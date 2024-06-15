https://sputnik-georgia.ru/20240615/turizm-v-adzharii-protsvetaet---glava-pravitelstva-288414355.html

Туризм в Аджарии процветает – глава правительства

Туризм в Аджарии процветает – глава правительства

Sputnik Грузия

В январе-марте 2024 года регион посетили 363 021 иностранных визитера, что на 8,7% превышает аналогичные показатели 2023 года 15.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-15T09:01+0400

2024-06-15T09:01+0400

2024-06-15T09:15+0400

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ТБИЛИСИ, 15 июня — Sputnik. Динамика туризма черноморского региона Аджарии постоянно растет, с начала 2024 года регион уже посетило более 360 тысяч международных визитера, заявил председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе, выступая с отчетом 2023-2024 года в Верховном Совете Аджарии. По информации Рижвадзе, в январе-марте 2024 года регион посетили 363 021 иностранных визитера, что на 8,7% превышает аналогичные показатели 2023 года, на 44,2% – данные за 2019 год. Кроме того, глава правительства привел и данные за 2023 год, по которым число визитов внутренних и иностранных визитеров составило 4,7 миллиона – на 20% больше, чем в 2022 году, и на 10,4% больше, чем в 2019 году. По словам Рижвадзе, в прошлом году также увеличилось число визитов и полетов в международном аэропорту Батуми. Аджария готовится принимать туристов: Насколько готов курорт? >>Также председатель правительства рассказал о множестве наград и признаний в 2023-2024 годах, которые завоевал регион и город Батуми. В том числе, престижная европейская туристическая платформа European Best Destinations назвала Батуми одним из 5 лучших туристических направлений Европы в 2024 году, а также включила Батуми в десятку лучших инвестиционных городов Европы. Батуми был назван одним из 10 лучших туристических направлений европейского лета в независимом рейтинге. А Батумский футбольный стадион получил премию "Оскар" в области недвижимости на всемирной премии FIABCI World Prix d'Excellence Awards. По его словам, мероприятия по росту узнаваемости региона и популяризации туристических возможностей проходят в более чем 25 целевых странах. В Грузии прогнозируют рекордный год для туризма – замминистра >>Аджария – один из самых популярных регионов для туризма в летний сезон в Грузии. Регион позволяет насладиться как морскими, так и горными курортами. Купальный сезон в Батуми официально открыли 10 июня. По всему побережью автономии обустроены пляжи, где спасатели обеспечивают безопасность отдыхающих. В этом году спасатели Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии встречают сезон с полностью обновленной спасательной техникой. Помимо стационарных локаций, они также патрулируют пляжную зону. Особенно жесткие правила действуют во время штормов, когда спасатели строго следят за тем, чтобы люди не заходили в воду. В 2023 году количество посещений Аджарии отечественными и иностранными гостями составило 4 691 633, что выше на 20% по сравнению с аналогичным показателем 2022 года, на 10,4% – по сравнению с показателем 2019 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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туризм, экономика, грузия, аджария, батуми, торнике рижвадзе, новости