 16 мая продал из резервов уже 168,7 миллиона долларов.
Установление официального обменного курса лари по отношению к доллару с мая 2009 года осуществляется посредством агрегирования сделок на межбанковском рынке торговой системы Bloomberg. С 1 февраля 2021 года грузинский валютный рынок полностью перешел на торговлю в системе Bmatch Bloomberg.