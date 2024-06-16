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Давиташвили: мы готовы ко всему на Евро 2024

Давиташвили: мы готовы ко всему на Евро 2024

Sputnik Грузия

Мы сделаем все необходимое и добьемся желаемого результата, заявил футболист 16.06.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 16 июн— Sputnik. Сборная Грузии по футболу психологически готова к любому развитию событий на Евро 2024 в Германии, что видно по каждому ее игроку, рассказал атакующий полузащитник команды Зурико Давиташвили журналистам. Сборная Грузии победой над Грецией в матче плей-офф Лиги наций 26 марта впервые выиграла путевку на чемпионат Европы по футболу. Свой первый матч на Евро 2024 команда Грузии проведет против Турции 18 июня. Матч начнется в 20:00 по тбилисскому времени в Дортмунде. По словам футболиста, все игроки готовятся к предстоящей игре с командой Турции 18 июня с максимальным усердием и большим желанием. "Надеюсь, мы сделаем все необходимое и добьемся желаемого результата", – сказала Давиташвили. Генеральную тренировку перед матчем с Турцией Грузия проведет 17 июня на "BVB Арене". Мамардашвили: матч с Турцией будет сложным >>Первые 15 минут тренировки будут открыты для аккредитованных на чемпионате Европы представителей СМИ. Перед началом тренировки состоится предматчевая пресс-конференция. Во второй игре группы F 18 июня в 23:00 встретятся соперники сборной Грузии Португалия и Чехия. Матч пройдет в Лейпциге на стадионе "Ред Булл Арена". Последующие две игры Грузия проведет 22 июня с Чехией, а 26 июня – с Португалией. Чемпионат Европы в Германии продлится до 14 июля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, зурико давиташвили, турция, футбол, сборная грузии по футболу